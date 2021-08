Pasākumi sarunu festivālā "Lampa", kas iedvesmos ilgtspējīgam dzīvesveidam

“Swedbank jau vairākus gadus izceļ dažādus ilgtspējas aspektus Sarunu festivālā LAMPA. Jauniešu programmai šogad esam devuši nosaukumu “Beelievers”, kuru, tāpat kā visas programmas saturu, iedvesmojušas bites. Tās nav lielas, bet ļoti darbīgas un ļoti, ļoti vajadzīgas dzīvības turpināšanai – tāpat kā zaļi domājoši jaunieši. Mēs vēlamies atgādināt, ka ilgtspēju var veicināt ikdienā daudzos un dažādos veidos – sākot ar to, ko ēdam, velkam mugurā, hobijiem, tehnoloģiju izmantošanu līdz rūpēm par dzīvniekiem, pārvietošanās veidu un citām izvēlēm. Aicinām ikvienu kopā darboties, aizdomāties, cik videi draudzīgi katrs dzīvojam un iedvesmoties zaļākai dzīvei meistarklasēs, diskusijā un mobilajā spēlē jauniešiem,” stāsta Madara Ūlande un iesaka apmeklēt “Beelievers” pasākumus festivālā un ieviest sešus jaunus paradumus ikdienas dzīvē.

Gatavo veģetāri un garšīgi – veselīgi dabai un pašam

Vai arī tu kādreiz esi nodomājis, ka veģetārieši ēd tikai plikas salātlapas un dzīvo pastāvīgā badā? Tad meistarklase “Beelievers gatavo!” ir kā radīta tev! 21. augustā plkst. 12.00–13.00 uzzināsi, vai veģetārs burgers var būt gards un sātīgs, kādi ir tā pagatavošanas knifi un kā izvēlēties īstos produktus. Kopā ar Piparu, vienu no iecienītākajiem un atraktīvākajiem ēdiena blogeriem Latvijā, varēsi pagatavot pašam un dabai nekaitīgu burgeru, kura recepte tapusi sadarbībā ar veģetāro ēdienu ekspertiem Miit Coffee. Meistarklases noslēgumā ikviens dalībnieks varēs pats pārliecināties par savām burgera gatavošanas prasmēm, nogaršojot rezultātu.

Brīvā laika izklaidi padari par dzīvesveidu un profesionālo nodarbošanos, vienlaikus rūpējoties par dabas resursiem. Skeitborda piemērs

Vai braukšana ar skeitbordu un aizraušanās ar citiem alternatīvajiem dēļu sporta veidiem var būt kaut kas vairāk par stilīgu hobiju un labu laika pavadīšanu ar draugiem? Par to 21. augustā plkst. 14.00–16.00 varēsi uzzināt meistarklasā “Beelievers skeito” un arī paskeitot kopā ar alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu ekspertu Eināru Lansmani un Rīgas Skeitborda skolas vadošo treneri Arti Amoliņu. Uzzināsi, kā dēļu sportu padarīt par dzīvesveidu, vai ar to var nopelnīt, kā dāvāt skeitborda dēļiem otro dzīvi un pagarināt to mūžu. Meistarklase būs interesanta gan tad, ja esi jau atklājis skeitbordu, gan arī tad, ja ne reizi dēli neesi turējis rokā. Šis pasākums būs pieejams tikai klātienē. Ķiveres un dēļi tiks nodrošināti, bet var ņemt līdzi arī savu inventāru.

Domājot par mājdzīvnieku, vispirms jāsaprot, vai spēsi un varēsi būt labs saimnieks

