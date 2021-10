Kas jāzina pirms dzīvnieka adopcijas?

Vai esi gatavs adoptēt dzīvnieciņu?

Dzīvnieku patversme ir labas pagaidu mājas dzīvnieciņam, kura saimnieks kādu iemeslu dēļ nav spējis turpināt rūpēties par viņu, tomēr ir skaidrs, ka tas nav labākais ilgtermiņa risinājums. Jebkurš patversmes iemītnieks būtu laimīgs atkal dzīvot mīlošā ģimenē. Tomēr būt par suņa mammu vai kaķa tēti ir liela atbildība, tāpēc šādam lēmumam ir jāsagatavojas. Un ir pilnīgi normāli, ja tev rodas jautājumi un pārdomas. Lūk, daži svarīgākie aspekti, par kuriem padomāt pirms adopcijas:

Laiks un uzmanība. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka suņi un kaķi prasa daudz uzmanības, tāpēc jāapdomā, vai tavs dzīvesveids to pieļauj. Protams, savu reizi kaķa pabarošanu vai suņa izvešanu pastaigā var uzticēt kaimiņam vai labam draugam, taču tai noteikti nevajadzētu būt normai, jo dzīvniekam vajadzīgas arī rotaļas un būšana blakus.



Alerģijas. Noteikti pārliecinies, vai kādam no ģimenes locekļiem nav alerģisku reakciju pret mājdzīvniekiem. Nebeidzama šķaudīšana, acu asarošana un elpas trūkums, kas raksturīgs alerģijām, dzīvi ar dzīvnieciņu padarīs mokošu. Nereti tieši šī iemesla dēļ dzīvnieki nokļūst patversmēs. Tāpēc esi atbildīgs un uzzini par iespējamo alerģiju pirms, nevis pēc adopcijas.

Kā sagatavoties?

Ja lēmums ir izdarīts un esi gatavs jaunam ģimenes loceklim, atceries sagatavot vidi. Lai jaunais mīlulis justos droši un labi, sagatavo viņam kādu klusu stūrīti, kurā viņš netraucēts varēs adaptēties jaunajai mājvietai, trokšņiem un cilvēkiem. Noteikti parūpējies, lai šajā zonā būtu barība, ūdens un guļvieta, kā arī kastīte ar pakaišiem, ja adoptē kaķi. Neaizmirsti arī par rotaļlietām, jo tās ne tikai izklaidēs tavu mīluli, bet arī novērsīs viņa uzmanību no, piemēram, galda kāju graušanas. Tomēr tavās interesēs ir vērtīgus traukus un dārgas kurpes paglabāt slēgtos plauktos, kur dzīvnieks nevar tikt klāt.



Suņi un kaķi ir ļoti ziņkārīgi un izložņās katru kaktu, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, vai tev piederošie augi nav dzīvniekam indīgi. Tādi populāri telpaugi kā monstera, alveja, līdakaste, u.c. var izraisīt nopietnu saindēšanos, tāpēc novieto šos augus dzīvniekam nepieejamā vietā vai atdāvini draugiem.

Kā notiek adopcijas process?

Dzīvnieku patversmes Latvijā ir plaši izplatītas, un katrā no tām adopcijas kārtība var atšķirties, tomēr pamatprincipi visur ir līdzīgi. Pirms satikšanās ar dzīvnieciņiem, patversmes darbinieki tev var uzdot dažus jautājumus, lai gūtu ieskatu par potenciālo mājvietu. Šāda iepazīšanās ļaus piemeklēt atbilstošāko dzīvnieku, jo darbiniekiem ir pieejama informācija par mīluļu iepriekšējiem dzīves apstākļiem un rakstura iezīmēm. Piemēram, kaķis, kurš nesadzīvo ar bērniem, noteikti nebūtu labākā izvēle ģimenei, kas gaida mazuli.



Lielākā daļa cilvēku izvēlas adoptēt kaķēnus/kucēnus, tomēr aicinām apskatīt arī pieaugušos dzīvniekus. Daudzi no tiem reiz ir dzīvojuši ģimenēs, un dzīvnieku patversme viņiem ir nesaprotamas pārmaiņas. Tieši tāpēc pieaudzis dzīvnieks jaunās mājas novērtēs daudz vairāk, no sirds izrādot savu pateicību un mīlestību.

Foto: Caleb Woods, unsplash.com

Protams, neizpaliek arī dokumentācija – tu kļūsi par dzīvnieka saimnieku, tāpēc parakstīsi administrācijas sagatavotu līgumu par dzīvnieka adopciju, kurā ir ziņas par patversmē veiktajām veterinārajām manipulācijām. Ja būsi izvēlējies adoptēt suni, saņemsi arī Eiropas mājdzīvnieka pasi.



Adoptējot dzīvnieku ir jārēķinās ar līdzmaksājumu, kas daļēji nosedz veterinārmedicīnisko pakalpojumu izmaksas, jo dzīvnieku patversme katru uzņemto suni un kaķi vakcinē, attārpo, atbluso un sterilizē. Kucēnus un kaķēnus, kas jaunāki par 5-6 mēnešiem nesterilizē, bet jaunie īpašnieki tiek aicināti parakstīt apņemšanos to nodrošināt pašiem, kad tiks sasniegts attiecīgais vecums.

Piedalies akcijā!

Tā kā oktobris ir dzīvnieku aizsardzības mēnesis, Dino Zoo jau ceturto gadu rīko akciju-fotokonkursu, kurā ikviens ir aicināts dalīties ar sava mīluļa bildi. Katrs saņemtais fotoattēls nozīmēs 1 euro, ko Dino Zoo pasaule ziedos dzīvnieku patversmēm. Vienlaikus Dino Zoo aicina ikvienu mājdzīvnieka īpašnieku parūpēties par mīluļa drošību tumsā, un dzīvnieku aizsardzības mēneša ietvaros piedāvā pievilcīgas atlaides atstarojošajiem aksesuāriem. Vairāk par akciju lasi www.dinozoopasaule.lv!

