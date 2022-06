Pirmā palīdzība, ja svētkos gadījies apēst par daudz

Pārēšanās parasti saistīta ar pārāk strauju ēdiena uzņemšanu un nepietiekamu sakošļāšanu, tādēļ ēdienu vēlams baudīt nesteidzoties un kārtīgi sakošļājot, teic Apotheka farmaceita asistente Agnese Jursa. Ļoti svarīgi ir uzņemt arī pietiekami daudz šķidruma, lai organismam atvieglotu darbu, ražojot nepieciešamos gremošanas enzīmus. Lai palielinātu enzīmu daudzumu, ieteicams ēdienkartē iekļaut svaigus un termiski neapstrādātus produktus.

Pirmā palīdzība

Pēc pārēšanās vēlama atslodzes diena. Tas nepieciešams, lai atslogotu gremošanas sistēmu, attīrītu organismu no sārņiem, kā arī atbrīvotu to no zarnu traktā uzkrātajiem nelabvēlīgajiem mikroorganismiem.

Labas pašsajūtas atjaunošanai palīdz kustības, fiziskas aktivitātes, piemēram, 30 minūšu pastaiga svaigā gaisā, skriešana, izbrauciens ar velosipēdu. Kustības uzlabo asinsriti, apgādā organismu ar skābekli, līdz ar to uzlabojot arī gremošanu. Lai mazinātu pārēšanās sekas, ļoti svarīgi ir uzņemt daudz šķidruma – ūdeni vai tēju (kumelīšu, fenheļa, pelašķa, piparmētru, koriandra augļu). Pret sliktu dūšu palīdz arī ingvera tēja.