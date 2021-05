Pieci iemesli, kāpēc šis ir labākais risinājums cīņā pret insektiem

1. Ilgmūžība

Izvēloties lētus sietus, kas neko daudz neatšķiras no parastas marles un kurus var vienkārši piespraust pie loga, jārēķinās, ka tie bieži nokritīs un pēc vienas sezonas savu mūžu droši vien būs nokalpojuši. Savukārt “Ripo” ražotie sieti savas funkcijas pildīs ne vienu vien gadu – tos var viegli uzstādīt pavasarī un noņemt sezonas beigās. Kvalitatīvie materiāli un detaļas, no kuriem sieti rūpīgi izgatavoti, garantē ilgmūžību un to, ka nākamajā pavasarī nebūs atkal jādomā, ko gan lai iesākt, lai atbrīvotos no odiem.

Nekāda īpaša kopšana sietam nav nepieciešama, ja nu vienīgi profilaksei laiku pa laikam jāieeļļo durvju sieta eņģes vai jānoslauka putekļi. Kad vasara beigusies, sietu vienkārši var noņemt un noglabāt garāžā vai noliktavā līdz nākamajai vasarai.

2. Precīzi un kvalitatīvi

Par kvalitāti patiešām nav jāuztraucas, jo visa konstrukcija ir veidota no izturīga metāla rāmja ar stiprinājumiem un Vācijā ražotiem sietiem, kas ir ieguvuši vairākus dizaina un inovāciju apbalvojumus. Būtiska priekšrocība ir tā, ka sietu uzstādīšana ir ļoti vienkārša un tie nekādi netraucē logu un durvju atvēršanai.

3. Der visiem logiem un durvīm

Pretinsektu sietu iespējams izgatavot gan koka, gan plastmasas logiem, un, pateicoties alumīnija profila rāmim, tas perfekti ieguļ loga ailē, neļaujot kukaiņiem iekļūt telpās. Iespējams pasūtīt visdažādāko izmēru sietus durvīm un logiem, turklāt pieejami sieti gan logiem, kas veras uz iekšu, gan uz āru. Iespējams uzstādīt arī “rullo” tipa sietu, kas darbojas kā žalūzijas, – vajadzības gadījumā tās var nolaist, bet pēc tam atkal sarullēt. Savukārt durvīm var uzstādīt gan vienviru, gan divviru sietus, kā arī sabīdāmas sieta durvis. “Ripo” piedāvā triju veidu sietus: standarta variantu, “Transpatec” sietu ar īpaši smalku pinumu, kas sniedz par 20 procentiem labāku caurredzamību un gaismas caurlaidību, kā arī īpaši izturīgu sietu, kas ir drošs pret mājdzīvnieku skrāpējumiem.

4. Allaž svaigs gaiss

Odu sezonas laikā iecerētais naktsmiers mēdz izvērsties par īstām mocībām: ja logs ir vaļā, pa to ielido odi un neļauj gulēt, bet, ja logu aizver, trūkst svaiga gaisa. Insektu siets ļauj šo problēmu aizmirst: logs ir vaļā, un svaigs gaiss pa to ieplūst, taču odiem, naktstauriņiem un mušām ceļu aizšķērso siets. Pieejami arī sieti, kuri spēj aizturēt vēl kaut ko sīkāku par insektiem – ziedputekšņus, kas apgrūtina dzīvi alerģiskiem cilvēkiem. “Polltec” tehnoloģijā izmantotais pārklājums neļauj ziedputekšņiem izkļūt cauri sietam. Būtiska priekšrocība ir tā, ka “Polltec” tehnoloģija salīdzinājumā ar vienkāršākiem, taču biezākiem ziedputekšņu aizsardzības audumiem ļauj gaisa caurlaidību palielināt trīs reizes – svaiga gaisa ir vairāk, taču ziedputekšņi tik un tā paliek aiz loga.

5. Dzīvniekiem draudzīgs

Ja mājās ir suns, kaķis, trusis vai papagailis, tad telpu vēdināšana var kļūt mazliet problemātiska. Piemēram, ja logs ir vaļā, kaķis vai putns pat to var izsprukt ārā. Savukārt, ja atvērto logu sedz siets, šāds risks vairs nepastāv. Vienkāršu sietu vai audumu kaķis vai suns var noplēst vai saskrāpēt, taču “Ripo” sietiem tas nedraud – ir pieejami īpaši sieti, kuri ir droši pret mājdzīvnieku skrāpējumiem.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Ripo International"