Radošā virtuve augustā – pildītu vasaras dārzeņu receptes

Daudzveidīgāks un interesantāks

Pildīti dārzeņi stabilu vietu ēdienkartē ieņēma tajos laikos, kad cilvēkiem rocība bija visai šaura un tika domāts, kā no vieniem un tiem pašiem produktiem pagatavot daudzveidīgāku ēdienu. Galu galā pie tomātiem var pasniegt ceptu olu, pie paprikas pākstīm – karotīti biezpiena, pie sautēta kabača – kādu drusciņu maltās gaļas, un cilvēks it kā būs paēdis. Taču, ja tos pašus produktus, ko pasniedz atsevišķi, papildina ar zaļumiem, garšvielām un visu, kas palicis pāri no iepriekšējām ēdienreizēm, un vēl apcep vai pasautē, tad sanāk daudz gardāks un sātīgāks ēdiens, turklāt šādā ceļā vienu un to pašu dārzeni var padarīt interesantāku.

Pildīšanai piemēroti: tomāti, paprika, gurķi, kabači, ķirbji, patisoni, kolrābji, vēlāk – kāļi, bietes un kartupeļi, kā arī ziedi, it sevišķi kabaču, patisonu un ķirbju ziedi.

Ko izmantot pildījumam: mīkstumu, kas izgrebts no pildāmajiem dārzeņiem. Vienīgi, ja tomāti ir ļoti bagātīgi ar sulīgām sēklām, jāraugās, vai tās nepadarīs pildījumu pārāk šķidru.

Sasmalcinātus dārzeņus, zaļumus, graudaugus – rīsus, kuskusu, griķus, grūbas. Gaļu – maltu un sakapātu. Tāpat der gan sēnes, gan siers. Ideāls variants ir fetas un brinzas tipa siers, savukārt pārkaisīšanai piemērots ir rīvēts cietais siers.

Foto: Shutterstock

Kas vēl jāņem vērā?

● Lai glīti izgrebtu/izdobtu pildīšanai paredzēto dārzeni, vispiemērotākā ir tējkarotes izmēra karotīte ar asām malām un spicu galu.

● Dārzeņa viduci jācenšas izgrebt vienmērīgi, lai malas paliktu viscaur vienāda biezuma, citādi, piemēram, plānākās maliņas cepšanas laikā izžūs un kļūs sausas.

● Var pildīt un baudīt svaigus dārzeņus, var tos cept krāsnī vai arī sautēt katlā.

● Maltīti, kurā galveno lomu spēlē pildītie dārzeņi, bagātīgu un sātīgāku padarīs mērces. Visiecienītākās ir tomātu, krējuma un siera mērces.

Ar olu pildīti tomāti

Ola ir universāls papildinājums dārzeņiem – ar to var pildīt gan tomātus, gan papriku, gan patisonus.

4 personām

1 stunda

4 lieli tomāti

4 olas

4 mazi kaltēti tomātiņi eļļā

60 g svaigā siera

2–3 ēdk. rīvēta cietā siera

2 ēdk. eļļas

2 ēdk. sakapāta bazilika

sāls, malti pipari

1. Tomātiem nogriez vāciņu un ar mazu, spicu karotīti izņem sēklas. Kaltētos tomātiņus sagriez smalkos gabaliņos.

2. Izdobtos tomātus liec uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru.

3. Sakapātos tomātus samaisi ar svaigo sieru, 2/3 bazilika, sāli un pipariem.

4. Maisījumu iepildi tomātos. Olas pa vienai iesit mazā bļodiņā un uzmanīgi uzslidini uz pildījuma.

5. Liec 200 grādu karstā krāsnī un cep aptuveni 25 minūtes.

6. Izņem no krāsns, uzreiz pārkaisi ar sāli, pipariem un rīvēto sieru. Izrotā ar atlikušo baziliku.

Foto: Shutterstock

Svaigi tomāti ar sēņu pildījumu

Ja iespējams, izvēlies sālītus bērzlapju podiņus – tie pildījumā būs visgaršīgākie.

4 personām

20 minūtes

4 tomāti

100 g sālītu sēņu

1 sīpols

100 g skābā krējuma

etiķis – pēc garšas

pētersīļi, lociņi – pēc vēlēšanās

1. Tomātiem nogriez vāciņus un ar karotīti izņem mīkstumu. Sīpolu un zaļumus sakapā.

2. Sālītās sēnes vairākos ūdeņos noskalo, sīki sagriez, pievieno sakapātu sīpolu, skābo krējumu, etiķi un visu labi samaisi.

3. Iepildi tomātos (ar uzkalniņu) un pārkaisi ar kapātiem zaļumiem.

4. Kārto lēzenā traukā uz salātu lapām.

Foto: Shutterstock

Svaigā paprika ar siera pildījumu

Pēc izskalošanas ir ļoti svarīgi paprikas pusītes cītīgi izsusināt, citādi pildījums sanāks ūdeņains.

