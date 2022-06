Klāt rabarberu laiks: ko ar tiem iesākt?

Rabarbers ir daudzgadīgs augs un var zaļot pat 10 līdz 15 gadus. Interesanti, ka sezonas laikā viens rabarbera krūms var saražot līdz 40 kg rabarberu. To, ka rabarberus var kraukšķināt tāpat, tikko rautus no dobes, šķiet, zina ikviens, bet no tiem var pagatavot arī lieliskus saldēdienus. Šoreiz “Rimi Bērniem” garšas eksperte Lība Smildziņa gatavo rabarberu saldējumu un rabarberu saldo zupu ar klimpām.

“Arī mūsu laukos kuplo rabarberi – man ļoti patīk, kā tie izskatās. Mana mazā māsa rabarberus ēd ar brūno cukuru. Viņai šī kombinācija – salds kopā ar ko skābu – ļoti garšo,” teic Lība Smildziņa.

Rabarberu saldējums

4–6 porcijas

Gatavošanas laiks: 5 minūtes (ja rabarberi ir jau sasaldēti)

Nepieciešams:

300 g rabarberu, iepriekš sasaldētu (saldē vismaz 3 stundas)

400 g saldēta mango

200 ml saldā krējuma

50 ml kļavu sīrupa

Gatavošana

Visas sastāvdaļas liek virtuves kombainā un maļ, līdz izveidojas saldējums.

Rabarberu un zemeņu klimpu zupa

4 porcijas

Gatavošanas laiks: 15–20 minūtes

Nepieciešams:

Zupai

300 g rabarberu

300 g zemeņu, saldētu vai svaigu

60 g (vai pēc garšas) cukura

400 ml ūdens

Klimpām

1 vistas ola

1–2 ēd. k. cukura

1 šķipsna sāls

3–4 ēd. k. kviešu miltu

Ūdens pēc nepieciešamības

Gatavošana

Rabarberus sagriež šķēlītēs un liek katlā kopā ar zemenēm, cukuru un ūdeni. Vāra aptuveni 6–10 minūtes, līdz viss savārījies.

Sajauc klimpu sastāvdaļas un liek caurdurī.

Maisot mīklu, klimpas caur caurduri pilina tieši rabarberu ķīselī vai verdošā ūdenī. Ja gatavo ūdenī, klimpas pievieno rabarberu zupai pēc tam.

Lai rabarberu garšu pārpilna vasara!