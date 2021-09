Krāšņā liāna - kampsis. Lai skaisti ziedētu, šim augam vajag minimālu, bet pareizu kopšanu

Kampsim ir lieli trompetveida ziedi, kas var sasniegt pat 7 cm garumu un 5 cm diametru. Neraugoties uz vizuālo pievilcību, ziedi nesmaržo. Visbiežāk sastopamas šķirnes ar oranžiem ziediem, bet ir kampšu šķirnes ar rozā, sarkanīgiem un dzeltenīgiem ziediem. Visu krāsu ziedi izteiksmīgi izceļas uz spīdīgajām, piesātināti zaļajām auga lapām. Pieaudzis kampsis var sasniegt desmit metru garumu. Tā kā iepriekšējo gadu dzinumi šai liānai arvien vairāk pārkoksnējas, vislielākais darbs būs jāiegulda tās veidošanā.

Kā ieaudzēt kampsi?

● Augs labi jutīsies no vēja pasargātā, siltā, saulainā vietā, vēlams, dienvidu pusē. Augsnei jābūt caurlaidīgai, auglīgai un nedaudz skābai. Nestādi to mālainā augsnē un vietā, kur ilgstoši stāv ūdens – kampsis slikti augs un slimos.

● Stādi ne agrāk kā maijā, bet vislabāk – rudens pusē.

● Stādāmbedri veido vismaz divas reizes platāku un divas reizes dziļāku nekā sakņu kamols. No bedres izņem visu augsni, apakšā ieber rupjas smiltis, smalku granti, oļus vai ķieģeļu šķembas, lai uzlabotu ūdens caurlaidību. Tad daļu augsnes sajauc ar satrūdējušu kompostu vai slieku humusu. Ja organiskais mēslojums nav pieejams, augsnei var pievienot minerālmēslus ziedošiem augiem.

● Pēc iestādīšanas pieblietē augsni, lai pie saknēm nepaliek gaisa spraugas, un bagātīgi salaisti. Ja laistot augsne sablīvējas un sasēžas, pieber trūkstošo zemi un tad liec mulču. Tā saglabās augsnē mitrumu un aizkavēs nezāļu augšanu.

● Uzreiz pēc iestādīšanas pieliec arī balstu, ap kuru kampsi stiprināsi, lai tā jaunie dzinumi neložņā pa zemi.

● Jaunu, tikko iestādītu kampsi regulāri laisti un neļauj augsnei izžūt. Vecāku, jau ieaugušu augu laisti tikai ilgstošā sausumā, jo kampsis labāk pacieš sausumu nekā ūdens pārbagātību.

Minimāla kopšana, skaisti ziedi

Pavasarī kampsis pamostas vēlu, tāpēc nesatraucies, ja vēl maija vidū tam nav nevienas lapiņas. Augs baidās no pavasara salnām, tāpēc tik ilgi neplaukst. Pavasarī pirms jauno dzinumu augšanas ir īstais laiks kampsi apgriezt. Ziedus tas veido tikai uz jaunajiem dzinumiem, tāpēc, ja kampsi neatzarosi un neapgriezīsi, ziedu būs maz un tikai pašā galotnē.

Kā apgriezt? Atstāj pāris spēcīgu veco dzinumu, kas turpmāk būs auga balsts, bet pārējās atvases bez žēlastības nogriez. Galvenās atvases jau no mazotnes atsien un virzi vēlamajā virzienā, jo vēlāk cietās koksnes dēļ būs grūti kampsim likt augt citā virzienā. Rudenī un pavasarī veic arī sanitāro atzarošanu – izgriez visus sausos, nolūzušos un nevietā saaugušos zarus.

Kampsis ir liels un bagātīgi zied, tāpēc tam nepieciešams daudz barības vielu. Tās nodrošināsi, reizi mēnesi dodot komplekso mēslojumu ziedošiem augiem.

Kā sagatavot ziemai?

Pirmajos gados, kamēr kampsis vēl nav izaudzis liels, to var atsvabināt no balstiem, noguldīt uz zemes un pārsegt ar koku lapām, zāģu skaidām vai egļu zariem. Šādi augs būs pasargāts no nosalšanas. Ja to izdarīt ir sarežģīti, kampsi var ietīt agroplēvē un kartonā. Tomēr vissvarīgākais ir piesegt auga saknes un stumbrus pie augsnes, piemēram, ar zāģu skaidām, kūdru, egļu zariem. Nesatraucies, ja tomēr kampša virszemes daļas apsals – augs ātri vien atjaunosies un dzīs jaunas, spēcīgas atvases.

Ņem vērā!

Kampsim ir lielas, ložņājošas saknes, un tas dzen daudz atvašu, tāpēc stādot padomā, kā šo kāpelējošo augu ierobežot. Labos apstākļos kampsis var izdzīt dzinumus pat 5–6 metru attālumā no mātesauga.

