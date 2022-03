Lāču tortes - pavasarīgai dāvanai

Īstu, garšīgu torti ar svētku garšu. Tādai, kuru izvēloties, labi zini, ka tā būs īstā. Jo torte – tie ir svētki.

Un nav šaubu, ka tortes kvalitātei jābūt izcilai un visām sastāvdaļām augstvērtīgām un rūpīgi atlasītām. Tādēļ “Lāču”meistari tortēm izmanto īstu olu biskvītu, Latvijas medu, saldkrējuma sviestu un vārītu iebiezināto pienu, ogas - pašu labāko, kas ir pieejams. „Lāču” konditoru gatavotajām tortēm krēmi tiek darināti svaigi turpat konditorejā. Mums patīk gan jaunas un neparastas garšu kombinācijas, gan tradicionālas un labi zināmas garšas. Mēs strādājam svētkiem. Un ticiet vai ne – bet mums arī darbs ir svētki, jo “Lāču” meistariem patīk un pašiem bezgala garšo viss, ko viņi gatavo!

“Lāču” tortes prasa augstu meistarību, pacietību un laiku. Ar lielu iedvesmu meistari rada katru gardumu – gluži kā mākslinieki, kuri rada šedevrus pašu rokām, neizmantojot rūpnieciskās iekārtas. Var droši teikt, ka ikviens “Lāčos” tapušais gardums ir meistaru roku oriģināldarbs, un ceptuvē svaigi darināti top gan krēmi, gan arī trausli veidotie īpašie svētku dekori.

Jo “Lāču” tortes top meistaru rokās un to receptes rada, izgaršo un cep īsti kārumnieki.

Un tikai roku darbs spēj radīt sajūtu, ka torte cepta ar mīlestību...Tieši mīlestība jau ir tā, kas ir visu svētku pamatā, un mīlestība ir tā, ko mēs patiesībā svinam svētkos. Un torte ir kā simbols svētkiem. Simbols mūsu mīlestībai, mūsu siltajām jūtām pret mīļajiem, pret draugiem un tuviniekiem.

Tādēļ tieši “Lāču” tortes būs vislabākā izvēle svētku galdam.

Jūsu izvēlei šobrīd ir pieejamas tortes gan ar jau labi zināmām, iecienītām garšām, gan jaunām, vēl nebijušām garšām. Vai tā būtu iemīļotā Valriekstu torte vai Zemeņu – siera, Baltās šokolādes – melleņu, Vieglā citronu, Jogurta- ķiršu torte vai jebkura cita “Lāču” torte – Jūsu lēmums būs pareizs.

Ar “Lāču“ tortēm svētku noskaņa būs garantēta!

„Lāču” VALRIEKSTU torte

Gatavota no olu biskvīta, ar valriekstiem un īstu medu, pildīta ar īstu saldkrējuma sviestu un vārītā iebiezinātā piena krēmu. Tortes virsma bagātīgi pārlieta ar tumīgu lazdu riekstu glazūru un tās dekori ir pašu rokām gatavoti „Lāču”ceptuvē, sānos to rotā veseli valrieksti. ”Valriekstu tortes” tapšana ir sarežģīts un darbietilpīgs process, roku darbs, tomēr rezultāts ir to vērts!

BALTĀS ŠOKOLĀDES – MELLEŅU torte

Baltās šokolādes – melleņu torte būs dāvana īstiem kārumniekiem! Izsmalcinātā baltā beļģu šokolāde ar mellenēm ir neatvairāma garšu kombinācija, kas pārsteigs un iepriecinās visus gardēžus… Gaisīgs biskvīts, saldens baltās šokolādes un saldā krējuma krēms, bagātināts ar gardajām mellenēm.

VIEGLĀ CITRONU torte

Šī torte iepriecinās visus, kuri vēlas pamēģināt ko jaunu. Torte ar saulaino noformējumu un vieglo citronu garšu būs patīkams pārsteigums un brīnumgarda dāvana! Ar mīlestību darināta, labu domu un maigu pieskārienu pilna- tā ir Lāču Vieglā citronu torte. Ja vēlies ko vieglu un gaisīgu, iesakām tieši šo torti. Lāču čaklie rūķīši to ir veidojuši pašu rokām, uz plānās biskvīta kārtas bagātīgi ieklājot maigo citrona krēmu un dekorējot ar citrona glazūru. Atsvaidzinošs un neaizmirstams garšas baudījums!

JOGURTA - ĶIRŠU torte

Jogurta – ķiršu tortē vieglo, gaisīgo jogurta garšu bagātina sulīgo ķiršu pildījums. Šī torte ir domāta īstiem izsmalcinātu saldumu mīļotājiem – torte ar augstas kvalitātes izejvielām un rokām darinātiem dekoriem.

No sirds novēlam visiem visbrīnišķīgāko pavasarīgo svētku noskaņu - ar ziediem, mīlestību un visgardāko “Lāču”torti! Lai labi garšo!

Visplašākais svētku gardumu klāsts ir ”Lāču” veikalos un pazīstamākajos tirdzniecības tīklos, kā arī “Lāču” internetveikalā.

Iepazīsties ar visām “Lāču” tortēm: https://www.laci.lv/lv/produkti/konditoreja/tortes/

“Lāču” veikalu adreses: https://laci.lv/lv/veikali/