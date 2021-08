Telpaugiem laiks atgriezties iekštelpās: nenokavē, jo +12 grādi naktī var būt par aukstu

● Neļauj pārmirkt. Ja vasaras beigās bieži līst, vismaz divas nedēļas pirms telpaugu pārvietošanas iekštelpās noliec tos zem jumtiņa. Pārmirkuši augi nīkuļos, un stress tiem būs divtik liels.

● Kaitēkļi un gliemeži. Pāris dienu pirms tam, kad plāno nest telpaugu iekšā, apsmidzini to ar ūdeni, kurā izšķīdinātas zaļās ziepes. Tā atbrīvosies no kaitēkļiem, kas, iespējams, mājo uz auga lapām. Īpašu uzmanību pievērs lapu aizmugurēm, kur kaitniekiem patīk paslēpties. Kārtīgi apskati arī puķu podu, vai tajā nav kāds gliemezis. Poda augsnē var mājot arī kāda slieka, simtkājis. Tāpēc 2–3 dienas, pirms augu plāno nest iekšā, nelaisti to, bet iemērc traukā ar ūdeni vismaz uz stundu. Nelūgtie viesi augsni pametīs paši!

● Nenokavē! Labāk ienes augus telpās laikus nekā par vēlu, jo lielākā daļa telpaugu ir jutīgi pret temperatūras pazemināšanos un naktīs, kad tā noslīd zem +12 grādiem, tiem var būt par aukstu.

● Pieradini pakāpeniski. Ja ārā ir ap +15 grādiem, bet iekštelpās virs +20, krasā temperatūru maiņa augiem var kaitēt, tāpēc pie jaunajiem apstākļiem tos pieradini pakāpeniski – 2–3 dienu laikā. Pārvieto augus aizvējā, saulainākā vietā. Ja ir veranda, vispirms sanes augus tajā un tikai pēc tam istabā. Vislabāk istabas augu pārnest uz iekštelpām dienā, kad debesis ir apmākušās, jo apgaismojuma maiņa augam var radīt papildu stresu. Ja iekštelpas ir tumšas vai augam atvēlēta tumša vieta, vēlams sākumā nodrošināt papildu apgaismojumu.

● Mitrums. Iekštelpās mēdz būt sausāks gaiss nekā ārā, kur augi bijuši visu vasaru. Pēc ienešanas telpās noskalo augus zem dušas un ik dienu apsmidzini lapas ar ūdeni istabas temperatūrā. Pēc dušas augi ne tikai labāk izskatīsies, bet arī labāk jutīsies, jo būs noskaloti gan putekļi, gan arī liekās vielas, kas, iespējams, pa vasaru sakrājušās uz lapām.

● Augsne un pods. Vasaras laikā poda augsnes virskārta var apsūnot, sablīvēties, tajā var ieperināties kāda aļģe. Nekvalitatīvā augsnē mēdz attīstīties dažādi patogēni organismi, kas bojās telpaugu. Pirms nešanas iekštelpās noņem nedaudz augsnes virskārtas un pieber klāt kvalitatīvu augsni. Ja augs pa vasaru ir krietni paaudzies, droši vari to pārstādīt lielākā podā. Neuztraucies – augam būs pietiekami daudz laika, lai līdz miera periodam tas paspētu labi ieaugt jaunajā podā.