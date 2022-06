Shutterstock

Lai karstais laiks nenobeidz tavu viedtālruni! 8 ieteikumi, kā to vasarā pasargāt no uzsprāgšanas

Viens no lielākajiem tālruņu ienaidniekiem vasarā ir karstums, kas var ne tikai saīsināt akumulatora darbības laiku, bet arī to pilnībā sabojāt. Tieši tādēļ, sākoties vasarai, ir laiks padomāt ne tikai par saules aizsargkrēmu ķermenim, bet arī to, kā pasargāt savu viedtelefonu.