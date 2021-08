Suņi saprot, kad viņiem melo

Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā "Proceedings of the Royal Society B". Eksperiments noritēja nelielā istabā ar divām durvīm. Vairāk nekā pusotru metru no suņa zinātnieki nolika divus dažādu krāsu spainīšus, piesegtus ar papīra vākiem. Kopā ar suni un saimnieku piedalījās vēl divi cilvēki – padomdevējs un slēpējs.

Pirmajā posmā suņus mācīja uzticēties padomdevējam. Slēpējs dzīvnieka acu priekšā vienā spainī ielika kārumu, bet tad nemanot to izņēma, lai suns nepaļautos uz ožu. Padomdevējs rādīja sunim, kurā spainī ir ēdamais.

Otrajā posmā padomdevējs kopā ar suni vēroja, kurā spainī ieliek ēdienu, tad izgāja no istabas, bet slēpējs, sunim redzot, kārumu pārlika otrā spainī. Padomdevējs atgriezies rādīja sunim uz tukšo spaini.

Agrāk šāds eksperiments veikts ar piecgadīgiem bērniem un primātiem, kas lielākoties uzticējās padomdevējam, kaut arī paši bija redzējuši apmānu. Turpretim vairāk nekā puse suņu neuzticējās cilvēkam, kad saprata, ka viņš nav redzējis ēdiena pārlikšanu otrā spainī. Interesants izņēmums ir terjeri – šīs šķirnes suņi nez kāpēc klajus melus ņem par pilnu.