"Zero Waste Latvija" norāda, ka bioatkritumi veido līdz pat 40% no visiem atkritumiem, tos šķirojot un pārstrādājot, mums ir iespēja ne vien ievērojami samazināt to atkritumu apjomu, kas noglabāts poligonos, bet arī attiecīgi samazināt savu atkritumu apsaimniekošanas rēķinu.

Pārtikas atkritumus var šķirot bio konteinerā vai kompostēt.

Šī procesa izmaksas ir tuvu nullei, jo atkritumi kļūst par vērtīgām barības vielām augsnei vai augiem.

"Lētākie atkritumi ir tie, kurus mēs nesūtām uz poligonu. Ja lauku teritorijās ļaudis kompostu ir vienmēr veidojuši stipri vairāk, tad pēdējo desmit gadu laikā savu uzvaras gājienu ir sācis pilsētas komposts. To lieliski redzam tādās pilsētās kā Brisele, Parīze vai Berlīne. No vienas puses, cilvēki samazina savas atkritumu izmaksas, no otras - pretī saņem "melno zeltu", kuru var izmantot istabas augiem un dārzā," skaidro "Zero Waste Latvija" lektore Maija Krastiņa.

Biedrības kompostēšanas eksperte Zane Gailīte uzsver, ka, līdz ar atkritumu apsaimniekošanas cenu pieaugumu ir jūtama cilvēku intereses palielināšanās izmēģināt kompostēšanu.

"Zero Waste Latvija" pauž, ka, ja nav iespēju kompostēt, tad joprojām lētāk ir lūgt apsaimniekotājam uzstādīt biokonteineru un motivēt arī kaimiņus šķirot bioatkritumus.

Tas laika gaitā var palīdzēt samazināt sadzīves atkritumu apjomu un līdz ar to arī maksu par tiem.

"Zero Waste Latvija" izsaka nožēlu, ka Latvijā joprojām nav legalizēts un netiek popularizēts kopienas komposts. Eiropā daudzas pašvaldības ir izvēlējušās atbalstīt maza izmēra komposta risinājumus, kā arī veicināt un uzskaitīt individuālās komposta aktivitātes, jo tas ir iedzīvotājiem tuvs, videi draudzīgs, lēts un efektīvs atkritumu apsaimniekošanas risinājums.

Biedrība atzīst, ka ekonomiskie aprēķini liecina, ka tas ir krietni izdevīgāk nekā industriālo komposta iekārtu izveide un var kalpot industriālās sistēmas atslogošanai. Maza izmēra vietēji kompostēšanas risinājumi ir labāki arī no kvalitātes viedokļa - tajos var iegūt tīrāku, labākas kvalitātes kompostu, kuru var izmantot turpat kompostēšanas vietā. Tā kā nav nepieciešama atkritumu izvešanas loģistika, tiek samazinātas transporta radītās ietekmes.

"Zero Waste Latvija" ir aktīvistu grupa aktīvistu, kas iestājas par bezatkritumu dzīvesveidu. "Zero Waste Latvija" biedri darbojas dažādās jomās - gan sadarbojoties ar valdību, atkritumu apsaimniekotājiem un ražotājiem dažādu likumprojektu izstrādē, gan realizējot savu iniciatīvu projektus.