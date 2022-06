Pieci padomi, kā iekārtot āra terasi tā, lai citi uz to atskatītos

"Īstas" mēbeles

Modernās terases mēbeles arvien vairāk līdzinās tām, ko izmantojam iekštelpās. Galvenā atšķirība ir materiālos, jo ārtelpu mēbelēm jābūt izturīgām dažādos laikapstākļos. Arvien biežāk sastopamas dārza mēbeles, kas izskatās kā izgatavotas no koka vai rotangpalmas, bet patiesībā ir no plastmasas vai metāla. Tā kā dārza mēbeļu izvēle ir plaša, tās var iegādāties, pieskaņojot dārza vai terases dizainam un mājas interjeram, lai dabiski paplašinātu apdzīvojamo telpu, - tas ir sevišķi svarīgi mājās, kur terasi no ēkas atdala stikls. Ja ar mēbelēm uz terases tomēr nav iespējams turpināt mājā ieturēto stilu, var izmantot līdzīgus interjera elementus, piemēram, tekstilizstrādājumus vai keramiku.

Telpa vasarīgi bohēmiskai atpūtai

No modes nekad neiziet terases, kur mēbeles, augi, tekstilizstrādājumi un interjera elementi šķiet kā viens vesels, radot ideālu, harmonisku kopiespaidu. Protams, šādā kombinācijā nav nekā nejauša. Radīt bohēmisku un nedaudz eklektisku vai pat eksotisku, bet tajā pašā laikā praktisku un mājīgu risinājumu parasti ir daudz sarežģītāk, nekā iekārtot klasisku vai minimālistisku interjeru.

Pat ja priekšmeti ir no dažādiem laikmetiem un kontinentiem, tiem jābūt savstarpēji saskaņotiem. Šāds iekārtojums zināmā mērā ir balansēšana uz labas gaumes robežas, taču noteikti ir vērts mēģināt. Pat ja terases mēbeles ir vienkāršas un tekstilizstrādājumi - klasiski, dzīvīgumu un mūsdienīgumu var radīt neparastas detaļas: ar rokām darināti tekstilizstrādājumi, modernas lampas, eksotiski augi vai vāzes. Detaļām nav jābūt daudz, pietiek ar vienu vai diviem efektīgiem akcentiem, kas piesaista skatienu.

Mājīga atmosfēra

Mājīgums vienmēr ir modē, un, pavadot laiku terasē vai verandā kopā ar ģimeni vai draugiem, ir svarīgi padomāt ne tikai par skaistumu un stilu, bet arī par praktiskumu un ērtībām. Mājīgumu palīdz radīt dažādi tekstilizstrādājumi - ir patīkami just paklāju zem basām pēdām, vēsākā vakarā ieritināties pledā, atspiesties uz mīksta spilvena vai patverties no pārlieku spožas saules aiz aizkara. Mājīgumu rada arī šūpuļkrēsli un šūpuļtīkli.

Zaļa terase zaļi domājošam cilvēkam

Mūsdienīgā terasē noteikti atradīsies vieta augiem. Tie var būt dažāda izskata un izmēra, daudzkrāsainos puķupodos, kombinējot keramiku, koku un metālu. Tāpat kā telpās, arī ārā ir svarīgi sakārtot augus dažādos līmeņos, lai iegūtu bagātīgāku izskatu, tāpēc noderēs puķu plauktiņi un statīvi, dārza trepes vai dažāda izmēra puķu kastes. Uz terasēm lieliski izskatās rozes un hortenzijas lielos puķupodos, bet zaļo noformējumu var veidot, pa vasaru iznesot uz terases telpaugus, ja vien tie ilgstoši neatrodas tiešos saules staros. Tuvojoties rudenim, vasarniekus atkal var ienest istabā.

Tāpat kā terase ir viesistabas paplašinājums, to var vizuāli paplašināt līdz dārza robežām. Ja uz terases nav daudz vietas, šūpuļkrēslu var novietot dārzā, un tas kopā ar terases iekārtojumu veidos vienotu veselumu. Vienkāršākais veids, kā vizuāli paplašināt terasi, ir izmantot vienus un tos pašus augus gan uz terases, gan kā pāreju uz dārza teritoriju.

Gaismas spēles gaišiem vakariem

Iekārtojot terasi, dažkārt mēdzam aizmirst, ka vasaras naktis tomēr ir tumšas, bet karstām dienām nereti seko vēsi vakari. Tāpēc, iekārtojot terasi, ir vērts padomāt gan par gaismu, gan siltuma avotu, izvēloties dažādus gaismas avotus un viedus risinājumus.

Kaut arī vasaras vakari ar gaismu neskopojas, laiskās atpūtas stundas var pagarināt, aprīkojot terasi ar āra apgaismojumu. Lielos kokos vai pie terases ieejas iespējams novietot piekaramos prožektorus - pat viens tāds prožektors pārsteigs visus, izgaismojot koku zarus un terases apzaļumoto daļu.

Izvēloties piekaramo prožektoru, jāņem vērā tādi parametri kā apgaismojamā platība, spuldzes spilgtums un izturība pret mitrumu. Savukārt universāls un īpaši mājīgs apgaismojums ir spuldzīšu virtenes, ar kurām var izrotāt gan lielākus un mazākus augus, gan novilkt no viena terases balsta uz otru, izveidojot jumtiņu. Var kombinēt lielāku un mazāku spuldzīšu virtenes, vienīgi jāraugās, lai tās būtu piemērotas lietošanai ārā.