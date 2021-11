Jaunas paaudzes Dyson bezvadu putekļu sūcēji: lāzertehnoloģija ar neapbruņotu aci neredzamu putekļu noteikšanai

Cik tīrs ir tīrs?

Uzlabojoties mūsu higiēnas paradumiem, maksimālās tīrības nodrošināšana mājās kļūst par prioritāti. Reaģējot uz pieaugošajām patērētāju vajadzībām, Dyson ievieš jaunas kvalitātes mājas uzkopšanas risinājumus. “Mūsu, inženieru, uzdevums ir risināt ikdienas problēmas. Pēdējo 12 mēnešu laikā mūsu ikdienas dzīve ir būtiski mainījusies, jo vairāk laika pavadījām iekštelpās. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka arī mājsaimniecībā esam pamanījuši vairāk problēmu. Mēs esam pieraduši daudz biežāk tīrīt telpas, kurās dzīvojam un strādājam, taču esam arī sākuši šaubīties par to, vai tas, kas izskatās tīrs, patiešām ir tīrs,” par mainījušos realitāti saka Dyson dibinātājs Džeimss Daisons.

Jaunās bezvadu putekļsūcēju tehnoloģijas, kas izmantotas jaunajā putekļu sūcējā Dyson V15 Detect Absolute (un dažos citos), ir izstrādājusi 370 inženieru komanda. Inovācijas iemesls bija tīra nejaušība – viens no inženieriem savā tīrajā mājā pamanīja gaisā esošās daļiņas, kas mirdzēja saulē. Tieši saules stari palīdzēja atklāt putekļus, kas joprojām lidinājās šķietami tīrajā telpā. Kad par to uzzināja pārējie komandas dalībnieki, šis novērojums uzreiz kļuva par Dyson jauno mērķi – inženieri sāka domāt par to, kas palīdzētu atklāt ar neapbruņotu aci neredzamas daļiņas un nodrošināt to uztveršanu.

Nepietiek notīrīt ar putekļu sūcēju tikai to, ko mēs redzam

Nav noslēpums, ka mēs visi notīrām to, ko redzam, – dažas reizes ar putekļu sūcēja uzgali pabraucot pa virsmu, mēs virzāmies tālāk, jo vairs neredzam nekādus būtiskus putekļus. Bet Dyson nolēma paskatīties dziļāk: zaļā lāzera diode, kas iebūvēta putekļu sūcēja tīrošajā galviņā, tagad ļauj redzēt daļiņas, kas parasti ir neredzamas. Zaļie stari izgaismo putekļsūcējamo virsmu tā, ka mums vairs nav nepieciešams palielināmais stikls, lai redzētu, kas patiesībā notiek uz mūsu grīdām. Šo tehnoloģiju atradīsiet gan Dyson V12 Slim Absolute, gan Dyson V15 Detect Absolute modelī.

Jaunākajam Dyson V15 Detect Absolute ir iebūvēts LCD ekrāns, lai lietotājs varētu redzēt notverto putekļu daudzumu un izcelsmi tiešsaistē (putekļu sūcējs nosaka un informē lietotāju par daļiņām, kuru izmērs nepārsniedz 10 mikronus, bet savāc arī mazākas daļiņas). Kā tas darbojas? Pēc nokļūšanas putekļu sūcējā katra mikroskopiskā daļiņa trāpa akustiskajā pjezosensorā. Vibrācijas tiek pārveidotas elektriskos signālos un pārraidītas uz LCD ekrānu. Lietotājs uzreiz var redzēt uzsūkto daļiņu izmēru un daudzumu, kuras tiek skaitītas līdz 15 000 reižu sekundē. Sensors sadala visas savāktās daļiņas četros veidos pēc izmēra: alergēni un ziedputekšņi, pelējums un ādas daļiņas, putekļu ērcītes un to atkritumi, netīrumi cukura granulu lielumā.

Bet tas vēl nav viss: reģistrējot putekļu veidu un daudzumu, Dyson V15 Detect Absolute automātiski pielāgo sūkšanas jaudu ienākošajiem datiem. Šī funkcija darbojas automātiskajā režīmā: ja putekļu koncentrācija ir augsta, dzinēja jauda palielinās, un, kad putekļu līmenis normalizējas, sūkšanas jauda automātiski samazinās. LCD ekrānā ir redzams arī precīzs minūšu skaits, cik ilgi varat turpināt sūkšanu izvēlētajā režīmā. Tādējādi putekļu sūcējs darbojas precīzi un ar maksimālu efektivitāti.

