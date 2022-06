VIDEO: ielūkojies krāšņajā Dobeles ceriņu dārzā un uzzini, kā ceriņus pareizi uzglabā vāzē

Dobelē baudāmā ceriņu kolekcija ir viena no lielākajām Eiropa. Dārzā ir 270 dažādu ceriņu, un 90 no to šķirnēm radījis Dārzkopības institūta pamaticējs Pēteris Upītis. Viņa aizsākto darbu turpina selekcionāre Sarmīte Strautiņa. Ceriņu šķirnes radīšana prasa ap 20 gadu. Ne velti Upītis ir teicis: “Tiem, kuri strādā ar stādiem, nepieciešama pacietība. Kam nav pacietības, lai ar augļkopīgu nenodarbojas un lai sarīko uguņošanu. Tur efekts būs sasniegts tūliņ.”

Dobeles ceriņu dārzā baudāmas arī visretākās šo skaisto krūmu variācijas. Tur ir gandrīz neiespējamie dzeltenie ceriņi, arī grūti iegūstamie divkrāsu ceriņi un desmitiem citu toņu – no maigas persiku nokrāsas līdz tumši violetam. Tie, kas paraduši ceriņu krūmos meklēt laimītes – pieclapītes, te tās atradīs ar uzviju. Un dārza uzraugi neiebilst, ja apmeklētāji savus atradumus apēd. Reiz kāda kundze atzinusies, ka notiesājusi veselu ziedkopu.

Skaties pievienoto video un iepazīsti Dobeles ceriņu dārza lielākos lepnumus! Uzzini arī, kā pareizi griezt un kādā ūdenī likt ceriņu zarus, lai tie vāzē saglabātos iespējami ilgāk.