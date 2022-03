Kā mājās neapaugt ar mantu kalnu? Praktiski padomi ikdienai

Mājsaimniecību radītie sadzīves atkritumi ik gadu veido gandrīz vienu desmito daļu no visiem Eiropas Savienības atkritumiem.

Liela daļa no tiem ir dažādi tekstilizstrādājumi. Un izrādās, ka vidēji eiropieši katru gadu iegādājas gandrīz 26 kilogramus tekstilzstrādājumu, no kuriem gandrīz pusi arī izmet. Strauji aug arī e-atkritumu daudzums, no kuriem pārstrādājama ir mazāk nekā puse, tāpēc aizvien aktuālāks sabiedrībā kļūst jautājums – “Kā patērēt mazāk?”.

Biedrības “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes loceklis Artūrs Jansons skaidroja, ka viens veids, kā to panākt, ir biežāk dot priekšroku dažādiem koplietošanas pakalpojumiem:



“Piemērs, kas pie mums nav iedzīvojies, ka tu ar savu mašīnu tajā brīdī, kad esi viens, bet brauc noteiktā virzienā, ieraksties iekšā sistēmā [un informē], ka tev kāds var piesēsties klāt un par maksu aizbraukt ar tevi kopā.”

Jansons arī pauda, ka vēl viens labs koplietošanas piemērs ir kopā ar draugiem vai kaimiņiem veidot kopīgu saimniecībā noderīgo mantu krātuvi. Piemēram, Artūram un viņa kaimiņam ir kopēja darba instrumentu “bibliotēka”:

“Mums ir viens elektriskais skrūvgriezis - mēs viņu noliekam telpā, kur mēs vienojāmies, kur tie [instrumenti] stāv un katrs tos lieto, Ja kāds salauž, viņš nopērk vietā jaunu, bet būtībā mēs savu instrumentu patēriņu esam samazinājuši uz pusi.”

Arī vairākās Latvijas pilsētās ir atklāti dažādi bezmaksas un vietējai sabiedrībai koplietojami grāmatu skapji, lai nebūtu jāpērk grāmatas pašiem, un telpas, kurās iespējams gan nodot sev nevajadzīgās mantas, gan saņemt lietas, kas pašam nepieciešamas.

“Arī kāzu uzvalku noma ir tāds tipiskais piemērs. Priekš kam tev pirkt uzvalku vienam vai vairākiem gadījumiem dzīvē, ja tu vari to iznomāt?” uzsvēra Jansons.

Lai samazinātu tekstilizstrādājumu patēriņu un tā ietekmi uz vidi, aizvien populārāka gan pasaulē, gan arī Latvijā kļūst arī tā sauktās kapsulas garderobes veidošana. Tās princips ir vienkāršs - laba, kvalitatīva apģērba pamatkārta, kuru iespējams pielāgot dažādām dzīves situācijām.

“Tu pie šīs kapsulas garderobes piepērc klāt aksesuārus, parasti ir otrādi, - nopērc, piemēram, sarkanas kurpes un saproti, ka garderobē nav nevienas lietas, kas der ar sarkanajām kurpēm, tu nomaini visu garderobi. Vai nopērc skaistu lakatiņu, pie kura atkal viss jāpiekombinē klāt,” stāstīja eksperts.

Jansons pauda, ka, lai samazinātu dažādu lietu patēriņu, ir jāmaina sava domāšana, un latvieši vēl esot ceļā, lai to paveiktu:

“Es gribētu teikt, ka jāsāk domāt par lietderību un vajadzību – vienmēr trīs reizes to lietu pārcilā un padomā, vai tiešām tev to vajag. Otrs - tad, kad tu to ņem, [padomā] vai tiešām tev to vajadzēs regulāri. Un, ja nē, varbūt tādu lietu var kaut kur iznomāt, aizņemties, lietot uz laiku vai tamlīdzīgi.”