Kurš gan nav kaut reizi mēģinājis pierunāt vecākus iegādāties suni, kaķi vai citu mīļdzīvnieciņu! Un gan jau tikpat daudzi ir dzirdējuši vecāku atbildi – kurš par viņu rūpēsies, kurš vedīs pastaigā? Ja esi dzīvnieku draugs, šī ir tava iespēja noskaidrot, cik pilnīgs ir tavs priekšstats par mājdzīvnieku labklājību. 21. augustā plkst. 14.00–15.30 “Beelievers” komanda aicina tevi kopīgā pastaigā “Beelievers četrkājainie draugi” uz Cēsu dzīvnieku patversmi “Lācīši”. Ko nozīmē būt labam saimniekam un rūpēties par savu mājdzīvnieku? Ko var iemācīties no četrkājainā drauga? To visu varēsi šeit uzzināt, kā arī izvest pastaigā pa meža taku patversmes draudzīgos suņus, iepazīt viņu dzīvesstāstus, iemācīties, kā komunicēt ar suni un kādas ir dzīvnieka ikdienas vajadzības. Arī šis pasākums notiks tikai klātienē. Ja tev vēl nav 14 gadu, šajā pastaigā būs jādodas kopā ar vecākiem.

Pārvērt telefonu no laika zagļa par vērtīgu instrumentu jaunām iespējām

Vēl viens pasākums, kas norisināsies tikai klātienē, būs meistarklase “Beelievers atklāj savas superspējas ar telefonu” 21. augustā plkst. 16.00–17.00. Kā ar telefonu radīt bildes, video, skaņu un tekstus, kas uzrunās, aizraus un pārliecinās cilvēkus sociālajos tīklos, skolā un nākotnes darbā? Šajā meistarklasē digitālo mediju eksperti palīdzēs tev atklāt savas superspējas kvalitatīva audiovizuālā satura radīšanai ar telefonu. Caur praktisku darbošanos savā telefonā uzzināsi par iespējām, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas un dažādas populāras lietotnes.

Novērtē savu paradumu ilgtspēju un uzzini vairāk par praktisko ilgtspēju

Interaktīva mobilo ierīču spēle ar staigāšanas un atjautības elementiem “Beelievers Cilpo” būs iespēja doties piedzīvojumā vienatnē, ar ģimeni vai draugiem, “izcilpojot” dažādas ilgtspējas tēmas, ar kurām ikviens sastopas ikdienā. Varēsi pārbaudīt, cik dabai draudzīgi tu dzīvo, un uzzināt jaunus veidus, kā būt vēl zaļākam un palīdzēt saudzēt mūsu vienīgās mājas – Zemi. Spēle ilgs 1,5–2 stundas, cilpojot kājām. To varēs spēlēt jebkurā vietā Latvijā Sarunu festivāla LAMPA laikā 20. un 21. augustā. Lai uzzinātu vairāk par spēli, seko Swedbank sociālajos tīklos!

Iedvesmojies no citiem jauniešiem – pārmaiņu radītājiem

Grēta Tunberga vienā no savām slavenajām runām ir teikusi: “Mēs parādījām viņiem, ka esam vienoti un ka mēs, jaunieši, esam neapstādināmi.” Jaunieši visā pasaulē ir kļuvuši par ilgtspējas un klimata aktīvisma sejām. Viņi ir tie, kas skaļi iestājas par videi un klimatam draudzīgu dzīvesveidu, zīmē plakātus, iet demonstrācijās un ir gatavi pārskatīt savu dzīvesveidu, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz planētu.

Kā ir Latvijā? Kas jauniešiem pa īstam “sāp”, domājot par savu un planētas nākotni? Vai ilgtspēja ir modes vārds vai pārliecība? Vai un kā jaunieši var radīt reālas pozitīvas pārmaiņas, un kāds atbalsts nepieciešams šajā ceļā? Diskusijā “Kā jauniešiem kļūt par ilgtspējas pārmaiņu aģentiem?” 21. augustā plkst. 17.00–18.00 uz Swedbank Ilgtspējas skatuves Maija parkā un tiešraidē Sarunu festivāla LAMPA mājaslapā vārds tiks dots pašiem jauniešiem – tiem, kas Latvijā jau dara un cīnās, lai nākotne būtu labāka un ilgtspējīgāka mums visiem. Pievienojies arī tu un kļūsti par pozitīvo pārmaiņu aģentu savā draugu un paziņu lokā!

Epidemioloģiskās drošības prasību dēļ ieeja Sarunu festivālā LAMPA klātienē iespējama no 12 gadu vecuma, uzrādot digitālo sertifikātu, kas apliecina pabeigtu vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, taču daļu programmas bez maksas varēs vērot arī tiešraidē Sarunu festivāla LAMPA mājaslapā.