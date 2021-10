Kādi ir populārākie suši Japānā un kāds ir suši piedāvājums Rīgā un Latvijā?

Kuri ir populārākie suši Japānā?

Šoreiz neiedziļināsimies suši vēsturē un izcelsmē (kas ir visai interesants stāsts, bet lai tas paliek citai reizei), bet pievērsīsimies jautājumam, vai Rīgā un Latvijā nopērkamie suši vismaz nosaukumu ziņā sakrīt ar tiem, kas iecienīti Japānā? Sāksim ar to, ka - kā liecina uzticami un novērtēti interneta avoti, Japānā 10 iecienītākie suši pildījumi ir sekojoši:

Maguro nigiri - liesa tunča gaļas šķēle, pasniegta uz suši rīsu kumosa;

Ika nigiri - kalmāra gaļa, pasniegta uz suši rīsu kumosa;

Sake nigiri - laša gaļas šķēle pasniegta uz suši rīsu kumosa;

Kappa maki - suši ar svaigu gurķi

Salmon roe - laša ikri

Tekkamaki - suši ar tunča gaļu;

Unagi - cepts saldūdens zutis ar saldu mērci

Toro - zilā tunča pavēderes gaļa pasniegta uz suši rīsu kumosa;

Tobiko nigiri - lidojošās zivs ikri;

Uni - jūras ežu dzimumdziedzeri

Lai arī restorānu ceļveža Meniu.lv apkopoto ēdvietu klāstā atrodama liela daļa no šiem suši veidu nosaukumiem, bet, piemēram, jūras ežu dzimudziedzeru suši ne Rīgā, ne citur Latvijā atrast nav iespējams. Un varbūt tas ir labi, jo jūras ežiem pašiem var noderēt šie svarīgie atribūti. Tas gan nemaina faktu, ka Latvijā suši ir iecienīti un suši Rīgā ir gandrīz tikpat daudzveidīgi un gardi, kā citur pasaulē.

Pieprasītākie suši Latvijā

Kā jau iepriekš minēts, Latvijā populārāko sushi tops daudzējādā ziņā sakrīt ar Japānas topu:

Sake maki

Kappa maki

Sake nigiri

Sake kappa

Unagi

Tie ir tikai daži no pieprasītākajiem gardumiem Latvijas restorānu ēdienkartēs, kas sakrīt ar Japānas topu. Protams arī Philadephia suši pildījumi, karstie suši, saldie suši un citas garšīgas lietas no japāņu virtuves pieejamas Latvijā, kā atspoguļo meniu.lv restorānu ceļvedis. Tomēr Latvijas izsalkušais ļoti rūpīgi skatās ne tikai kādi ir suši pildījumi, bet noteikti arī uz to, cik izdevīgs ir suši komplekts, tāpēc parasti, piemēram, meniu.lv klienti meklē:

suši akcijas,

suši komplekti,

suši 1+1,

suši 2 par 1 cenu

un citus aktuālākos piedāvājumus, kas viegli atrodami restorānu ceļveža lietotnē un interneta mājaslapā.

Kur atrodami labākie suši Rīgā un Latvijā?

Restorānu ceļvedis meniu.lv apkopo iecienītākos restorānus, kafejnīcas, bārus un citas labas vietas ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā, tāpēc labākos piedāvājumus ir ļoti ērti meklēt tieši šajā vietnē. Lietotne pieejama gan Android, gan iOS lietotājiem, bet tiem, kam patīk izvēlēties ēdienu lielākos ekrānos, droši var apmeklēt meniu.lv. Šai mājaslapai ir daudz priekšrocību attiecībā pret citiem restorānu izvēles piedāvājumiem, tomēr galvenās ir:

Plašs restorānu, kafejnīcu, bāru un ēdnīcu klāsts - turklāt atrodama informācija ne tikai par Rīgu, bet arī par citām vietām Latvijā; Vietnē atradīsiet ne tikai ēdvietu piedāvājumu lielākajās Latvijas pilsētās, bet arī citās apdzīvotās vietās, piemēram, Ādažos, Ozolniekos, Alsungā, Ikšķilē, Kroņaucē u.c.;

Maltītes izvēle pēc virtuves tipa, ēdiena veida, atrašanās vietas - vietnē ir iespējams izvēlēties ne tikai maltītes veidu (kad gribas tieši suši!) bet arī izsmalcinātos restorānus, tikai veģetāros restorānus vai restorānus, kas atrodas Latvijas muižās!

Daudz informācijas par ēdvietu – bieži vietnē atrodama ne tikai kontaktinformācija un ēdienkarte, bet arī apraksts, turklāt lietotāji savu pieredzi restorānā var nofotografēt un ievietot vietnē;

Lietotāju atsauksmes - bieži tas ir būtiskākais kritērijs, pēc kura vietu vērtēt ir tieši apmeklētāju atsauksmes; Meniu.lv vietnē lietotāju atsauksmēm ir būtiska nozīme, tāpēc viņi savus iespaidus var ievietot arī foto formātā;

Plašs meklēšanas filtrs - ja ir vēlme apmeklēt kafejnīcu un ņemt līdzi savu sunīti vai kāmīti, tad te atradīsiet vietas, kur tas ir atļauts! Vietnē pieejami arī citi specifiski filtri, piemēram, ja vēlaties vakariņot restorānā ar skaistu skatu, vai meklējot bērniem draudzīgu iestādi;

Daudz citas vērtīgas informācijas - ziņu sadaļā atrodami asprātīgi ieraksti gan par to, kuri ēdieni satur visvairāk dzelzs, gan arī par to, kādi ir ēšanas paradumi Latvijā. Sadaļā "Ziņas" viss par un ap ēdieniem.

Lasot rakstu, vēl vairāk sakārojās suši? Ienāc Meniu.lv suši vai japāņu ēdienu sadaļā un atrodi īsto restorānu, kur doties tos nobaudīt!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar meniu.lv