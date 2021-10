Vērtīgi padomi, kā izvēlēties kvalitatīvu, gardu un veselībai noderīgu tēju

Vai esi pārliecināts, ka dzer kvalitatīvu tēju?

"Kvalitatīvu tēju neredzēsiet smalki saberztu," saka Artūrs. "Tas tāpēc, ka pulverī saberzta tēja vienmēr būs rūgta. Ražotājiem vienkārši trūks pamatojuma tā apstrādāt kvalitatīvu produktu. Ja par garšu, tad kvalitatīvai tējai tā ir balansēta – ar pēcgaršā jūtamu patīkamu rūgtumu. Arī cena norāda uz to, cik kvalitatīvs ir produkts. Tā kā savstarpējā konkurence, līdzīgi kā kafijas pasaulē, ir ļoti augsta, ražotāji nevar atļauties izcilu tēju piedāvāt par nesamērīgi zemu cenu." Lai produkts saglabātos nemainīgi labs, tēja jāsargā no saules gaismas, mitruma un augstas temperatūras. Pareizi to uzglabājot, pat pēc gada kvalitāte var būt nevainojama. Iespējams, tēja būs zaudējusi smaržu, bet, aplejot to ar karstu ūdeni, aromāts no jauna atvērsies!

Artūrs Grikke. (Foto: No Es Mīlu Kafiju personīgā arhīva)

Vērtīgi knifiņi tējas baudītājiem

Artūrs Grikke stāsta: „Kad, ienākot mūsu veikalā Es Mīlu Kafiju, klients jautā – kā zināt, kura tēja viņam būtu vispiemērotākā, parasti cenšamies noskaidrot tējas baudīšanas mērķi, kā arī to, kādai tējai tikusi dota priekšroka līdz šim. Ja tā ir zaļā tēja, tad piedāvājam degustēt trīs pēc iespējas atšķirīgākas zaļās tējas – no dažādiem reģioniem un aromātiem.” Turpinājumā daži knifiņi, kas palīdzēs attiecības ar tēju padarīt vēl baudāmākas.

Temperatūra un ievilkšanās laiks. Lai tēja garšotu maksimāli labi, būtiski ņemt vērā, cik karstā ūdenī tā tiek gatavota, kā arī – uz cik ilgu laiku tiek atstāta ievilkties. Katrai tējai šie kritēriji ir savi! Piemēram, baltajai tējai tie ir 70°C un 4 min, zaļajai tējai 80°C un 3 līdz 5 min, Oolung tējai 90°C un 4 līdz 6 min, melnajai tējai 90°C un 4 līdz 5 min, augļu tējām 100°C un 5 līdz 6 min, savukārt visām herbālajām tējām – 100°C un 5 min.



Tējas dzeršanas laiks nav mazsvarīgs. Tējas lapā ir tikpat daudz kofeīna kā kafijā. Taču, izmantojot mazāku devu uz vienu tasīti un atšķiroties apstrādes principiem, krūzītē nonāk vien 1/5 līdz 1/3 daļa. Tajā pašā laikā tējas ietekme, pateicoties tajā esošajiem tanīniem, turpinās līdz pat 2 h. To īpaši vērts ņemt vērā, ja gribas malkot tēju vēlu vakarā. Melnā tēja tomēr būs vairāk atbilstoša rīta cēlienam - kā alternatīva rīta kafijai.



Tējas saderība ar uzturu. Katrai tējai lieliski piestāv arī kāds konkrēts ēdiens, tāpēc to ieteicams baudīt kopā ar ēdienreizi vai uzkodu. Tukšā dūšā tēja var būt kairinoša jūtīgākam kuņģim. Klasiskās saderības: Japānas zaļā tēja ar zivīm vai suši; melnā tēja ar šokolādes desertiem; Oolung ar karameļu desertiem; pēcpusdienas kanape maizītes ar Earl Grey tēju. Īpašs atradums ir kūpināta melnā tēja – Lapsang souchong – ar šokolādes kūku. Sirreāla garšas buķete!



Saldinātājiem - jā vai nē? Būtiski dzert tēju, kas garšo, bet augstvērtīgajai camelia sinensis lapai tomēr nepiestāv saldinātāji. Dammann klāstā esošajām tējām nereti tiek norādīts, ko tējas samoljē jeb eksperts iesaka tām pievienot. Piemēram, melno tēju gadījumā gan citrons, gan piens var būt ieteicams rūgtuma balansēšanai un mazināšanai.

Ilgtermiņa ieguvumi veselībai

Tējas koka lapas, kas satur kofeīnu un ir bagātas ar antioksidantiem, var apstrādāt ļoti dažādi. Atkarībā no apstrādes veida, variē arī sastāvs, ko tējas tasē iegūstam. Artūrs Grikke uzskaita populārākos tēju veidus un stāsta par to pozitīvo ietekmi uz mūsu labsajūtu.

Baltā tēja. Izsmalcināta un minimāli oksidēta tēja ar augstu antioksidantu līmeni un maz kofeīna. Baltā tēja tiek pagatavota, izmantojot vēl līdz galam neatvērušās tējas koka lapas un pumpurus. Satur lielu fluora, katehīnu un tanīnu daudzumu, kam ir pozitīva ietekme ne tikai uz vielmaiņas procesiem un organisma stiprināšanu kopumā, bet arī zobu emalju, padarot to izturīgāku pret skābi un cukuru. Tanīniem tiek piedēvēta arī pretmikrobu un dezinficējoša iedarbība. Tējai piemīt maigs ziedu aromāts.

