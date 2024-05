Lielākajai daļai cilvēku neizdosies pensionēties 65 gadu vecumā. Kāpēc tas kļūst nereāli?

No 2000. līdz 2019. gadam paredzamais mūža ilgums pasaulē palielinājies no 67 līdz 73 gadiem. ANO prognozē, ka līdz 2050. gadam katrs sestais planētas iedzīvotājs sasniegs vismaz 65 gadus. Daudzās valstīs, turpinoties iedzīvotāju novecošanās tendencei, būs vērojama situācija, kad aktīvās darba gaitas noslēdz vairāk cilvēku, nekā uzsāk. Tāpat Latvijā uz to norāda ne pārāk pozitīvie dzimstības rādītāji, ko apliecina arī kopējā dzimstības koeficienta samazināšanās.