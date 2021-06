Ko ņemt vērā, pirms plāno dārzā iekārtot lapeni

Tās ierīkošanai nereti pietiek ar dažiem kvadrātmetriem.

Meklējot labāko vietu lapenei, vispirms izspried, kā tā iekļausies ainavā, kādus skatus no lapenes varēsi vērot, kāds dārzā ir saules ceļš. Ideāli, ja lapene ir norobežota no trīs pusēm un aizsargāta no aizmugures. Tajā jābūt ērtiem sēžamajiem un kādam centrālajam elementam – galdam, uguns vai ūdens vietai. Nedrīkst aizmirst arī par gaismas avotu – stacionāro apgaismojumu, lukturi vai svecēm.

Kā un no kā būvēt lapeni

*Lapene var būt gan apaļa, gan kvadrāta vai taisnstūra formas, ar četriem, sešiem vai astoņiem stūriem, vai arī veidota kā nojume. Ttā var būt gan atvērta, gan daļēji vai pilnīgi slēgta.

*Karkasu var veidot no koka brusām vai izmantot metāla vai betona balstus.

Jau gatavu lapeni vari iegādāties būvmateriālu lielveikalos, stādu tirdzniecības vietās vai pasūtīt pie izgatavotājiem.

*Lapenes sienas var veidot no visdažādākajiem materiāliem – koka dēļiem, gataviem žogu un nožogojuma elementiem, pinumiem, audekla, augiem.

*Jumtam der jebkāds segums – gan ar bituma dakstiņiem pārklātas OSB jeb kokšķiedras plāksnes, gan skaidas, dakstiņi, salmi un pat caurspīdīgs polikarbonāts. Labs risinājums aizvējā novietotai lapenei var būt arī blīvs un izturīgs audums. Par improvizētu jumtu var kalpot plašs un zems koka zaru vainags.

*Grīdu var veidot no impregnētiem koka dēļiem, betona, āram paredzētām flīzēm, klinkera ķieģeļiem.

Jau gatavu lapeni vari iegādāties būvmateriālu lielveikalos, stādu tirdzniecības vietās vai pasūtīt pie izgatavotājiem (adreses atradīsi internetā). Gatavās lapenes un nojumes tiek piedāvātas atbilstoši ierastiem atpūtas veidiem un sauktas par tējas namiņiem, nojumēm pusdienu baudīšanai un baļķu namiņiem ar grila vietu.

Vieglas konstrukcijas lapenes var apaudzēt ar vīteņaugiem. Tam derēs ātri augoši un dekoratīvi vīteņaugi, piemēram, mežvīni, aristolohija jeb pīpes koks, vīteņhortenzija, vīnogulājs. Tumšākā vietā labi augs asā aktinīdija, kuras ogas ir arī ļoti veselīgas, tāpēc dabūsi divus vienā. Ja alksti romantiskas angļu stila lapenes, apaudzē to ar vīteņrozi.

Ja lapene ir āra ēdamistaba

Uz lapeni attiecas tas pats, kas uz citām dārza mēbelēm, proti, ir labi, ja tās ir no mitruma izturīga materiāla, piemēram, eļļota vai krāsota koka, dažādu materiālu pinumiem, metāla, kvalitatīva plastikāta. Visērtākās ir saliekamās mēbeles, jo tās vieglāk uzglabāt nesezonas laikā.

Lapenē iederas soli, viegli saliekami krēsli, guļamkrēsli. Romantikas radīšanai derēs galdauti, spilveni, improvizēti dīvāni, arī lampiņas.

Ja maltītes vieta iekārtota pie liela koka vai tā tuvumā, tajā var iekārt šūpuļkrēslu. Ērts un racionāls risinājums ir arī apaļi vai vairākstūru koka soli, kas izvietoti apkārt koka stumbram. Dārza ēdamvieta ir ne tikai galds, uz kura tiek servēta maltīte, bet arī vieta, kur ēdienu sagatavo, tāpēc nepieciešams ne vien grils vai atklāta uguns vieta, bet arī izlietne ar ūdeni un darba virsma jeb sagatavošanas galds. Vajadzīgs liels, stabils galds pusdienu ieturēšanai vai neliels galdiņš dzērieniem un uzkodām, noderēs arī servējamais galdiņš uz riteņiem.

Lapenē iederas soli, viegli saliekami krēsli, guļamkrēsli. Romantikas radīšanai derēs galdauti, spilveni, improvizēti dīvāni, arī stacionārs un pārvietojams lokāls apgaismojums – mazas iekaramās lampiņas un eļļas lampioni, gaismas virtenes, sveces un zemē spraužamas lāpas, kā arī kukaiņu atbaidīšanas ierīces un pretodu sveces. Nenāks par ļaunu pārnēsājams sildelements vēsākam laikam.

Saistītās ziņas Kādus garīgās veselības labumus var iegūt no dārza? Ar ko dārzā aizstāt cimperlīgās rozes, ja negribas ar tām noņemties? Dārzā saimnieko kurmis - tas nav tik briesmīgi, kā sākumā šķiet