"Nezini, kā celties augšā un strādāt tālāk!" – stādu audzētāji lēš, ka nāksies pacelt produkcijas cenas

Piemājas saimniecībā "Dzērves", kas divdesmit gadus nodarbojas ar tomātu audzēšanu, pirmie stādiņi iestādīti februārī. Kā atzina "Dzērvju" saimnieki, izmaksas esot pieaugušas par 30–40%, tomēr, tāpat kā citus gadus, arī šogad tomāti augšot visās septiņās siltumnīcās.

"Neskatoties uz visu apkārtējo situāciju un dārdzību, ja cilvēks strādā vai ir kāds uzņēmums, ja viņš nopietni strādā, atkāpes jau nav. Mēs strādājam neatkarīgi ne no cenu kāpuma, ne no ģeopolitiskās situācijas," teica "Dzērvju" saimniece Evita Gūtmane.

Palielināt produkcijas cenu, visticamāk, šādā apjomā nevarēšot, tomēr bažas par realizāciju īsti neesot. "Mums ir kalte, mums ir sulu spiedes. Mums ir pārstrāde," piebilda Edgars Gūtmanis.

"Kimjāņu "siltumnīcu saimniece Dagnija Kima piekrita, ka izmaksas ir palielinājušās, jo dārgāka ir gan kūdra, gan podiņi, kas nepieciešami stādu audzēšanai, tomēr mazāk puķu stādu gan tāpēc nebūšot. Cenas augiem gan, visticamāk, nākšoties palielināt.

"Situācija pasaulē ir tāda, kāda tā ir. Pirmās dienas bija tā, ka nezini, kā celties augšā un strādāt tālāk, bet citu variantu jau nav, kā optimistiski skatīties uz to visu un cerēt, ka viss būs labi," teica Kima.

Arī stādaudzētavā "Dimzas" pavasara darbi sākušies. Saimnieks Andrejs Vītoliņš teica, ka pašreiz neesot īsti vietas ne optimismam, ne pesimismam, jo augi negaida ne to, kad beigsies pandēmija, ne kad beigsies karš Ukrainā. Lielākās bažas esot par kūdru. Pašreiz audzētāji izmanto Latvijā ražoto kūdru, bet tās nākotni apdraudot Eiropas zaļā politika.

"Bet tajā mirklī, kad mēs izslēdzam no pašu aprites jeb ražošanas vienu no šiem produktiem, šajā gadījumā kūdru, mums tā kaut kur ir jāatrod. Vienīgie ievedēji, arī ekonomiski izdevīgākie bija Ukraina un Baltkrievija. Šobrīd tas viss automātiski atkrīt, līdz ar to tas ir viens nopietns arguments sarunās ar Eiropu par šiem noteikumiem," sacīja Vītoliņš.

