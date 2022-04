Kā mājas apstākļos cīnīties ar ziedputekšņu alerģijām: unikāls interjera risinājums, kurš saņēmis “Red Dot” dizaina balvu

Noderīgi ikdienā Reklāmas projekts

Niezošas acis un iesnas ir vieni no pirmajiem signāliem, ka putekšņu sezona ir klāt. Taču diemžēl dažiem tas nozīmē vieglāku vai smagāku alerģisku simptomu izraisītas neērtības mēnešiem ilgi. Lai gan nepastāv brīnumlīdzekļi, kas šos simptomus var pilnībā novērst, ir lietas, kas var palīdzēt tos mazināt, nodrošinot labāku gaisa kvalitāti vismaz mājās. Viens no tiem – gaisa attīrītājs. IKEA izstrādātais galds ar gaisa attīrītāju saņēmis balvu vienā no pasaulē lielākajiem dizaina konkursiem – “Red Dot”.