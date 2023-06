Iedarbīgi veidi, kā atbrīvoties no putekļiem visā mājoklī uz ilgāku laiku

Jūs varat pavadīt sešas stundas, lai notīrītu putekļus visā mājoklī no griestiem līdz grīdai, un tomēr visur, kur vien paveras skats, redzēsiet putekļus, ja neizmantosiet pareizās metodes un piederumus.

Lai patiešām atbrīvotos no putekļiem uz visiem laikiem (vai vismaz uz kādu laiku), jums būs nepieciešams ne tikai putekļu sūcējs. Dzīvesstila portāla “Spurce” eksperti iesaka: “Lai putekļi nekļūtu par jūsu mājvietas patstāvīgiem viesiem, ir vismaz reizi mēnesī no tiem jāatbrīvojas!”.

Kas būs nepieciešams?

Mikrošķiedras lupatiņa

Papīra dvieļu rullis

Putekļu sūcējs ar apaļo birstes uzgali

Universālais tīrīšanas līdzeklis

Stikla tīrīšanas līdzeklis

Kas jādara?

1. Apkopo pareizos piederumus!

Parastie putekļu sūcēji patiesībā nesavāc putekļus, tie tos vienkārši pārvieto no vienas vietas uz citu. Risinājums ir mikrošķiedras lupatiņa. Ja vēl neesat to izmēģinājis, mikrošķiedra ir putekļu tīrīšanas materiāla svētais grāls. Izturīgais audums patiešām satver un savāc putekļus, nevis tikai pārvieto vai izkliedē tos. Kad lupatiņa kļūst netīra, varat to iemest veļas mazgājamajā mašīnā un žāvētājā vai mazgāt ar rokām, abas metodes darbojas lieliski.

2. Sāc ar griestiem un beidzamo tīri grīdu

3. Izmanto rokas putekļusūcēju grīdlīstēm un grūti aizsniedzamām virsmām

4. Mikrošķiedras drānu izmanto arī stikla virsmām

5. Slauki grīdu pareizi

Ja tīrīšanai izmanto birsti vai slotu, telpas tīra no stūriem uz centru un no durvīm uz telpas vidu. Slauki, it kā lakojot grīdu – nepaceļot sarus no zemes un tādejādi nesaceļot putekļu mākoņus, kas naski nosēstos uz citām virsmām. Atceries, ka grīdu tīra tikai pēc tam, kad ir noslaucīti putekļi.

6. Uzmazgā stūros

Mazgājot grīdas, panākam ne tikai tīras virsmas bez traipiem, bet arī atbrīvojamies no putekļiem. Ja gribi vienmēr tīru grīdu, bet nav laika mazgāt visu māju, ik pēc dienas vai divām uzmazgā telpas gar sienām un stūros.

7. Maini gultas veļu

Lai guļamistabā nevairotu putekļus, maini gultas veļu katru nedēļu.

8. Dauzi

Cīņā ar putekļiem vērts atgriezties pie senlaiku metodes – izdauzīšanas. Šo paradumu esam atmetuši putekļusūcēju ēras sākumā, taču tas ir labs veids, kā iztīrīt tekstilijas no putekļiem, kā arī atbrīvoties no dzīvnieku spalvām un cīnīties ar putekļu ērcītēm. Skaidrā dienā vari pavēdināt tepiķus un segas uz balkona lodžijas vai terases. Dauzīšanai vajadzētu pakļaut arī matračus un ārpus istabas iznesamās mīkstās mēbeles.