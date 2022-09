"Nav vērts iet uz mežu!" – eksperti saka, ka ēdamās sēnes mežos šogad patiešām gandrīz neatrast

Vaicāta, vai sēnes gaida lietu, eksperte norādīja: "Tādos parastos apstākļos es teiktu, ka vajag lietu un pēc lietus sēnes kā likums parādās, bet šogad tomēr ir savādāk, jo arī tajos reģionos, kur lietus lijis vairāk, sēnes ne vienmēr seko lietum. Kaut kā šķiet, ka daudzviet sēņotnes tik ļoti izkaltušas pa vasaru, ka šobrīd mēģina atgūt spēkus zem zemes, un vienīgi var cerēt uz nākamo gadu."

Tomēr skaidri pateikt, kādēļ sēņu šogad nav, nevar, – jo nav tādu pētījumu. Sēņu pētīšana ir samērā sarežģīts process, jo visā, kas notiek zem zemes, ir salīdzinoši grūti ieskatīties, tomēr mikoloģe norādīja, ka sausums varētu būt ticams minējums, zinot to, kādi apstākļi ir vajadzīgi sēņu plaukšanai un augšanai.

Meiere gan sacīja, ka šogad ar gailenēm "nav tik traki". "Šur tur var salasīt arī daudz, jo parādās attēli, kur gailenes ir burtiski nokaisītas pa zemi. Ar citām sēnēm situācija esot krietni švakāka. “Piemēram, vajadzēja būt visvisādām bērzlapēm, tomēr tās ir knapi pa kādai vienai atrodamas, arī daudzas bekas šogad ļoti slinki parādās. Ir pa kādai dzīslkāta bekai, pa kādai sviesta bekai piejūras mežos, bet visā visumā diezgan tukšs," viņa sacīja.

Tomēr mikoloģe norāda, ka pirms nedēļas pabijusi pasākumā Kurzemes pusē pie Ventspils, un tur sēņu bijis diezgan daudz.

Tikmēr Rīgas Centrāltirgū parādījušās pirmās baravikas. Kā ziņo tirgus pārstāvji, tās atceļojušas no Kurzemes puses. Tiesa gan, cena nav no tām zemākajām. Kilograms baraviku tirgū maksā no 18 līdz 22 eiro.