Attīrīts gaiss tiek atgriezts vidē

Gan Dyson V12 Slim Absolute, gan Dyson V15 Detect Absolute ir aprīkots ar piecu pakāpju filtrēšanas sistēmu, kas savāc pat 99,99% putekļu un mikroskopisku daļiņu, kuru izmērs ir līdz 0,3 mikroniem. Mazgājamais HEPA filtrs, kas uzstādīts visos Dyson bezvadu putekļsūcējos, nodrošina, ka visas kaitīgās daļiņas – pat ziedputekšņi un baktērijas – tiek aizturētas un noslēgtas putekļsūcēja iekšpusē, un telpā tiek iepūsts pēc iespējas tīrāks gaiss. Tātad, sūcot putekļus ar Dyson, jūs ne vien tīrāt virsmas, bet arī nodrošināt, ka filtrētā gaisa kvalitāte kļūst labvēlīga pat cilvēkiem ar alerģijām. Abiem putekļu sūcējiem ir stabila sūkšanas jauda, ​​kas nesamazinās, akumulatoram izlādējoties. Nav mainījusies arī higiēniskā putekļu tvertnes tīrīšanas sistēma, kas nodrošina efektīvu uzkrāto putekļu noņemšanu ar vienu kustību. Abiem modeļiem ir iebūvēts maināms akumulators, ko var uzlādēt atsevišķi no putekļu sūcēja. Ja iegādājaties papildu akumulatoru, varat ērti nomainīt putekļu sūcējā esošo, kad tas izlādējas.

V12 sērijas putekļu sūcēju īpašības

Dyson V15 Detect Absolute ir jaudīgākais (gaisa sūkšanas jauda līdz 240 vatiem) viedais bezvadu putekļu sūcējs tirgū,* tikmēr Dyson V12 Slim Absolute ir Dyson vieglākais bezvadu putekļu sūcējs. Tas sver tikai 2,4 kg un ir par 20% vieglāks nekā V15, bet tā sūkšanas jauda ir līdz 150 vatiem. Šī vieglā un kompaktā putekļu sūcēja radīšanas mērķis bija vēlme putekļu sūcēju saimi papildināt ar īpaši viegli manevrējamu ierīci, kas būtu gan ērta griestu tīrīšanai, gan viegli lietojama, tīrot grūti sasniedzamas vietas. Tāpēc šim modelim tika izstrādāta cita ieslēgšanas/izslēgšanas poga: sūkšanas laikā tā vairs nav jānospiež, līdz ar to jūs varat viegli mainīt putekļu sūcēja stāvokli rokās. Tas ļauj ērti sūkt putekļus zem gultas vai citādi manevrēt, apejot dažādus šķēršļus. Dyson V12 Slim Absolute ir arī nedaudz mazāks putekļu konteiners (0,35 litri). Šis putekļu sūcējs ir lieliski piemērots nelielu māju, dzīvokļu vai biroju īpašniekiem! Putekļu sūcēja LCD ekrāns parāda izvēlēto sūkšanas režīmu, atlikušo darbības laiku, apkopes ziņojumus un akumulatora uzlādes līmeni.

Jaunās paaudzes tīrošas galviņas pret sapīšanos

Līdzās novatoriskajai Laser Slim Fluffy tīrīšanas galviņai ar integrētu lāzera diodi, kas pieejama gan V12, gan V15 sērijas modeļos, Dyson inženieri arī centās novērst pastāvīgu problēmu saistībā ar matiem un līdzīgiem gružiem, kas aptinas ap putekļu sūcēju sukām. Agrāk vienīgais veids, kā atrisināt šo kaitinošo problēmu, bija noņemt tīrošo galviņu un iztīrīt sukas ar rokām, taču uzņēmuma lēmums mainīt uzgaļa formu tagad ir acumirklī atrisinājis kļūdu, ko putekļu sūcēju ražotāji bija atkārtojuši gadu no gada. Konusveida suku uzgalis nodrošina, ka neviens matiņš nesapinās – pēc testēšanas ar dažādu formu un garumu matiem tehnoloģija pārspēja cerības un uzreiz saņēma uzticamo Dyson lietotāju atzinību. Šis risinājums ir iebūvēts mini motorizētajā Hair Screw Tool tīrošajā galviņā, kas ietilpst abu putekļu sūcēju komplektācijā.

Dyson inovācijas ļauj padarīt mājas vidi vēl higiēniskāku nekā jebkad agrāk. Uzņēmuma pašreizējā nostāja ir tāda, ka nekas nedrīkst tikt palaists garām, un pirmais, kas uztver mikroskopiskos putekļus gaisā, ir putekļu sūcējs, nevis saule. Dosimies ceļojumā ar jaunas paaudzes bezvadu putekļu sūcējiem!

*Tests Nr. EN IEC62885-4 CL5.8 un CL5.9.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Dyson