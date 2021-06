Īssavienojuma dēļ nodeg īpašums: apdrošinātājam nav jākompensē zaudējumi, ja īpašnieks nav rīkojies pareizi

"Likuma un Taisnības" lasītājs Vilis no Kandavas jautā: “Man lauku īpašumā nodega šķūnis. Ņemot vērā, ka viss īpašums bija apdrošināts, vērsos pie sava apdrošinātāja, bet sākās gara atrunāšanās – izrādās, ka man nav kaut kāda elektrības akta. Beigās gan tomēr apdrošināšanu saņēmu, taču dažus sirmus matus arī. Apdrošināšanas līguma parakstīšanas brīdī par šādu aktu nekādu runu nebija, tāpēc vēlētos noskaidrot, kas tas īsti ir un vai apdrošinātājs manā gadījumā rīkojās pareizi.”

Obligāts pienākums

Akciju sabiedrība Sadales tīkls ar preses sekretāres Alīnas Kozlovskas starpniecību sniedz atbildi: “Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi) gan fiziskām, gan juridiskām personām ir jāizpilda inženiertīklu ugunsdrošības prasības, tostarp reizi 10 gados jāveic īpašuma elektroinstalācijas (tostarp zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaude. Ja īpašumā ir sprādzienbīstama vide, šāda pārbaude jāveic vienu reizi divos gados; ja īpašumā ir ķīmiski agresīva vide, reizi gadā.”

Šī pārbaude ir pienākums, kas jāizpilda ikvienam īpašuma valdītājam vai apsaimniekotājam, piesaistot sertificētu elektrospeciālistu. Sadales tīkls uztur un attīsta publisko elektrotīklu līdz klienta piederības robežai, bet privātīpašuma iekšējais elektrotīkls jeb elektroinstalācija ir objekta īpašnieka vai apsaimniekotāja atbildība.

Sertificētu speciālistu saraksts ir pieejams Latvijas Elektriķu brālības mājaslapā leb.lv. Elektroinstalācijas pārbaudes pakalpojuma izmaksas atkarīgas no īpašuma lieluma un specifikas, par to jāinteresējas pie izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.

Pēc elektroinstalācijas pārbaudes veikšanas sertificēts elektrospeciālists noformē pārbaudes aktu. Šo dokumentu valsts institūcijas juridiskām personām pieprasa uzrādīt, veicot objekta atbilstības ugunsdrošības prasībām pārbaudi. Konstatējot, ka elektroinstalācijas pārbaude nav veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai faktu, ka nav novērstas neatbilstības ugunsdrošības prasībām, tiek noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Par drošību der rūpēties

Fizisko personu īpašumos (mājsaimniecībās) netiek veiktas pārbaudes par to atbilstību ugunsdrošības prasībām, tomēr elektroinstalācijas pārbaudi būtu svarīgi veikt pašam, lai pasargātu sevi un mājokli no iespējamām nelaimēm, kas var rasties ugunsdrošības noteikumiem neatbilstošas elektroinstalācijas dēļ. Tas ir būtiski arī situācijās, kad īpašums ir apdrošināts, jo ir situācijas, kad apdrošinātājs var atteikt kompensācijas izmaksu, konstatējot, ka nav ievērotas normatīvo aktu prasības.

Sadales tīkls uzsver, ka elektroinstalācijas pārbaude ir būtiska, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību, jo tas pasargās no iespējamu elektrotraumu riska un ugunsgrēkiem, kas varētu izcelties bojātas vai nolietotas elektroinstalācijas dēļ. Izdegušu spuldzīti īpašumā mēdzam nomainīt paši, taču elektroinstalācijas pārbaude vienmēr jāuztic sertificētam elektrospeciālistam.

Ko saka apdrošinātāji

Apdrošināšanas sabiedrības BALTA Fizisko personu īpašuma un civiltiesiskās atbildības produktu vadītāja Līva Kazāka norāda: “Prasības par obligāto elektroinstalācijas pārbaudi privātmājās un dzīvokļos Latvijā ir spēkā jau teju 50 gadus. Tomēr atlīdzību gadījumi, ar kuriem saskaramies ikdienā, liecina: lai gan pastāv stingras prasības elektroinstalācijas uzturēšanai, elektrotīkli privātajos īpašumos nereti ir atstāti novārtā.

Pārbaudot elektroinstalāciju, speciālisti (elektriķi) sagatavo dokumentu, kurā norāda, vai elektroinstalācija ir droša ekspluatācijai. Ja konstatētas nepilnības, tiek norādīti veicamie darbi tās sakārtošanai. Tomēr par nožēlu jāsecina, ka lielākā daļa iedzīvotāju nemaz nav informēti par šādu obligātu prasību. Savukārt tie, kuri zina, ka šāda prasība pastāv, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nav veikuši elektroinstalācijas pārbaudi.

