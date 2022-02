Padomi energoefektīva ledusskapja izvēlē

Elektroenerģijas klase

Daudz tiek runāts un rakstīts par sadzīves tehnikas elektroenerģijas klasēm, kuras tiek apzīmētas ar burtiem no A līdz G. Pērkot jaunu ledusskapi, ir ieteicams izvēlēties A klases modeli, bet izvēloties G klases ledusskapja modeli jārēķinās, ka tas patērēs visvairāk enerģijas. Lai nekļūdītos, vairāk par energoefektivitātes marķējumu lasiet interneta veikala 220.lv mājaslapā. Lai arī sākotnējais ieguldījums nebūs mazs, uz to ir jāraugās ilgtermiņā. Tā būs iespēja ietaupīt naudu, samazinot elektrības patēriņu.

Kāda veida ledusskapim dot priekšroku?

Kad ir izvērtēts šis svarīgais aspekts, jāizlemj kāda veida modeli izvēlēties. Ja virtuve ir plaša, tas var būt brīvi stāvošs modelis, bet gadījumos, kad virtuve ir maza, labāk derēs iebūvējams ledusskapis. Protams, precīzi jāizmēra vieta, kur tas atradīsies, lai izvēlētos piemērotu ledusskapja lielumu. Tāpat jāizvērtē ledusskapja tilpuma rādītāji, lai tie atbilstu lietotāju vajadzībām.

Vienam vai diviem cilvēkiem pilnīgi pietiks ar tilpumu no 250 - 380 litriem, bet piecu vai vairāk cilvēku ģimenei jāmeklē ledusskapis, kura ietilpība ir lielāka par 450 litriem. Šis aspekts nopietni jāizvērtē arī tādēļ, lai nebūtu jāmaksā par to, ko neizmantojat. Ja ir nopirkts liels modelis, bet viņš ir pustukšs, lietotājs maksā par elektroenerģiju, kuru viņš tērē pilnīgi nevajadzīgi.

Ar saldētavu vai bez?

Nākamais svarīgākais faktors – ar saldētavu vai bez tās. Ja mājās jau ir energoefektīva saldētava, var izvēlēties arī ledusskapi bez saldētavas, tomēr jādomā vienu solīti uz priekšu, jo ledusskapja iegāde ir ilgtermiņa ieguldījums. Izvēloties ledusskapi ar saldētavu, ir jāizvērtē tās novietojums.

Saldētava ledusskapja augšpusē ir populārākais variants, tomēr jāņem vēra, ka katru reizi nāksies pieliekties vai pietupties, lai izņemtu produktus no ledusskapja apakšējā plaukta. Modeļi, kuriem saldētava ir ledusskapja apakšā, parasti ir ietilpīgāki, tomēr arī šādā gadījumā grūtības var radīt produktu izņemšana no apakšējā plaukts.

Ergonomisks variants – tie ir ledusskapju modeļi, kuros ledusskapja un saldētavas daļas novietotas horizontāli līdzās. Šādi ledusskapji ir dārgāki, taču ļoti praktiski. Ja tiek meklēts ledusskapis senioram, tas noteikti jāņem vērā.

Papildu funkciju izvērtēšana:

Iebūvēts ūdens dzesētājs un ledus mašīna noteikti ietaupīs elektrību, jo nebūs jāvirina durtiņas katru reizi, kad gribēsies baudīt vēsu dzērienu.

Plaukti un īpaši nodalījumi ir ļoti noderīgi, jo tos iespējams izkārtot tā, lai ledusskapja saturs būtu pārredzams. Jāizvērtē, vai ir nepieciešamas augļu un dārzeņu atvilktnes, nodalījums piena produktiem un plauktiņš pudelēm. Ļoti noderīga ir ātrās atvēsināšanas zona, kurā temperatūra ir tuvu 0ᵒC, tādēļ tajā ilgāku laiku var uzglabāt gaļu vai zivis.

Temperatūras kontroli var regulēt divos veidos – automātiski un manuāli. Ideālā temperatūra ledusskapī ir 3ᵒC, bet saldētavā - 18ᵒC.

Bērnu drošība ir viens no svarīgākajiem faktoriem arī elektroenerģijas taupīšanai. Ja bērns pie ledusskapja satura netiek, ledusskapja durtiņas netiek virinātas bez vajadzības. Tā atkal ir ekonomija.

Iespējams, ka apmeklējot vairākus veikalus atradīsiet modeli, kurš būs gan ekonomisks un praktisks, gan arī nebūs jāpārmaksā par tā iegādi. Tomēr vienkāršāk ir izvēlēties lēnām un apdomīgi, salīdzinot dažādās iespējas un iegādāties tiešsaistē.

Ikviens var pārliecināties, ka ledusskapji interneta veikalā 220.lv ir patiešām plašā klāstā. Atliek vien izvērtēt visus iepriekš minētos faktorus, lai iegādātos gan energoefektīvu, gan arī ergonomisku ierīci.

Vēl viens no faktoriem, kas varētu interesēt pircējus, ir zīmola izvēle. Ja vēlaties iegādāties patiešām ekonomisku ledusskapi, zīmola izvēle šajā gadījumā nav galvenais. Protams, ikviens balstās uz savu personīgo pieredzi, tādēļ no tā būs atkarīga arī zīmola izvēle.

Citas sadzīves tehnikas energoefektivitātes izvērtēšana

Lai taupītu naudu, lieki netērējot elektroenerģiju, vajadzētu pasekot līdzi arī tam, cik daudz elektrības tērē katra no mājās esošajām ierīcēm. Ja kāda no tām ir salīdzinoši veca un tērē daudz enerģijas, būtu laiks to nomainīt pret jaunu. Tas attiecas arī uz kafijas automātiem un elektriskajām tējkannām, virtuves kombainiem un citiem ikdienas palīgiem. Pirms izvēlaties jaunu ierīci, ņemiet vērā tās energoefektivitātes klasi.

Interneta veikalā 220.lv ir atrodamas dažādu zīmolu sadzīves tehnika, arī amerikāņu zīmola KitchenAid sadzīves tehnika, kuru ir kļuvusi populāra arī Latvijas pircēju vidū. Zīmola izstrādājumi ir uzticami un kvalitatīvi, kā arī atbilst augstas energoefektivitātes patēriņa standartiem.

Iepērkoties interneta veikalā ir iespējams ietaupīt gan laiku, gan naudu un izvēlēties patiešām energoefektīvu sadzīves tehniku. Padomājiet arī par elektrības tērēšanas paradumiem!

