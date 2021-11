Ziemassvētku dāvana pašiem zinātkārākajiem

Šodien bērnu interesē lelles, rīt transportlīdzekļi, bet jau parīt – māju būvēšana, kā lai izvēlas dāvanu tādā gadījumā? Labākais risinājums ir iegādāties to, kas ļaus bērnam izspēlēt vairākus scenārijus vienlaicīgi – gan cilvēku figūriņu savstarpējo komunikāciju, gan vairāku klucīšu salikšanu vienā celtnē. Šajā jautājumā LEGO DUPLO sēriju komplektiem konkurentu nav.

Rotaļlietas, kas attīsta prasmes

Attīstošie LEGO DUPLO komplekti ir piemēroti bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem, kuri ir ceļā uz apkārtējās pasaules iepazīšanu un apzināšanu. Krāsainie klucīši atklās jautru notikumu spektru un ļaus bērnam pašam būt par to attīstības noteicēju. Spēle ir interaktīvs veids, kā attīstīt esošās un apgūt jaunas prasmes – veicināt pārliecību par sevi un savām spējām, prasmi pārvarēt šķēršļus, attīstīt iztēli un domāšanu, kā arī stiprināt emocionālo saikni un empātiju saskarsmē ar citiem.

Skaitļošana ir viena no pamatprasmēm, kuru bērns apgūst, esot gana jaunā vecumā. Lai gan mācīt skaitļus var būt visai laikietilpīgs un grūts process, izvēloties aizraujošas rotaļas taktiku, to ir iespējams padarīt par visai baudāmu aktivitāti. Ar LEGO DUPLO sērijas komplektu Ciparu Vilciens (Number train 10954) mazuļi mācīsies apvienot un atdalīt klucīšus, kārtot tos pareiza secībā un vienlaikus pazīt ciparus. Tas attīstīs gan mazās motorikas prasmes, gan arī mācīs neatlaidību un spēju atgūties no grūtībām, ar kurām sastapsies, ja nepadosies, liekot kopā divus atšķirīgus klucīšus.

Nekas nesatuvina tā, kā kopīga ģimeniska laika pavadīšana. Komplekts Ģimenes piedzīvojumi kemperī (Family Camping Van Adventures 10946) attīstīs bērna iztēli un organizētību un liks pieņemt pirmo nopietno lēmumu – ko ņemt līdzi, ģimenei vairākas dienas atpūšoties pie dabas. Kad bagāžas nodalījums beidzot ir pilns, jautrais brauciens var sākties! Vēlāk sekos auduma telts celšana, kanoe palaišana upītē un ugunskura iedegšana, lai vēlāk pagatavotu tēju un pie ģitāras stīgām dziedātu ģimenes iecienītākās dziesmas. Komplekts liks bērnam apzināties galveno vērtību – ģimeni un ļaus uz īsu brīdi būt par tās galvu.

Katrs bērns kaut reizi ir aizdomājies par to, ar kādiem pienākumiem sastopas viņa vecāki ikdienā. Katrs bērns kaut reizi ir vēlējies palīdzēt vecākiem mājas darbos.Iespējams, tas ir iemesls, kādēļ bērnu auklēšana, ēdiena gatavošana, mājas uzkopšana un citu ikdienas scenāriju izspēlēšana ir viena no visu paaudžu bērnu mīļākajām nodarbēm. Lai tā būtu vēl reālistiskāka, Modulārā rotaļu māja (Modular Playhouse 10929), kas ir lieliska dāvana bērniem no 2 gadu vecuma, savā komplektā ietver papildu figūras – cilvēciņus, interjera elementus un pat mājdzīvniekus, kas palīdzēs jautrā veidā apgūt ikdienas dzīves kompetences un sociālās prasmes – iejūtoties mammas un tēta lomā, un izspēlējot visdažādākos ģimenes kopdzīve scenārijus.

Sacīkšu automašīnas (Race Car 10947) būs izcila dāvana dinamiskiem un aktīviem bērniem. Divas inerciālas automašīnas un dažādi aksesuāri iedvesmos nebeidzamu sacīkšu spēli. Nāksies imitēt visus procesu – mazgāt automašīnas, uzlādēt tās, sakārtot sacīkšu trasi un konusus, vicināt karogu, lai sāktu sacensības un izspēlētu cīņu par galveno balvu. Sacīkstes ir lielisks veids, kā mācīt bērnam empātiju, jo beigās uzvarēs draudzība un laimestu sadalīs starp visiem dalībniekiem vienādi.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Lego Duplo.