Atmiņas no vasaras: četri veidi, kā sakaltēt rozes ziemai

Pakar uz auklas! Žāvējot ziedi var mainīt krāsu – kļūt tumšāki vai gaišāki. Vislabāk rozes kaltēt sausā telpā ar labu ventilāciju, kur tieši neiespīd saule (ēnainā lodžijā vai balkonā, verandā, pieliekamajā, mansardā, bēniņos). Izvelc veļas auklu vai stiepli ne tuvāk kā 15 cm no griestiem.

Ja rožu nav daudz, vari tās pakārt uz garas naglas vai āķa. Pirms kaltēšanas kātam atkarībā no zieda lieluma nogriez 1–3 apakšējo lapu pārus, nedaudz saīsini kātu un noņem visus dzeloņus. Katras rozes kātu aptin ar auklu vai gumiju un ar veļas knaģi vai saspraudi piestiprini pie veļas auklas.

Starp ziediem ievēro atstarpi vismaz 5–10 cm, citādi tie var neglīti sakalst vai pat sapelēt. Parasti žāvē 14–20 dienas. Ar zobu bakstāmo kociņu pārbaudi, kā izžuvuši ziedi; sakaltušiem pumpuriem ziedlapiņas ir stingras, bet trauslas.

Ja telpā nav pietiekami labas ventilācijas, tā divreiz dienā jāvēdina. Labāk puķes apklāt ar marli, lai uz tām nenosēstos putekļi. Ja tie parādās uz ziedlapiņām, tikt vaļā no putekļiem, netraumējot ziedu, tikpat kā nav iespējams.

Ietin vatē! Šī žāvēšanas metode ļauj rožu ziedlapiņām labi saglabāt formu. Visas ziedlapas (pat centrālās) pārliec ar vates gabaliņiem tā, lai tās nesaskartos. Pēc tam pakarini aiz kāta uz auklas tumšā, sausā telpā. Aptuveni 5–7 dienu laikā zieds izžūst; tikai pēc kāta sakalšanas ar pinceti rūpīgi noņem vati.

Liec silikagelā, rīsos, smiltīs! Rozes (gan kopā ar kātu un lapām, gan tikai ziedus) var kaltēt dažādās sausinošās vielās. Šī metode ļauj saglabāt gandrīz nemainīgu zieda krāsu un formu, ziedlapiņas nesačokurojas un neizbalē. Ziedam nogriez kātu līdz 2–3 cm un perpendikulāri tajā iespraud stiepli, pārējo satinot gredzenā. Dziļu konteineru (kastē, burkā, bļodā) 4–5 cm biezumā piepildi ar birstošu vielu, kas labi uzsūc mitrumu (silikagelu, miltiem, rīsiem, mannu, smiltīm), virsū liec ziedu ar pamatni uz leju.

Lai rozi izkaltētu ar visu kātu un lapām, vajadzīga gara kaste, un puķe tajā jānovieto horizontāli. Viegli pārber ziedlapiņas, lai starp tām būtu sausinātāja kārta un tas nokļūtu pēc iespējas tuvāk zieda vidum. Kad sausinātājs pilnībā pārklājis ziedlapiņas, kasti aizvāko un novieto tumšā un siltā vietā bez tiešiem saules stariem. Ja konteiners ir atvērts, piemēram, kaste ar smiltīm, vietai, kur tas stāv, jābūt labi vēdināmai. Pēc 4–5 dienām pārbaudi zieda sausuma pakāpi ar zobu bakstāmo! Ja ziedlapiņu malas kļuvušas sausas un cietas (zieds ir it kā no papīra – stingrs, bet ne trausls), to ar pinceti izņem.

Atkarībā no tā, kāds sausinātājs izvēlēts, mainās rozes kalšanas ilgums: silikagelā 5–7 dienas, miltos, rīsos, mannā 14–18 dienas, smiltīs 15–25 dienas. Palikušo sausinātāju viegli notīri ar otu vai nopūt ar gaisa strūklu (tam ērti izmantot klizmas balonu no gumijas). Ar stiepli savieno rozes ziedu ar kātu, ko žāvē uz auklas.

Ātri izkaltē mikroviļņu krāsnī! Tas jādara uzmanīgi, jo ziedu var viegli pārkaltēt (tas kļūs ļoti trausls). Paplaukušu pumpuru ar 2–3 cm garu kātu ieliec aizvērtā konteinerā ar sausinātāju (mannu, smiltīm), ievieto mikroviļņu krāsnī un ieslēdz uz divām minūtēm ar vidēju jaudu.

Pārbaudi ar zobu bakstāmo, cik zieds ir izžuvis. Ieslēdz krāsni uz vienu minūti tikmēr, kamēr roze nav izkaltusi pilnībā (ziedlapiņas stingras, bet ne trauslas un lūstošas kā no papīra). Parasti nepieciešamas 4–7 minūtes. Izņem konteineru no krāsns, atver un atstāj atdzist uz 12–36 stundām (atkarībā no sausinātāja).

Mikroviļņu krāsnī rozes vari žāvēt arī bez sausinātāja. Liec ziedu uz šķīvja, līdzās novieto tasi ar ūdeni, lai novērstu zieda krāsas izbalēšanu un pārlieku izžūšanu. Lai rozi nepārkaltētu, pēc pirmajām 2–3 minūtēm mikroviļņu krāsnī vari to ielikt sausinātājā vai uz 2–3 dienām pakārt uz auklas.

Saistītās ziņas Ar ko dārzā aizstāt cimperlīgās rozes, ja negribas ar tām noņemties? Kā viegli izžāvēt slapjus apavus? Kāpēc labāk žāvēt veļu ārā, svaigā gaisā?