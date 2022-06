6 lietas, kas mājās vairo negatīvo enerģiju

Portāls “Homify” uzskaita vēl dažus priekšmetus, kuru klātbūtne mājoklī nav vēlama:

1. Saplēsti priekšmeti

Vai tās būtu ieplīsušas glāzes, iešķelti šķīvji vai ieplaisājušas vāzes, no šādām lietām labāk atbrīvoties. Saplēsti priekšmeti mājās piesaista skumjas un negatīvas emocijas. Pārbaudiet, vai jūsu virtuvē esošie trauki ir labā stāvoklī. Uz tiem nevajadzētu būt plaisām vai izlūzušām detaļām.

2. Caurs apģērbs

Bieži vien cilvēki cenšas saglabāt vecas, vairs neizmantojamas drēbes, aizbildinoties, ka tās kādreiz varētu noderēt. Šādas lietas ne vien aizņem vietu skapī, neļaujot iegādāties jaunas drēbes, bet atņem arī labo enerģiju. Ticējums vēsta, ka cauru apģērbu nēsāšana traucē mīlas dzīvē.

3. Mirušu dzīvnieku ķermeņa daļas

Jeb izbāzeņi. Tiem nav vietas mājoklī, bet gan muzejā, vai mednieku namiņā. Mirušu dzīvnieku ragi, āda, kažoks un citas detaļas mājās var nest pat nelaimi. Tiek uzskatīts, ka telpā, kas pilna ar izbāztu dzīvnieku ķermeņa detaļām ir stagnējošas enerģijas.

4. Nokaltuši augi

Ja mājās turat istabas augus, par tiem pienācīgi jārūpējas. Arī novītušus ziedus vāzēs nebūtu ieteicams turēt. Interesanti, bet tas pats attiecas arī uz mākslīgajiem augiem – šajos augos nav dzīvības, tie kavē enerģijas plūsmu telpā un negatīvi ietekmē enerģijas līdzsvaru mājoklī.

5. Saplēsts spogulis

Neatkarīgi no tā, vai tas atrodas vannas istabā, guļamistabā vai dzīvojamā istabā, tiek uzskatīts, ka spogulim vienmēr jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja tie ir sliktā stāvoklī, netīri vai saplēsti, tie nekavējoties jāiznes no mājas. Saskaņā ar fen šui (sena ķīniešu tradicionālā prakse, kas apgalvo, ka izmanto enerģijas spēkus, lai harmonizētu cilvēkus ar viņu apkārtējo vidi), spoguļi, kas ir labā stāvoklī, ir jāuztur tīri. Svarīgs ir arī to izvietojums, jo tos nevajadzētu novietot tieši gultas kājgalī.

6. Kaktusi

Enerģiju pārzinātāji uzskata, ka šādu augu atrašanās mājās rada problēmas pāra attiecībās. Var rasties arī finansiālas problēmas. Tomēr ir daudzi cilvēki, kuri mīl šos augus un kuriem mājās ir liela dažādu kaktusu kolekcija. Augus nav nepieciešams izmest. Vienkārši jāzina, kur tos mājoklī labāk izvietot.