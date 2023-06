Kur meklēt labākās flīzes pilsētā?

Neraugoties uz to, ka akmens un keramikas flīzes ir viens no senākajiem apdares materiāliem pasaulē, tās joprojām ir ļoti populāras un pieprasītas. Elegants un ilgmūžīgs risinājums visdažādākajām apdares vajadzībām.

Mūsdienās ir ļoti plašs tirgū pieejamo flīžu klāsts – eksterjera, interjera, grīdas, sienas un dizaina flīzes katrai gaumei.

Ikviens pircējs ir prasīgs ne vien kvalitātes, bet arī dizaina dažādības, ātras piegādes un cenas jautājumos, tāpēc katram flīžu tirgotājam jādara viss iespējamais, lai atbilstu šīm prasībām. Kas raksturo labas flīzes, kādas ir dizaina tendences šogad un kāpēc noteikti jāielūkojas “Hansas Flīžu Tirgus” piedāvājumā – par to lasiet šī raksta turpinājumā.

Kas raksturo labas flīzes

Kad nolemts, ka eksterjera vai interjera apdarē tiks izmantotas flīzes, jāķeras klāt grūtākajam uzdevumam – flīžu izvēlei. Labas flīzes ir:

izturīgas un ilgmūžīgas: izgatavotas no kvalitatīviem materiāliem, kas nodrošina izturību un noturību pret ikdienas nodilumu, triecieniem;

viegli kopjamas: flīzēm nevajadzētu uzsūkt netīrumus, to virsmai vajadzētu būt viegli kopjamai, neprasot īpašu piepūli;

estētiski pievilcīgas: flīžu pievilcība ir gaumes jautājums, tomēr ir svarīgi ņemt vērā, kā tās ieguls kopējā dizainā. Flīzes var būt gan minimālistiskas, gan greznas un elegantas, taču tām jāsaskan ar telpas koptēlu;

ūdensizturīgas: flīzes ir ūdensizturīgas, tāpēc tās ir ideāla izvēle vannas istabās, virtuvēs vai citās vietās, kas pakļautas mitruma iedarbībai. Tās neuzsūc ūdeni un nebojājas mitruma ietekmē;

videi un veselībai draudzīgas: labas flīzes ir izgatavotas no videi draudzīgiem un nekaitīgiem materiāliem, tās nodrošina veselīgu iekštelpu vidi un nav alerģiju vai toksisku vielu avots.

Vai kvalitatīvas flīzes ir iespējams iegādāties par zemu cenu?

Kā iespējams kvalitatīvas flīzes iegādāties par labu cenu? Skaidro “Hansas Flīžu Tirgus” direktore Lilita Saulīte: “Izdevīga cena ne vienmēr apzīmē zemākas kvalitātes produkciju, kā sākotnēji varētu domāt. Gluži kā apģērbam vai apaviem arī flīzēm ik gadu (vai ik pēc pāris gadiem) mainās kolekcijas. Ražotāji, lai atbrīvotu noliktavas jaunai precei un motivētu pastāvīgos sadarbības partnerus, iepriekšējo gadu piedāvājumu nereti pārdod par ļoti labu cenu. “Hansas Flīžu Tirgus” vienmēr seko līdzi šiem īpašajiem piedāvājumiem, lai atrastu saviem klientiem kvalitatīvas flīzes par pašu izdevīgāko cenu. Tās nebūs pēdējā gada dizaina tendences, bet kvalitāte un laba cena ir garantēta. Ja nepieciešams profesionāļa padoms, vienmēr iespējams sazināties ar savā jomā zinošajiem “Hansas Flīžu Tirgus” pārdevējiem - konsultantiem.”

Kādas ir flīžu modes tendences šogad

Tāpat kā jebkurā citā jomā, arī flīžu pasaulē ik gadu vērojamas jaunas tendences vai tiek pārlikti akcenti. Mainījusies filozofija – flīze apdares materiāla vietā kļuvusi par cilvēka individualitātes, viņa personības izpausmi. Šogad flīžu mode uzticīgi turpina pēdējo divu gadu izteiktākos virzienus un diktē sekojošo:

Kas ir “Hansas Flīžu Tirgus”?

“Hansas Flīžu Tirgus” ir uzņēmums ar 25 gadu pieredzi Latvijā. Darbinieku vidējais stāžs flīžu tirdzniecībā ir vairāk nekā 10 gadu, kas apliecina jomas pārzināšanu līdz sīkākajām niansēm. Vairums “Hansas Flīžu Tirgū” nodarbināto savu darba vietu nav mainījuši ilgus gadus, kas apliecina gan uzņēmuma pozitīvo attieksmi pret darbiniekiem, gan pierāda uzticību partneriem un rūpes par saviem klientiem. Gadu gaitā uzkrāta vērtīga pieredze un veidojusies izpratne par nozarē notiekošo, kas pamudinājis nodrošināt ne vien plašu piedāvājumu veikala plauktos, bet par prioritāti noteikt optimālu sortimenta kvalitātes un cenas attiecību, kā arī flīžu pieejamību tepat uz vietas veikalā.

Kāpēc vērts ieskatīties “Hansas Flīžu Tirgus” piedāvājumā?

Kāpēc flīzes vajadzētu meklēt tieši “Hansas Flīžu Tirgū”, atbild uzņēmuma direktore Lilita Saulīte: ”Šogad svinam uzņēmuma 25. jubileju Latvijā. Kā komanda esam izbaudījuši gan to, ko nozīmē strādāt gadsimtu mijā, gan to, kā izdzīvot finanšu krīzē un pandēmijā, gan arī to, kā augt līdzi laikam, pastāvīgi uzlabojot apkalpošanas līmeni un uzturot acu kontaktu ar ikvienu, kurš apmeklē mūsu tirdzniecības vietu. Mēs esam atpazīstamā zīmola “Villeroy & Boch” vienīgais oficiālais flīžu segmenta pārstāvis Latvijā un mūsu piedāvātās produkcijas kvalitātes un cenas attiecību novērtē kā privātie pircēji tā arī pieprasīti interjera dizaineri. Mums ir paveicies mācīties no tradīcijām bagātā vācu mātes uzņēmuma “Heinrich Schlenkhoff GmbH” piemēra, kas Eiropā veiksmīgi darbojas jau 186 gadus (5. paaudzē). Mēs novērtējam labas flīzes, mēs cienām savu darbu un mēs cienām katru klientu, ko satiekam mūsu veikalā. Šo attieksmi sajūt ikviens, kas vēršas pie mums, meklējot flīzes savam mājoklim, uzņēmumam vai kādam sabiedriskam, industriālam projektam. Atnāciet ciemos un pārliecinieties, ka “Hansas Flīžu Tirgū” visticamāk, ir zinošākie padomdevēji un labākās flīzes pilsētā!”