Lai dārzs būtu kā nevienam! Kad un kā ievākt pļavu puķu sēklas?

Šobrīd Latvijas pļavu augu sēklas nav iegādājamas, savukārt veikalos pieejamie maisījumi ir importēti no rietumvalstīm un ir izmantojami nelielu platību apsēšanai apstādījumu vai zālienu teritorijās. Lietojot tos lielākām teritorijām, nākotnē var tikt apdraudēta vietējo sugu saglabāšanās.

Taču labā ziņa ir tā, ka pļavas augu sēklas ir iespējams gūt pašiem, un tieši šobrīd ir īstais laiks to darīt! Latvijas Dabas fonda eksperti ir apkopojuši padomus pļavas augu sēklu vākšanai. Iepazīsties ar tiem un ķeries pie darba!

Lai piepildītu sapni par mazāku vai lielāku košu pļavu savas dzīvesvietas teritorijā, vispirms iepazīsti tai raksturīgos augus! To iespējams izdarīt, izmantojot Latvijas Dabas fonda ilustratīvo sugu noteicēju “Kas aug dabiskās pļavās?”

Pļavas augu sēklu vākšana ir līdzīga zāļu tēju vākšanai, ko tik ļoti esam iecienījuši darīt vasarās. Galvenā atšķirība ir tā, ka nepieciešams ievākt nevis ziedošus augus, bet noziedējušus – jau ar gatavām sēklām. Un augusts ir īstais brīdis tam!

Dodies izlūkos!

Kad esi iepazinis un nolūkojis kārotos pļavas augus, dodies pastaigā uz savas dzīvesvietas tuvumā esošo ceļmalu, grāvmalu, ūdeņu krastmalu, mežmalu, pļavu, ilggadīgo zālāju vai vecu atmatu izpētīt situāciju, kas ir pieejams. To vislabāk darīt ziedēšanas laikā, lai novērtētu, kuras augu sugas izvēlētajā vietā ir bieži sastopamas un būs izmantojamas sēklu vākšanai. Pļavas augu ziedēšanas laiks ir noskaidrojams Latvijas Dabas fonda ilustratīvajā sugu noteicējā “Kas aug dabiskās pļavās?”.

Kad vākt?

Vairums sēklas būs nogatavojušās jūlija otrajā pusē – augustā. Taču ņem vērā, ka sēklu nogatavošanās laiks gadu no gada būtiski atšķiras! Sēklas vāc sausā, saulainā dienā ap pusdienlaiku, kad ir nožuvusi rīta rasa.

Kad sēklas ir gatavas vākšanai?

Ja, pieskaroties auga ziedkopai, no tās viegli atdalās sēklas, zini - tās ir gatavas! Tas jāņem vērā arī, ievācot sēklu materiālu. Rīkojies uzmanīgi, lai sēklas neizbirtu zemē un neievāktos tukšas ziedkopas! Gatavām sēklām jābūt sausām, brūnām un stingrām. Augiem, kuriem sēklas ienākas pākstīs, tās var ievākt arī vēl pirms pilnas gatavības - pazaļas pākstis, bet tādā gadījumā jāievāc ne vien pākstis, bet arī daļa stumbra - žāvēšanas procesā augi uzsūks nepieciešamās barības vielas un mitrumu no stumbra un nobriedinās sēklas.

Daudziem augiem, sevišķi tiem, kuriem raksturīgas vārpveida ziedkopas, sēklas ienākas pakāpeniski - ziedkopas apakšā sēklas var būt jau izbirušas, bet augšējie ziedi vēl tikai zied - tādā gadījumā labāk ievākt visu vārpu brīdī, kad vidējā daļā attīstījušās sēklas, un sēklas “nogatavināt” mājās, izklājot vārpas uz papīra.

Kā un cik daudz sēklas ievākt?

Ievāc sēklas, notraucot tās ar roku vai nogriežot ziedkopas ar gatavajām sēklām. Tāpat sēklas var ievākt, papurinot ziedkopu virs maisiņa vai trauka, kurš tiek izmantots sēklu vākšanai. Ja sēkla ir pākstī, tās var ievākt ar visu pāksti. Atceries – katra suga ir vācāma individuāli, katru no tām liekot atsevišķā turzā vai traukā!

Lai sēklu vākšanai nebūtu negatīva ietekme uz sēklu vākšanas vietu, ievēro sekojošu principu – vāc tās tikai no katra trešā auga! Vismaz trešo daļu no katras sugas sēklām nepieciešams atstāt to augšanas vietā.

Smalkais sēklu žāvēšanas process

Ievāktās sēklas un ziedkopas žāvē sausā un labi vēdināmā telpā! Tām ir jābūt brīvi izklātām uz avīzes vai papīra. Sēklu žāvēšanas ilgumu ietekmēs to gatavības pakāpe un gaisa mitrums sēklu vākšanas laikā, bet vidēji tas ir 10 dienas. Daļa sēklu žāvēšanas laikā no ziedkopām izbirs, tādēļ iegaumē, ka pēc žāvēšanas ir svarīgi savākt arī izbirušās! Ja šķiet, ka izbirušas visas sēklas un ziedkopā nekas īsti vairs nav palicis, tad nav nepieciešams iepakot arī ziedkopas – pietiek tikai ar sēklām.

Kā sēklas iepakot un kad tās izsēt?

Sēklas iepako papīra maisiņos, aploksnēs vai papīra paciņās! To nedrīkst darīt plastmasas maisiņos, jo tajos sēklām netiks nodrošināta gaisa cirkulācija. Uz iepakojuma norādi auga sugu, aptuveno ievākšanas laiku un vietu, un, ja iespējams, ievācēja vārdu un kontaktinformāciju! Katras sugas sēklas nepieciešams likt atsevišķā iepakojumā. Paciņā droši liec gan ziedkopas ar vēl neizbirušām sēklām, gan tīras sēklas! Kad sēklas ir iepakotas, gaidi rudeni! Tas ir laiks, kad pļavas augu sēklas varēs iesēt iecerētajā vietā.