Cilvēkam toksiskās mājas mīluļu pretērču siksniņas. Vai drīkst mīļot dzīvnieku, kam tāda aplikta?

Ārste "Mammamuntetiem.lv" skaidro, ka mājdzīvniekiem paredzētās pretērču un pretblusu apkakles satur cilvēkiem kaitīgus ķīmiskus savienojumus. Tie var būt vairāku veidu:

repelenti, kas atbaida kukaiņus;

insekticīdi un pesticīdi, kas nogalina kukaiņus, kuri uzdrīkstējušies ierāpties dzīvnieka kažokā.

Gundega Skruze-Janava atklāj, ka šo apkakļu darbība ir vienkārša: kopā ar ādas radītajām taukvielām siksniņās esošā ķīmiskā viela izplatās pa visu kažoku dzīvniekam, šādi pasargājot to no visām pusēm.

“Cilvēkiem šīs siksniņas nav domātas vēl vienas fizioloģiskas atšķirības dēļ – suņi un kaķi nesvīst, turpretī cilvēki svīst, un uz mitras ādas kairinājums var būt lielāks,” piebilst ārste un atgādina – šādas ierīces lietošanai cilvēkiem nav reģistrētas ne rietumos, ne Amerikā, ne Eiropā.

Ko īsti satur šīs siksniņas?

Latvijā populārākā pretērču siksniņa ir Foresto, kuras sastāvā atrodams pesticīds ar nosaukumu imidakloprīds. “Cilvēkam tas var būt toksisks un var izraisīt zarnu trakta kairinājumu – caureju, vemšanu, sliktu dūšu,” uzskaita Gundega Skruze-Janava. Siksniņa Bolfo satur insekticīdu ar nosaukumu propoksūrs.

Kā skaidro ārste, tā toksicitāte ietekmē centrālo nervu sistēmu un var izraisīt galvassāpes, muskuļu raustīšanos, sliktu dūšu, krampjus.

“Populāri ir arī Beaphar firmas produkti, kas tiek reklamēti kā tādi, kas satur dabīgas izcelsmes vielas. Patiesībā arī šajos produktos ir tādi paši cilvēkam toksiski savienojumi,” norāda speciāliste un piemin deltametrīnu, kas arī var kairināt centrālo nervu sistēmu, izraisot galvassāpes, vemšanu, krampjus, vēdersāpes u. c.

“Un, protams, pretērču siksniņās esošie līdzekļi var kairināt ādu, izraisīt alerģisku reakciju. Arī tad, ja siksniņa tiek lietota uz apģērba. Ne bikses, ne zeķubikses nepasargās,” teic Gundega Skruze-Janava.

Vai drīkst mīļot dzīvnieku, kam aplikta pretērču siksniņa?

Ja mājdzīvniekam aplikta pretērču siksna un bērns savu suni vai kaķi mīļo, nevajag viņam liegt šo prieku. Uz mazā cilvēka ādas nenokļūs tik liela koncentrācija siksniņā esošo vielu un nekādu kairinājumu neradīs. “Taču, ja bērns šo siksniņu turēs rokās, spaidīs vai pat ieliks mutē, tad gan var būt kāda organisma reakcija,” brīdina ārste. Viņa piebilst, ka pašam mājdzīvniekam neviena no minētajām vielām nekaitē, ja vien izvēlas pareizu, četrkājaiņa svaram atbilstošu produktu. “Un ja vien dzīvniekam nav alerģiskas reakcijas, jo arī tādas mēdz būt,” piebilst speciāliste.

Un kā ar ultraskaņas ērču atbaidītājiem?

Gundega Skruze-Janava teic, ka tie no veselības viedokļa ir droši līdzekļi, taču to efektivitāte ir gaužām zema – vien 20%: “Tāpēc profilakse ir vislabākā – ģērbties gaišās drēbēs; potēties pret ērču encefalītu (bērniem līdz divu gadu vecumam vakcīna ir par puscenu!); ja ērce piesūkusies, tad vērot koduma vietu un to, vai neparādās kādas Laima slimības pazīmes.”