Likums ir noteicis elektroinstalācijas pārbaudi kā obligātu, bet praksē tas bieži vien netiek īstenots, un mēs kā sabiedrība kopumā paļaujamies, ka “nekas jau nenotiks” un pārbaude var pagaidīt. Izprotot situāciju, ka pārliecinoši lielākā iedzīvotāju daļa nav informēti par elektroinstalācijas pārbaudēm, apdrošinātājiem nākas segt zaudējumus, kas radušies ar elektroinstalāciju saistītiem riskiem, pat tad, ja obligāti noteiktā elektroinstalācijas pārbaude nav veikta.

Slēdzot īpašuma apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmējs tiek iepazīstināts ar līguma nosacījumiem, arī ar noteikumiem, kuros ir atrunāts, ka apdrošinātajam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas likumdošanas normas, tostarp tās, kas attiecas uz elektroinstalāciju. Pirms līguma slēgšanas par privātmājas vai dzīvokļa apdrošināšanu BALTA nepieprasa iesniegt elektrības pretestības mērījumu aktu, un tā neesamība netiek ņemta par pamatu, lai atlīdzību atteiktu.

Vienlaikus atgādinām, ka elektrības pretestības mērījuma veikšana ir obligāta saskaņā ar Ministru kabineta Ugunsdrošības noteikumiem. Arī izskatot atlīdzību lietu, kas cēloniski radusies no elektroinstalācijām, šis akts netiek prasīts, taču tiek pievērsta uzmanība tam, vai ir ievēroti pārējie ugunsdrošības un būvniecību regulējošo normatīvo aktu nosacījumi. Tomēr vēršam uzmanību, ka teju 50% gadījumu ugunsgrēki īpašumos izceļas tieši elektroinstalācijas dēļ, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot valstī esošo normatīvu regulējumu, lai preventīvi parūpētos par savu drošību un izvairītos no postošas ugunsnelaimes.”

Dažādu apdrošināšanas kompāniju politika un attieksme var gan atšķirties, un varētu būt arī gadījumi, kad neveiksies tik labi, kā mūsu lasītājam Vilim. Likums un Taisnība iesaka, parakstot nekustamā īpašuma apdrošināšanas līgumu, ļoti rūpīgi to izstudēt un uzdot apdrošinātājam konkrētus jautājumus.

Ja īpašums nav pieslēgts elektrotīklam

Vairāki lasītāji "Likumam un Taisnībai" ir jautājuši, ka rīkoties, ja nepieciešams jauniegūtam īpašumam pieslēgt elektrību vai atjaunot bijušo pieslēgumu.

Ja īpašumā nav pieslēguma, jāvēršas pie Sadales tīkla un klientu portālā e-st.lv jāpiesaka tā ierīkošana. Pēc pieteikuma saņemšanas Sadales tīkla speciālisti bez maksas sagatavos pieslēguma ierīkošanas tehniskās prasības, norādot arī prognozējamās izmaksas. Tās ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma.

Izmaksas sastāv no faktiskajām izmaksām (piemēram, maksa par sadalni, tās uzstādīšanu, kabeļa vai vada pievilkšanu līdz sadalnei u. c.) un ieguldījumiem, kas nodrošina sadales elektrotīkla pieejamību. Ja pieslēguma ierīkošanai būs jāveic elektrotīklu būvniecība, piemēram, elektrolīnijas u. c. tīkla elementu izbūve, papildus jārēķinās ar būvprojekta izmaksām.

Lai maksa par pieslēguma ierīkošanu un vēlāk patērēto elektrību būtu klientam visizdevīgākā, Sadales tīkls iesaka rūpīgi izvērtēt nepieciešamo jaudu, pārliecinoties, ka tā būs elektrības patēriņa paradumiem atbilstoša un nebūs par lielu. To var izdarīt, izmantojot sadalestikls.lv pieejamo slodzes aprēķina kalkulatoru.

Pēc pieslēguma izbūves klientam būs jāizvēlas elektrības tirgotājs un jānoslēdz līgums. Pašlaik Sadales tīkls strādā arī pie jauna risinājuma – ampērmaksas kartes – izstrādes, kas nākotnē ļaus klientiem e-vidē ātri un ērti noskaidrot jauna elektrības pieslēguma izbūves izmaksas, ja pieslēgums atbildīs ampērmaksas aprēķina metodes piemērošanas kritērijiem.

Ja īpašums jau iepriekš bijis apdzīvots, tajā, visdrīzāk, ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam. Tādā gadījumā jāizvēlas elektrības tirgotājs un jāvēršas pie tā ar pieteikumu par elektrības padeves atjaunošanu. Tirgotājs savukārt sazināsies ar Sadales tīklu.

Ja elektrotīkls līdz pieslēguma vietai joprojām atbildīs tehniskajām prasībām un būs pieejama nepieciešamā jauda, Sadales tīkls atjaunos elektrības piegādi. Klientam būs jāsedz izmaksas par skaitītāja pieslēgšanu.

Sadales tīkls informē, ka pašlaik norit darbs pie grozījumiem noteikumos par pieslēgumu ierīkošanu. Mērķis ir vienkāršot elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēgumu ierīkošanas procesu, tostarp vienkāršojot pieslēguma atjaunošanas procesu īpašumos, kuros pieslēgums ir saglabājies tehniski atbilstošā stāvoklī.