4 personām

40 minūtes

2 lielas dzeltenās vai sarkanās paprikas pākstis

250 g fetas tipa siera

1 ķiploka daiviņa

2 ēdk. smalki sakapāta bazilika

1 ēdk. olīveļļas

½ tējk. ļoti smalki sakapāta timiāna

½ tējk. ļoti smalki sakapāta rozmarīna

sāls

1. Papriku pārgriez gareniski uz pusēm un izņem sēklotni. Iekšpusi izkaisi ar sāli un atstāj, lai pusstundu ievelkas.

2. Tikmēr ķiploku izspied caur spiedi un samaisi ar eļļu, sieru, baziliku, timiānu, rozmarīnu un sāli (ja vajag).

3. Paprikas pusītes aši noskalo aukstā ūdenī un ļoti rūpīgi nosusini.

4. Iepildi siera maisījumu un izrotā ar baziliku.

Foto: Shutterstock

Ar tunci un tomātiem pildīta paprika

Kaperi ir tie, kas pildījumam piešķir sāļumu. Ja šķiet, ka ar to par maz, var piebērt vēl sāli un arī maltus piparus.

4 personām

25 minūtes

4 gaļīgas paprikas pākstis

2 tomāti

250 g konservēta tunča

120 g rīvēta siera

60 g tomātu biezeņa

20 g kaperu

2 ēdk. smalki sakapātu lociņu

sāls

1. Papriku pārgriez gareniski uz pusēm un iztīri. Tomātus sagriez mazos gabaliņos, tunci notecini.

2. Tunci samaisi ar tomātiem, tomātu biezeni, kaperiem, lociņiem un pusi rīvētā siera. Ja vajag, pieber sāli.

3. Paprikas pusītes liec cepeškrāsnī, kur ieslēgts grila režīms, un cep pa 3–4 minūtēm no katras puses.

4. Katrā pusītē ieliec tunča pildījumu un pārkaisi atlikušo sieru.

5. Liec atpakaļ krāsnī un cep vēl 5–7 minūtes, līdz siers sāk mest burbuļus.

Pildīti cukīni ar jogurta mērci

Aitas siera vietā der gan kazas siers, gan fetas un brinzas tipa sieri.

4 personām

45 minūtes

4 nelieli cukīni

500 g jogurta bez piedevām

150 g mīkstā aitas siera

80 g kaltētu tomātu eļļā

1 lielā kārba (860 ml) konservētu turku zirņu

2 ēdk. sakapātas piparmētras

1 ēdk. eļļas

1 tējk. maltu romiešu ķimeņu

½ tējk. cukura

sāls, malti pipari

1. Cukīni pārgriez gareniski uz pusēm un ar spicu karotīti izkasi nedaudz mīkstuma, ko sakapā.

2. Turku zirņus noskalo un notecini. Tomātus sagriez strēmelītēs. Sieru sadrupini.

3. Pusi zirņu blenderī sasmalcini un samaisi ar pārējiem zirņiem, tomātiem, cukīni mīkstumu un sieru. Iemaisi sāli, piparus, romiešu ķimenes.

4. Maisījumu pildi cukīni pusītēs. Liec sacepumu veidnē, kas ieziesta ar eļļu. Ievieto 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep aptuveni 30 minūtes.

5. Jogurtu sakul ar piparmētru, sāli, pipariem un cukuru. Pasniedz ar pildītajiem cukīni.

Foto: Shutterstock

Ar malto gaļu pildīti kabači

Pikantākai garšai var pievienot arī Kajenas piparus un aso karija pulveri.

4 personām

1 stunda

8 mazi kabacīši

500 g maltas jauktās gaļas

150 g rīvēta siera

2 kārbas (pa 400 g) savā sulā konservētu tomātu gabaliņu

4 smalki sakapāti sīpoli

2 smalki sakapātas ķiploka daiviņas

1 ēdk. sakapātu pētersīļu

eļļa

sakapātas svaigas timiāna lapiņas

sāls, malti čili pipari

1. Kabacīšiem nogriez galus un gareniski plānu virsas kārtiņu. Izgriez mīkstumu tā, lai paliek ½ cm bieza maliņa. Izgriezto mīkstumu sakapā.

2. Pannā sakarsē eļļu un apcep pusi sīpolu, ķiplokus un pētersīļus.

3. Bļodā samīci malto gaļu ar rīvēto sieru, apcepto sīpolu maisījumu, timiānu un sāli.

4. Pannā vēlreiz sakarsē eļļu, apcep atlikušos sīpolus, pievieno kabaču mīkstumu, tomātus ar visu sulu, sāli un piparus un vāri, lai izveidojas mērce.

5. Maltās gaļas maisījumu pildi kabačos.

6. Mērci iepildi sacepumu veidnē, liec virsū pildītos kabačus, ievieto 180 grādu karstā krāsnī un cep 45 minūtes.