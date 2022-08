4 triki, kas palīdzēs saprast, vai veikala arbūzs ir nogatavojies

Ieteikums numur viens – vadies pēc mizas krāsas

Arbūza virskārtai jābūt galvenokārt zaļai, taču zaļā krāsa nav vienīgā, kas jāņem vērā, meklējot labāko arbūzu pārtikas veikalā. Viens no veidiem, kā pārliecināties, ka izvēlaties nogatavojušos arbūzu, ir pārbaudīt dzeltenīgo plankumu arbūza apakšdaļā. Tam jābūt dzeltenam. Pārāk bāls krāsojums nozīmē, ka arbūzs vēl nav paspējis nogatavoties, bet oranža krāsa signalizēs par pārgatavošanos.

Svarīga arī atrašanās vieta veikalā

Vienkāršs padoms – pirms pērc arbūzu, paskaties, kur veikalā tas izvietots. Ja blakus banāniem, tādu labāk neņemt. Kāpēc? banāni izdala etilēna gāzi, kas var izraisīt ātrāku arbūzu bojāšanos.

Kā tad ar svītrām?

Klīst baumas, ka pastāv sakarība starp arbūza gatavību, un svītrām, kas parādās uz arbūza mizas, tomēr tā nav gluži patiesība. Realitāte ir tāda, ka arbūza svītrojums atkarīgs no šķirnes. Tam nav nekāda sakara ar gatavību.

Nepaļaujies uz kātiņu

Daudz dzirdēts, ka tieši nokaltis arbūza kātiņš liecina par tā gatavības pakāpi. Tā ir tiesa, taču veikalā uz to nevajadzētu paļauties. Pirms arbūzu novākšanas lauksaimnieki rūpīgi pārbauda augļu krāsu un tik tiešām orientējas arī pēc kātiņiem, taču veikalā pieejamajiem arbūziem, lielākoties kātiņi būs jau noņemti.

Kas arbūzam "vēderā"?

Arbūzi sastāv no aptuveni 92 procentiem ūdens, bet tas nenozīmē, ka tajos nav vērtīgu uzturvielu. A, B6 un C vitamīni, likopēns un citi antioksidanti, dažādas aminoskābes, kā arī milzīgs daudzums kālija un mazliet kalcija un dzelzs. Visbeidzot, arbūzs satur maz sāls un kaloriju – kas padara to par veselīgu un atspirdzinošu našķi.