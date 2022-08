Patiesībā kaķumētrai savvaļā ir aptuveni 180 veidu, bet dārzos stāda vismaz 20 dažādas šķirņu, kas mēdz ziedēt gan ar ziliem, gan baltiem, gan rozā un pat dzelteniem ziediem. Un kaķu simpātijas vai antipātijas arī ir atkarīgas no katras konkrētās šķirnes un tās aromāta. Pēc būtības tas ir gan ārstniecības, gan dekoratīvais augs. Lielākā daļa lapiņu, kad tās saberž pirkstos, viegli smaržo pēc piparmētrām un citrona.

Kā kopt kaķumētru?

Senāk kaķumētra savvaļā augusi tikai Dienvideiropā un Āfrikā, bet kopš 18. gs. vidus kļuvusi par savējo visā Eiropā. Šim augam patīk saule, siltums un sausa vieta, tāpēc, ja dārzā ir smaga māla augsne, to vajadzētu ielabot ar smilti.

Visērtāk kaķumētru ir ieaudzēt no stādiņiem. Piemērotākais stādīšanas laiks – pavasaris un rudens, taču tikpat labi vari stādīt visu vasaru. Pēc noziedēšanas ieteicams cerus nogriezt gandrīz līdz zemei, tad vasaras otrajā pusē tā uzziedēs atkārtoti. Ja kaķumētra pēc 3–5 gadiem vairs nezied tik bagātīgi, izroc to, sadali un stādi no jauna. Latvijas ziemas kaķumētra pārdzīvo labi.

Kur noder kaķumētra?