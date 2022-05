Vairs nekādu traipu uz sienām! Krāsu tests

Virsma tika sadalīta divās daļās, viena krāsota ar “Sadolin EasyCare” krāsu, otra ar parastu krāsu. Vēlāk uz virsmas tika uzklāta tomātu mērce, zīmēšanas krītiņš, šokolādes krēms, kola un sarkanvīns.

Vīna tests

Sarkanvīna glāze pēc garas darba dienas… nejauši izlīst. Šo teikumu izlasot, manāmi paātrinās pulss. Sarkanvīna sastāvā ir tanīns – dabiska sastāvdaļa, kas tiek plaši izmantota tintes ražošanā, tāpēc traips ir ļoti, ļoti noturīgs un zināms, ka var sagādāt galvassāpes, lai no šāda veida traipa atbrīvotos.

Brīdī, kad sarkanvīns tika uzliets uz virsmas, uzreiz varēja novērot, ka sarkanvīns tiek no tās atgrūsts. Virsmu noslaukot, redzams, ka daļa, kas tika apstrādāta ar “Sadolin EasyCare”, ir tāda pati, kāda tā bija iepriekš. To gan nevar apgalvot par parasto krāsu. Tur uzreiz ir redzams, ka sarkanvīna notecējums iesūcas.

Kreisajā pusē sarkanvīns uzklāšanas brīdī, labajā pusē sarkanvīna traips pēc tūlītējas tīrīšanas

Lai testu padarītu daudz sarežģītu un interesantāku, ļāvām traipam iesūkties 24 stundas.

Kreisajā pusē sarkanvīna traips pēc 24 stundām, labajā pusē sarkanvīna traips pēc notīrīšanas ar mitru salveti.

Atstājot sarkanvīna traipu diennakti uz virsmas, var novērot ļoti interesantas nianses. Pirmkārt, meklējām ļoti taisnu virsmu, jo “Sadolin EasyCare” atgrūž šķidrumu tik labi, ka sarkanvīns ātri nonāca parastās krāsas pusē. To var arī redzēt attēlā, kur sarkanvīna atstātais traips parastās krāsas pusē ir gan daudz lielāks, gan pēc virsmas noslaucīšanas arī daudz intensīvāks.

Kolas tests

Mēs visi zinām to pārsteigumu, ka tiek atvērta atsprindzinoša dzēriena pudele un liela daļa no tā uzmutuļo, visapkārt nošļakstot – no apģērba līdz telpas mājas sienām. Viss ir klāts cukurota dzēriena pilieniem.

Situācija ir ļoti līdzīga, kā tas bija ar sarkanvīnu, proti, “Sadolin EasyCare” gadījumā momentā kola tie atgrūsta no virsmas un notecējuma apjoms un izkliede ir krietni mazāka, salīdzinot ar parasto krāsu, tātad virsma būs daudz vieglāk kopjama. Šajā piemērā pat redzams, ka šķidrums, kas ir uz hidrofobās virsmas, skaisti sadalās mazākos pilienus.

Kolas uzklāšanas brīdī

Uz virsmas uzklājām kolu un ļāvām tai 24 stundas iesūkties. Kad virsma bija nožuvusi, tā tika samitrināta ar ūdeni un maigi noslaucīta ar papīra salveti. Rezultātā abas virsmas bija tīras.

Šokolādes krēma tests

Gatavojot šokolādes torti dzimšanas dienas svinībām, reizēm kūkas saturs nonāk uz sienas. Īpaši nepatīkami tas ir saulainās dienās, kad šokolādes masa padodas saulainajam laikam un graciozi izkūst, atstājot uz sienas garu brūnu joslu.

Šokolādes krēma uzklāšanas un tīrīšanas brīdī

Lielākā daļa masas tika notīrīta mehāniski, rūpīgi noņemot virskārtu ar nazi. Traipu viegli noslaukot ar papīra dvieli, “Sadolin EasyCare” pusē tas viegli nāca nost.

Uz virsmas uzklāta šokolādes krēma masa pēc 24 stundām bija sakaltusi. Parastās krāsas pusē šokolādes krēms izsmērējās un tad vēl vairāk sakļāvās ar virsmas reljefu. Tīrīšanas procesā virsmu samitrinot ar ūdeni, rezultāts uzlabojās, taču uz parastās krāsas virsmas bija redzami viegli brūni traipi.

Asfalta krītiņu tests

Lai arī jau asfalta krītiņu nosaukums liecina, kādai virsmai tie paredzēti, nereti bērni tos izmanto arī uz iekštelpu sienām. Asfalta krītiņš viegli drūp, iekļūstot dziļi virsmas porās, kas tīrīšanas procesu padara drīzāk par “izsmērēšanas procesu”, viegli iekrāsojot virsmu krītiņa tonī.

Asfalta krītiņa uzklāšanas un tīrīšanas brīdī

Eksperimenta gaitā ar asfalta krītiņu virsmā tika iekrāsota violeta toņa josla, kas vēlāk tika samitrināta ar ūdeni, lai sarežģītu tīrīšanas procesu. “Sadolin EasyCare” krāsas pusē virsmu bija vieglāk tīrīt, tā šķita gludāka, kamēr parastās krāsas reljefā bija saskatāmas violetas krāsas nogulsnes. Tas bija jātīra ar asāku švammīti, taču, ilgstoši virsmu šādi kopjot, tiktu radīti tehniski sienas bojājumi, kur runa vairs nebūtu par atšķirīgu toni. Tāpēc ieteikums jebkuru krāsotas sienas virsmu tīrīt ar mitru mīkstu lupatiņu, lai pasargātu sienas virskārtu un toni. Salīdzinot ar citiem traipiem šajā testā, asfalta krītiņus notīrīt bija vieglāk, arī nekādas specifiskas pazīmes pēc krīta noturēšanas uz virsmas nebija vērojamas.

Tomātu mērces tests

Tomātu pasta, tomātu zupa, pat dzēriens “Asiņainā Mērija” liek būt īpaši uzmanīgam gatavošanas procesā, lai sarkanais šķidrums nenonāktu uz sienas. Tomātu mērce atstāj dzeltenīgu krāsas pleķi, kas ir grūti notīrāms, īpaši, ja kādu brīdi palicis nepamanīts.

Tomātu mērces uzklāšanas un tīrīšanas brīdī

Veicot krāsu eksperimentu, uzklājām uz virsmas tomātu mērci, kurai ļāvām 24 stundas iesūkties. Pēc tam noņēmām mērces pārpalikumus, virsmu samitrinājām ar ūdeni un viegli pārslaucījām ar papīra salveti. “Sadolin EasyCare” krāsa uzrādīja ievērojami labāku rezultātu, salīdzinot ar parastu sienas krāsu, proti, tomātu mērces traips bija ievērojami gaišāks.

Secinājumi

Netīrumu atgrūdošā “Sadolin EasyCare” strādā labāk nekā parastā sienas krāsa. Tā ievērojami paildzina sienas kalpošanas laiku, palielinot tās izturību un atgrūžot netīrumus, šķidrumus no virsmas. Krāsa ir piemērota ģimenēm ar maziem bērniem, kam patīk sienas izmantot par audeklu, kā arī cilvēkiem, kuriem patīk gatavot vai lietot dažādus dzērienus, jo ļauj neuztraukties, ja tie nejauši nonāk uz sienām.