Foto: No Es Mīlu Kafiju personīgā arhīva

Zaļā tēja. Arī šī tēja citu vidū izceļas ar spēcīgām antioksidatīvām īpašībām. Tā veicina profilaktisku aizsardzību pret sirds asinsvadu slimībām un palīdz cīnīties ar oksidatīvo stresu, kas nereti saistīts ar organisma pāragru novecošanu. Tāpat zaļā tēja attīra organismu no toksīniem, tāpēc ir vērtīgs palīgs pie vēlmes mazināt ķermeņa tauku masu. Lietojot to ikdienā, nevajadzētu piemirst, ka arī zaļā tēja satur kofeīnu!

Savukārt Matcha tēja, kas ir zaļās tējas paveids, ir ar būtiski palielinātu antioksidantu daudzumu, tāpēc ierindojas starp tā saucamajiem superproduktiem jeb superfood. Šī īpaši apstrādātā un pulverī samaltā zaļā tējas versija, kam ir visai specifiska garša, palīdz saglabāt modrību, uzlabo koncentrēšanās spējas, vairo enerģiju un pagarina dzīvildzi.

Oolung tēja. Vitamīniem bagāta tēja ar mazu kofeīna daudzumu. Apstrāde līdzīga kā zaļajai tējai, taču, ņemot vērā, ka lapas tiek nedaudz vairāk oksidētas, dzēriens pietuvojas melnās tējas krāsai. Oolung tējas pagatavošanai pielieto īpašu tehniku: tējas lapas savirpina nelielās pērlītēs, tādējādi ļaujot tām pēc pagatavošanas atvērties pilnībā neskartām un nesalūzušām. Šim dzērienam tiek piedēvētas dziednieciskas, nomierinošas, nervu sistēmu harmonizējošas īpašības. Tāpat Oolung tēja palīdz regulēt vielmaiņu un attīra asinsvadus. Garša ir augļaini pilnmiesīga.



Vitamīniem bagāta tēja ar mazu kofeīna daudzumu. Apstrāde līdzīga kā zaļajai tējai, taču, ņemot vērā, ka lapas tiek nedaudz vairāk oksidētas, dzēriens pietuvojas melnās tējas krāsai. Oolung tējas pagatavošanai pielieto īpašu tehniku: tējas lapas savirpina nelielās pērlītēs, tādējādi ļaujot tām pēc pagatavošanas atvērties pilnībā neskartām un nesalūzušām. Garša ir augļaini pilnmiesīga. Melnā tēja. Visvairāk apstrādātā jeb oksidētā tēja ar īpašu garšas intensitāti un bagātīgu devu kofeīna. Tajā esošie tanīni piešķir dzērienam zīmīgi rūgteno garšu. Lapas pilnībā fermentējot, melnajā tējā sastopamie kondensētie flavanoīdi atstāj labvēlīgu ietekmi uz veselību, tajā skaitā gremošanas orgānu un sirds asinsvadu sistēmām. Uzmundrina, tonizē, ir lielisks minerālvielu un vitamīnu, aminoskābju un antioksidantu avots. Turklāt, ņemot vērā, ka melnā tēja satur polisaharīdus, dzēriens var būt labs palīgs, lai normalizētu cukura līmeni asinīs.

Foto: No Es Mīlu Kafiju personīgā arhīva

Zāļu tēja kā uzlējums. Papildus tam, ko iegūstam no tējas lapas, par tēju esam iesaukuši arī visu ko citu, ko krūzē pārlejam ar karstu ūdeni. Galvenie virzieni ir herbālās un augļu tējas. Populārākās no herbālajām jeb zāļu tējām ir piparmētru un kumelīšu, bet augļu – karkade. Herbālie uzlējumi ir būtiska karsto dzērienu sadaļa. Katrai lapiņai piemīt savas īpašās spējas, tomēr būtiski izcelt, ka neviena no tām nesatur kofeīnu.

Foto: No Es Mīlu Kafiju personīgā arhīva

Izsmalcinātā Dammann tēja – pa tiešo no izcelsmes valstīm

Dammann klāstā, kas iemieso franču dzīvesveidu kopš 1962. gada, atrodamas vairāk kā 3200 tējas ar visdažādākajām smaržas un garšas buķetēm. To vidū pieejami arī ekskluzīvi maisījumi, kas veidoti, vadoties pēc tēju ekspertu ieteikumiem. „Dammann tēja pieejama gan beramā veidā, gan iepakota zīda tējas maisiņos, kuros tējas lapas var izplesties, tādējādi ražotājs var izmantot kvalitatīvāko izejmateriālu. Dammann dod nebijušu iespēju baudīt Gran Cru tējas, kas citkārt paliek audzēšanas reģionos un valstīs. Tiešs kontakts ar tējas audzētājiem un ražotājiem ļauj iepirkt augstvērtīgāko produktu,” uzsver Artūrs Grikke.

! Artūrs Grikke nav medicīnas speciālists, tāpēc šī informācija nav uzskatāma par medicīnisku padomu. Uztura un dzērienu paradumu jautājumos vienmēr konsultējieties ar savu ārstu.

