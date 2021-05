Kā izvēlēties labāko gultas veļas komplektu?

Nav nozīmes gulta vai dekoratīvais spilvens, svarīgi ir tas, ka katram priekšmetam guļamistabā jāpilda kā minimums divas funkcijas - noskaņot uz atpūtu, mierināt un papildināt stilīgo, elegantu vai minimālistisko kopējo guļamistabas izskatu. Tāpēc svarīgi ir absolūti visas lietas - sulīgi zaļa zieda puķupods, kumode, svece un, protams, gultas veļa.

Gultas veļas sortiments. Ar ko sākt izvēli?

Daudzus gadsimtus atpakaļ, jaunām meitenēm gultas veļas komplekts bija obligāts pūrā, meitenes pašas šuva un rotāja mājas tekstilu ar sarežģītiem rakstiem un apdruku. Modē bija dekorēt malas ar adītu apmali. Šāda gultas veļa izskatījās grezni un izsmalcināti. Un sievas šādu gultu uzskatīja par ģimenes dzīves talismanu.



Kādreiz gultas veļa skaitījās par greznumlietu, kādreiz gultas veļa bija lieliskā dāvana kāzu dienā, bet mūsdienās gultas veļas sortimenta ir neaptverami plašs. Un tas noteikti apgrūtina izvēli. Ir jāsaprot savas vēlmes un sākt šķirto visu klāstu - jūsu ideālāka pēc visām kritērijam gultas veļa būs atrasta!



Gultas veļas izvēle - ir kaut kas ļoti personisks, neskatoties uz visiem ieteikumiem un modes noteikumiem, gultas veļa jāizvēlas ar savam sajūtam.

Gultas veļas krāsu un dizainu ieteikumi

Mūsdienas interjera likumi prasa, lai gultas veļa pēc krāsas un stila atbilst guļamistabas kopējam tēlam. Tāpēc neaizmirstiet pielāgot gultas veļu savam interjera risinājumam.



Gultas palags ir pamats, tāpēc ir labi, ja tas ir vienkrāsains, to

vieglāk būs pielāgot citām krāsām, tas derēs gandrīz visam. Palags jāizvēlas tā, lai tas būtu harmoniski salikts ar guļamistabas vispārējo stilu un dekoru krāsu paleti. No palaga izvēles ir atkarīga segas pārvalka un spilvendrānu izvēle.



Spilgta apdruka ir vairāk piemērota mēbelēm, kas izgatavotas no tumša koka, mierīgāka apdruka labi iet gaišo toņu mēbelēm, guļamistabas sienām šajā gadījumā jābūt vienkrāsainām.



Ja jūsu guļamistabā ir tapetes ar intensīvu apdruku vai spilgtas mēbeles, tad labāk izvēlēties vienkāršu gultas veļu - tas radīs harmoniju interjerā. Pieredzējušās mājsaimnieces visbiežāk izvēlas gultas veļi gaišos toņos, jo ir mazāks risks, ka gultas veļas zīmējums un krāsa izbalēs pēc pirmās mazgāšanas reizes. Izturīgā krāsa var izturēt mazgāšanu temperatūrā, kas pārsniedz + 60 ° C - ražotājam jāatzīmē šīs fakts uz etiķetes. Uz dažiem komplektiem var redzēt krāsas stiprības atzīmi, kurai jābūt vismaz 4.

Foto: Shutterstock

Budžets gultas veļas iegāde

Cenu dažādība ir tik pat liela, kā krāsu un stilu dažādība. Katrs var viegli piemeklēt gultas veļu sava budžeta iespējās. Ieteicams nopirkt dārgus palagus - tieši palags visvairāk saskaras ar jūsu ķermeni. Tas rada vislielāko spiedienu un berzi, to visbiežāk mazgā - tam nevajadzētu ātri nolietoties. Ja palags ir izgatavots no zemas kvalitātes kokvilnas, uz tā gulēt būs neērti, tas ātri zaudēs izskatu, un neizdzīvos biežas mazgāšanas reizes. Segas pārvalki un spilvendrānas var būt izgatavotas no vienkāršākiem materiāliem.



Jums noteikti būs jāiztērē daudz vairāk no sava budžeta, ja jūs gribat gultas veļas komplektu tik pat mīkstu un blīvu, kā viesnīcās. Jo lielāks veļas blīvums, jo lielāka cena.

Oža un tauste - palīgi gultas veļas izvēlē

Kvalitatīvajam gultas veļas komplektam ir patīkama jaunu tekstilmateriālu smarža. Jebkuri citi "aromāti", piemēram, krāsas, ķīmijas vai pelējuma smaka, norāda, ka krāsvielas satur pārāk daudz kaitīgu vielu, audums tika ražots, neievērojot tehnoloģiju, vai arī preces tika uzglabātas un pārvadātas nepareizi.



Taktikās sajūtas arī ir ļoti svarīgas, tomēr sajūtas var maldināt, tāpēc labāk nepaļauties uz 100%. Auduma maigums ne vienmēr ir augstas kvalitātes noteicošais rādītājs. Daudzi gultas veļas ražotāji audumus apstrādā ar silikonu, lai maiguma un patīkamas taustes sajūtu dēļ izraisītu pozitīvas klientu emocijas. Bet pēc vairākām mazgāšanas reizēm nekas no patīkama maiguma nepaliks, un gultas veļa būs pilnīgi atšķirīgs no tā, ko jūs iegādājāties.



Reklāmas raksts sadarbībā ar Nostra