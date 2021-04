Kā sadzīvot ar saldumiem jeb gudras našķēšanās ABC

Kā saprast – vai našķu nav par daudz? Ēdienkarti vēlams būvēt tā, lai tās pamatu veidotu vērtīgās produktu grupas (dārzeņi, augļi, pākšaugi, pilngraudi, liesa gaļa un liesie piena produkti, zivis, olas, rieksti, sēklas), bet desertiem atliktu vien 10% no kopējā ikdienas uztura. Dienā sievietēm iesaka uzņemt – ne vairāk par 20 gramiem piesātināto tauku, vīriešiem – 30 g. Pievienotā cukura daudzums – līdz 5 tējkarotēm. Tāpēc vislabāk dienā izvēlēties ne vairāk kā vienu nelielu gatavo našķi.

Var vienoties ar sevi jau nedēļas sākumā – kura būs tā diena, kad vai nu mājās cept kādu kārumu, vai iegādāsies veikalā? Ja runa ir par konfektēm, ne vienmēr jāpērk pilna tūta – tajā var ielikt tikai vienu porciju, piemēram, trīs Vētrasputna konfektes vai mazo paciņu šokolādes konfekšu ar piparmētru garšu Nestle After Eight, kam pēc būtības nav slikts sastāvs – vienīgi cukuru gan, protams, daudz. No piedāvātajiem biezpiena sieriņiem droša izvēle no uzturvērtības viedokļa būtu Baltais biezpiena sieriņš Vaniļas, jo tas satur daudz biezpiena (61,1%), sastāvā (arī glazūrā) tikai piena tauki – bez augu taukiem. Taču jārēķinās, ka ar vienu sieriņu (38 g) tiks uzņemts 140 kaloriju, tāpat arī – tajās būs arī labs daudzums olbaltumvielu.

Vēl opcija vienas dienas našķim no saldumiem varētu būt viens mazais Nestle Lion breakfast cereal vai Nestle Nesquik batoniņš, kura pamatā ir kviešu pilngraudu milti. Strādājot pie datora vai skatoties filmas, noteikti nevajag uz galda turēt lielu iepakojumu ar saldumiem un cerēt, ka to visu neizēdīs.

Saldumus labi baudīt kopā ar tasi kafijas – tā veicinās šo produktu veiksmīgāku sagremošanu, piemēram, malta kafija Lavazza Oro. Lielbritānijas pārtikas lielpārdošanas kompānija Waitrose aprēķinājusi, ka Apvienotajā karalistē pērn par 14% pieauguši kafijas automātu tirdzniecības apjomi, līdz ar to pārdoto kafijas pupiņu daudzums palielinājies par 44–64 %.Tas tāpēc, ka jaunākā uztura mode, ko diktē sociālā distancēšanās, ir cilvēku vēlme mājās baudīt tikpat garšīgu kafiju, kā agrāk piedāvāja labākās kafejnīcas. “Maxima” veikalos Sirsnīga izvēle kampaņas ietvaros var iegādāties nemaltas kafijas pupiņas LavazzaOroun JacobsKronung.



Iestājoties siltajam laikam, daudzi kā našķi izvēlas saldējumu. Uz piena bāzes gatavotu saldējumu pluss būs vērtīgas piena olbaltumvielas, kuras organisms labi spēs izmantot. Ja vēlas saldējumu ar iespējami vienkāršāku sastāvu un mazāk pārtikas piedevām, priekšroku vērts dot klasiskam šokolādes vai baltajam saldējumam. Piemēram, laba izvēle visai ģimenei būs Rūjienas šokolādes un Rūjienas rupjmaizes kārtojuma saldējums.

Par vērtīgu našķi varam uzskatīt arī pāris gabaliņus šokolādes – jo tajā augstāks kakao saturs, jo vairāk antioksidantu uzņemam. Jaunākie pētījumi liecina, ka kakao ne tikai labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību, bet arī zarnu mikrobiomu. Piemēram, Laima Lukss šokolāde satur 52% kakao, Fazer Tumšā šokolāde ar lazdu riekstiem – 47%. Rieksti piešķirs šokolādei papildu uzturvērtību, tāpēc arī piena šokolādi, kurā kakao saturs būs mazāks, vērts izvēlēties ar riekstiem, piemēram, Laima Piena šokolādi ar veseliem lazdu riekstiem.



Ja ikdienā gribas atļauties kārumus, vērts sevi izaicināt arī ar veselīgu uzstādījumu: paskaitīt, lai nedēļā apēstu vismaz 30 dažādus veselīgos produktus. Uztura karaliene ir daudzveidība, īpaši, ja runa ir par augu valsts produktiem. Piemēram, izmēģiniet pākšaugu un graudaugu maisījumu Gudrie Graudi, nogaršojiet prosu, kas fasēta ērtos maisiņos, pievienojiet ēdieniem pupiņas (konservētas sarkanās pupiņas), ēdiet 100% rudzu maizi (Latvijas maiznieka Īsteno rudzu maizi).

Pirms saldumiem ir labi ēst ko svaigu. Lieliski iederēsies svaigu dārzeņu, lapu salāti, kas papildināti ar sasmalcinātiem riekstiem (Arimex valrieksti un mandeles), sēklām un sieru – tas mazinās saldumos esošo cukuru strauju uzsūkšanos.

