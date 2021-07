Tuberoze - tie, kas riskē iestādīt to savā dārzā, parasti nenožēlo

Ja augu kopj pareizi un izvēlas tam atbilstošu vietu, tas zied krāšņi un ilgi.

Gumu poliante ir daudzgadīgs augs ar sīpolveidīgu konusa formas gumu, kura virsmu klāj mazas, blīvas, brūnganas zvīņas. Sīpola apakšā ir tievas diegveida saknes. Guma dzīves ilgums ir viens līdz divi gadi; šajā laikā tam izaug lapas, stublāji un formējas pumpuri. Kad augs nozied, pieaugušais sīpols atmirst, bet tā vietā paliek vairāki mazi sīpoliņi. Slaidais stublājs izaug gandrīz metru augsts, blīvi izvietotās, 3 cm platās tumši zaļās lapas sasniedz 25 cm garumu. Ziedēšanas laikā dzinuma augšdaļā veidojas vārpveida ziedkopa ar 10–40 ziedpumpuriem. Taures veida ziedi ir 5 cm plati un 6 cm gari. Ziedpumpuri atveras pakāpeniski, turklāt pirmie ir tie, kas atrodas ziedkopas apakšdaļā. Zieds saglabājas svaigs trīs dienas, pēc tam atmirst. Ziedēšana ir ilga – no jūlija līdz oktobrim. Novītušo ziedu vietā veidojas auglīši ar mazām, plakanām sēkliņām.

Foto: Shutterstock

Tuberozes dzimtene ir Centrālamerika, tāpēc to visbiežāk kultivē kā telpaugu, audzējot uz labi apgaismotas palodzes. Mūsu klimatiskajos apstākļos dārzā polianti audzē kā viengadīgu augu. Īpaši iecienītas ir šķirnes ar pildītiem ziediem.

Kā audzēt dārzā

Tuberoze ir diezgan prasīgs un kaprīzs augs, kam vajadzīga pareiza un sistemātiska kopšana. Taču tas labi pacieš dažādas apkārtējās vides izmaiņas, piemēram, temperatūras svārstības un pārstādīšanu. Izvēloties vietu dārzā, atceries, ka tuberoze mīl gaismu un siltumu. Ja gaismas būs par maz, tā zaudēs dekorativitāti. Poliante var labi augt tikai atklātā vietā, taču karstās dienās un pēcpusdienas saulē augs jāaizsargā no saules stariem, jo uz lapām var veidoties apdegumi. Tomēr, ja tuberozi iestādīsi nelielā ēnā, tā neziedēs tik efektīgi un krāšņi, bet pilnīgā ēnā ziedkopas neveidosies vispār. Poliante ir ļoti siltummīloša, tāpēc tai veģetācijas periodā nepieciešami vismaz plus 20 grādi.

Tuberozei der auglīga un viegla augsne; tajā vienādās daļās jābūt melnzemei un lapu trūdzemei, kā arī smiltīm. Augam patīk mitrums; laistīt vajag mēreni ar labi nostādinātu ūdeni, kas nedrīkst būt auksts. Pēc laistīšanas zeme apkārt tuberozei jāuzirdina – tas ļaus izvairīties no ūdens sastāvēšanās ap saknēm un puves veidošanās. Turklāt nepieciešama ne vien regulāra laistīšana, bet arī apsmidzināšana ar siltu ūdeni no rīta, vakarā vai tad, kad laiks ir apmācies.

Lai augs krāšņi ziedētu un pareizi attīstītos, tas regulāri jāmēslo – pirmo reizi maijā, un jāturpina mēslot līdz veģetācijas perioda beigām reizi mēnesī, izmantojot organisko vai komplekso minerālmēslojumu, kas šķīst ūdenī.

Foto: Shutterstock

Sīpolgumi jāizņem no zemes līdz pirmajam salam. Tos uzglabā sausā vietā, turklāt mazos sīpoliņus atdalīt nav vajadzības. Pavasarī, kad gaiss ir iesilis līdz 8–10 grādiem, vairākas dienas pirms stādīšanas mazie sīpoliņi jāatdala no mātesauga.

