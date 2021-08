Kā nepārtērēties atvaļinājumā? Iesaka eksperts

Sastādiet atvaļinājuma plānu

Brīvdienās daudz biežāk ļaujamies spontāniem plāniem, jo darba steigā nereti pietrūkst laika saplānot atvaļinājumu, un attopamies tikai tad, kad tas jau klauvē pie durvīm. Bieži tieši šī iemesla dēļ iztērējam vairāk nekā sākotnēji iecerēts, tāpēc vērtīgs ieteikums līdzekļu taupīšanai - atrast laiku atvaļinājuma plānošanai, izveidojot aptuvenu budžetu iecerētajām aktivitātēm un noskaidrojot, vai plānotais iekļaujas budžetā. Tas ir noderīgi arī tad, ja katrai dienai plānojat aptuvenu budžetu. Tomēr nevajag uztraukties, ja iepriekšējā dienā nedaudz pārsniedzāt noteikto summu, vienkārši tērējiet nedaudz pieticīgāk nākamajās.

“Ja vēlaties, nosakiet ierobežojumus, kurus atvaļinājuma laikā nepārkāpsiet. Visērtāk savas finanses ir uzraudzīt, izmantojot bankas karti pirkumu veikšanai. Tas nodrošinās pilnīgu pārskatu par saviem izdevumiem, vienlaikus sniedzot kontroles sajūtu un papildu drošību," norāda Jekaterina Ziniča, Luminor biznesa attīstības vadītāja Baltijā.

Gatavojiet maltītes pats

Apceļojot Latviju vai dodoties uz ārvalstīm, liela daļa līdzekļu tiek tērēti maltītēm. Restorānu un kafejnīcu apmeklējums ir viens no iemesliem, kāpēc nauda tik ātri pazūd no bankas konta. Kā norāda Luminor eksperte, ir vērts jau iepriekš iepazīties ar atsauksmēm par dažādām ēstuvēm un to ēdienkartēm, cenrāžiem, jo ne vienmēr restorānā ar šķietami skaistākajām terases mēbelēm iegūsi labāko pieredzi. Tā rezultātā nauda būs iztērēta, negūstot cerēto baidījumu.

Lai vēl vairāk ietaupītu, rezervējot naktsmītni, var dot priekšroku vietām, kas atrodas netālu no pārtikas tirdzniecības vietām vai kurās ir ēdiena pagatavošanas iespējas uz vietas. Naudas summa, ko ietaupīsiet, gatavojot pats, būs ievērojama.

Izvēlieties vairāk bezmaksas piedzīvojumus

Vairums iespaidīgu pieredžu pasaulē ir bezmaksas, piemēram, saulriets kopā ar draugiem, pikniks pludmalē, izbrauciens ar velosipēdu pa meža takām vai pilsētas ielām. Ir bezmaksas festivāli un koncerti, bet vairākos muzejos noteiktās dienās ir lētāka biļetes cena vai pat ieeja bez maksas. Var doties arī vairāku dienu pārgājienā tepat Latvijā, pavadot naktis teltī vai kādā viesu mājā – īpaši bērni šādu pieredzi atcerēsies ilgi.

"Noteikti ir vērts rūpīgi sekot līdzi, kur un ar kādu mērķi tērējat naudu, taču nedrīkst aizmirst par atvaļinājuma galveno pamatmērķi, t.i., atpūsties un labi pavadīt laiku. Izbaudiet būšanu kopā ar mīļajiem un atslēdzieties no darba, kā vien varat, lai esat enerģijas pilni nākamajam darba cēlienam. Lai sagatavotu maciņu nākamajam atvaļinājumam, ieteicams pirms tam katru mēnesi šim mērķim atlikt konkrētu naudas summu," uzsver J. Ziniča.