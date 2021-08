Brokoļi, kāposti un pakčojs. Stādi augustā, novāc septembrī!

Brokoļi

Brokoļiem atvēli saulainu un gaišu vietu, kur tie varēs sildīties saules staros. Tie labi aug ap +16 grādu temperatūrā un veido skaistas galviņas. Pārmērīgs karstums gan tiem nepatiks – tas tikai traucēs ziedkopu veidošanai.

Stādi brokoļus bagātīgā augsnē, kas labi uztur mitrumu (tas ir svarīgi!). Lai saglabātu augsni mitru, vēlams to mulčēt. Ja augam trūks barības vielu, gaismas un ūdens, tas slikti attīstīsies un raža būs niecīga.

Vislabāk dobē izstādīt aptuveni mēnesi vecus stādus. Lai brokoļi rudens pusē labi augtu, tie jāstāda retāk nekā ierasts. Sastādot pārāk cieši, sānu lapas slāpēs gaismu un brokoļi būs mazi. Nestādi brokoļus tur, kur iepriekš auguši citi kāpostveidīgie, spināti vai bietes. Regulāri izravē nezāles, tad brokoļi augs spēcīgi un veidos skaistas galviņas.

Tieši tāpat, kā otrajai ražai audzē brokoļus, vari audzēt arī ziedkāpostus.

Brokoļu šķirnes rudens ražai: ‘Besty F1 20’, ‘Koros F1’, ‘Monaco F1’, ‘Naxos F1’, ‘Parthenon F1’.

Ziedkāpostu šķirnes rudens ražai: ‘Delta’, ‘Beta’, ‘Bora’.

Kāposti

Augustā ļoti agro kāpostu sēklas vari sēt uzreiz dobē. Pēc tam dobi bagātīgi samitrini, lai sēklas labi dīgst, un piesedz ar agroplēvi. Tomēr kāposti izaugs ātrāk, ja tos audzēsi no jau iepriekš izaudzētiem stādiem, turklāt šādi ir lielāka garantija, ka izaugs viss, ko iestādīsi. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, pirmās jaunās kāpostu galviņas varēsi griezt jau septembra vidū. Tiesa, šādi kāposti nav piemēroti ilgai uzglabāšanai, bet apēšanai uzreiz – pašā laikā.

Kāpostu šķirnes, kas piemērotas stādīšanai augustā: ‘Dithmarska’, ‘Bolikor F1’, ‘Jetma F1’, ‘Mirror F1’.

Foto: Shutterstock

Pakčojs

Lapu kāposts pakčojs labi aug temperatūrā no +14 līdz +18 grādiem, tāpēc to ir daudz vieglāk izaudzēt vasaras beigās nekā pavasarī vai vasarā. Pakčojam patīk augusta īsās dienas – jau pēc pusotra mēneša varēsi baudīt kraukšķīgās lapas. Savukārt regulāro laistīšanu vari aizstāt ar dobes mulčēšanu. Ņem vērā, ka, tuvojoties rudenim, pakčoji izaug krietni lielāki nekā vasarā, tāpēc stādi tos reti – vismaz 40–50 cm attālumā citu no cita.