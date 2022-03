Kā tas darbojas? Dabai draudzīgi – dzīve bez iepakojuma un ēdamās krūzītes

Beram un sveram – veikals bez iepakojuma. Beziepakojuma veikala “Burka” īpašniece Marija Sološenko atklāj, ka impulss šāda veikala izveidei bijusi bērna piedzimšana: “Gribēju būt par labāko piemēru savam bērnam.” Marija stāsta, ka reiz saņemot e-veikala pasūtījumu, kurā visas preces sasaiņotas plastmasas maisiņos, atcerējusies redzētas ainas ar milzīgu kvantumu plastmasas izstrādājumu, kas piesārņo okeānu, un nolēmusi, ka jāveido pašai savs veikals, kurā nav dabai nedraudzīga iepakojuma. Uzzinājusi, ka līdzīgas koncepcijas veikali darbojas arī citviet pasaulē, viņa devusies uz Barselonu iedvesmas braucienā un tad ķērusies pie darba. Veikalā “Burka” pircēji ierodas ar saviem iepakojumiem, darbojas burku apmaiņas programma, bet, ja tās nešķiet parocīgas, var izmantot papīra maisiņus. Veikalā visi produkti ir berami, lejami un sverami, tam ir sava stabila auditorija, kas arvien pieaug. Pircēji sapratuši, ka, sverot preces, viņi ne tikai dzīvo dabai draudzīgāk, bet arī neiegādājas lieku, tāpēc ietaupa naudu.

Dabai draudzīgas biznesa idejas kļūst aizvien pieprasītākas, un nereti jaunie uzņēmēji pievēršas tieši šādam biznesa veidam. “Edible coffee cups” ir uzņēmums, kas ražo ēdamas kafijas krūzītes. Protams, ka tās var izmantot arī citiem dzērieniem, bet krūzītes ir īpašas ar to, ka pēc iztukšošanas tās var apēst. Uzņēmuma pārstāve Alise Jurkova stāsta, ka šis ir dabai visdraudzīgākais iepakojums, jo pat tad, ja krūzīte izmesta, tā pilnībā sadalās, savukārt papīra paliktnis atšķirībā no parastajām papīra glāzēm ir bez plastmasas piejaukuma, tātad pārstrādājams. Ēdamā krūzīte ir ražota no dabiskiem materiāliem, piemēram, auzu klijām, tā nemaina dzēriena garšu, un nav arī jāsatraucas, ka tā samirks, izšķīdīs un kafija izlīs uz biksēm.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda atbalstu