Kā pārstādīt un pavairot

Tuberoze ir jutīga pret pārstādīšanu, tāpēc to nevajadzētu darīt veģetācijas perioda sākumā. Pieredzējuši dārzkopji iesaka polianti pārstādīt no aprīļa sākuma līdz vidum, turklāt tai vienā vietā jāaug ne mazāk kā gadu. Ja no zemes jau parādījušies pirmie zaļie dzinumi, pārstādīšana jāatliek līdz laikam, kad augs beigs ziedēt; tikai tad pārstādīšana ar turpmāko cera sadalīšanu noritēs veiksmīgi.

Lai augs būtu skaists visu veģetācijas periodu, tam regulāri jānogriež visas novītušās lapas un ziedkopas. Tad tuberoze ziedēs bagātīgāk. Ļoti sakuplojušie augi jāatsien, citādi augstie stublāji vējā nolūzīs; tā tas arī neizgāzīsies.

Pavairot polianti var ar sēklām un mazajiem sīpoliņiem. No sēklām to audzē reti, jo tas ir sarežģīti. Pieredzējušie dārzkopji iesaka vai nu iegādāties jaunos sīpolgumus veikalā, vai pavairot augus ar mazajiem sīpoliņiem. Sezonas laikā pieaugušais gums veido daudzus mazus sīpoliņus, kurus atdala no mātes guma. Pašus mazākos vajadzēs pieaudzēt 3–4, lielākos – 1–2 gadus. Augs ziedēs tikai pēc tam, kad gums būs sasniedzis 35–45 mm apkārtmēru. Pirms izstādīšanas dārzā sīpols jāpieaudzē siltumnīcā vai siltā istabā (martā sīpolus stāda podos, bet pavasarī, kad salnas beigušās, ceru var pārstādīt piemērotā vietā dārzā).

Mūsu klimatiskajos apstākļos polianti var audzēt podā. Siltā laikā var iznest dārzā, kad kļūst vēsāks – atpakaļ istabā. Ja audzē tuberozi dārzā, sīpolu stādi bedrītē, kas par trešdaļu jāpieber ar smiltīm; saknes kakliņam jāatrodas augsnes līmenī.

Foto: VIRENDER SINGH / Alamy/ Vida Press

Tuberoze ainavu dizainā

Skaistā poliante brīnišķīgi izskatās gan grupu, gan soliteru stādījumos. Lai dobe izskatītos krāšņāka, blakus var stādīt dažādas šī auga šķirnes ar atšķirīgu ziedkopu krāsojumu. Tuberoze labi sader ar gladiolām, turklāt šīs abas kultūras jākopj vienādi.

Podus vai toverus ar ziedošajiem ceriem var likt uz balkona, terases, pie lapenēm. Ziedkopas var likt vāzē – tās stāv pat divas nedēļas. Taču atceries, ka poliante spēcīgi smaržo (tās ēterisko eļļu izmanto parfimērijā), tāpēc ziedus labāk turi vēdināmā telpā.

Mūsdienās zināms 13 tuberozes sugu, tomēr kultūrā audzē tikai divas – tuberozi jeb gumu polianti (Polianthes tuberosa:; cerā izaug līdz deviņām šaurām, garenām, līdz 50 cm garām un 2 cm platām lapām, kas veido piesaknes rozeti, ziedi visbiežāk ir pildīti, bet var būt arī vienkārši, parasti balti, bet sastopami arī rozā. Vienu ziedkopu veido 18–20 ziedi) un platlapu polianti (Polianthes platyphillus: sīpols 20–30 mm apkārtmērā, stublāja augstums ap metru, platās lapas veido rozeti, aprīlī, maijā zied baltiem, smaržīgiem ziediem).

Pazīstamākās gumu poliantes šķirnes

‘Pērle’ – aptuveni 45 cm augsta, zied lieliem, sniegbaltiem, pildītiem ziediem. Šī šķirne ir ļoti jutīga pret salu, tāpēc to pārsvarā audzē telpās.

‘Sensācija’ – zied lillīgi rozīgiem ziediem.

‘Dzeltenā Lellīte’ – viena no skaistākajām tuberozes šķirnēm ar maigi pasteļdzelteniem ziediem.

‘Rotājums’ – piesātināti rozā ziedkopas ar patīkami spēcīgu smaržu. Šo šķirni var kultivēt dārzā. Visbiežāk šo tuberozi audzē parfimērijai.

‘Rozā Safīrs’ – aptuveni pusmetru augsta, ļoti dekoratīva, ziedēšanas laikā ir kā noklāta ar krāšņiem ziediem. Gaiši rozā ziedlapiņas caurvij tieva violeta svītra.