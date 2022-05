Shutterstock

Kāpēc nekad nevajadzētu mazgāt vistas gaļu?

Lai izvairītos no pārtikas saindēšanās un gatavotu vistas gaļu droši, jāievēro daži priekšnoteikumi. Viens no tiem – nemazgā jēlu vistu pirms gatavošanas. Daudzi gan to tomēr dara, neapzinoties, kādi riski veselībai rodas, veicot šo lieko darbību.