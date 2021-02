Rakstot privātu testamentu, jārēķinās ar dažiem riskiem

Pie notāra rakstītu testamentu sauc par publisku testamentu, bet mājās, bez notāra klātbūtnes ar paša roku rakstītais ir privāts testaments.

Neatņemamās daļas tiesīgie

Neatkarīgi no tā, vai testaments ir publisks vai privāts, jāņem vērā Civillikumā noteiktie neatņemamās daļas tiesīgie – tuvākie radinieki, kuriem pienākas puse no mantojuma, kuru viņi mantotu, ja nebūtu testamenta. Neatņemamās daļas tiesīgie ir laulātais un bērni, kā arī mirušo bērnu mazbērni. Ja bērnu nav, neatņemamās daļas tiesīgie ir laulātais, tēvs un māte. Par to rakstījām mūsu žurnāla 2020. gada 12. numurā rakstā Māsa prasa pusi mājas.

Ja nav neatņemamās daļas tiesīgo, tad persona, kurai mantojums ir novēlēts ar testamentu, manto visu, kas novēlēts. Taču, ja testatoram bijuši parādi, tad uz mantojumu pieteiksies arī kreditori, piemēram, banka, un iecerētā mantojuma vietā mantiniekiem var nākties piemaksāt no savas kabatas. Ko darīt, lai nemantotu parādus? Par to stāstījām rakstā Arī pusmāsa var mantot tajā pašā žurnāla numurā.

Privātajam testamentam ir vairāki riski, kuru dēļ testamentu iesaka rakstīt pie notāra. Privātais testaments var pazust vai aiziet bojā, piemēram, ugunsgrēkā. To var atrast persona, kuras interesēm tas neatbilst, un iznīcināt. Pie notāra rakstītais testaments glabājas Publisko testamentu reģistrā, tas nevar pazust vai tikt viltots.

Privāto testamentu var apstrīdēt

Bez vērtīga mantojuma palikušajiem radiniekiem var rasties vēlme apstrīdēt privāto testamentu, turklāt var apstrīdēt tā īstumu.

Lai mazinātu testamentu viltošanu, tagad nepietiek ar testatora parakstu, bet noteikts, ka viss teksts testatoram jāuzraksta ar savu roku. Un te ir divas problēmas. Pirmkārt, nevajag testamenta rakstīšanu atlikt uz pēdējo brīdi, jo testatoram jābūt spējīgam salasāmi uzrakstīt visu tekstu. Otrkārt, ja tomēr ir aizdomas par viltojumu, mūsdienās var būt grūti atrast testatora rokraksta paraugu, lai veiktu grafoloģisko ekspertīzi.

“Mēs tagad vairs nerakstām vēstules ar roku, reti kurš raksta apsveikuma kartītes,” atgādina zvērināta notāre Sandra Jakušenoka. Ja testamentu taisa pie notāra, testators parakstās notāra klātbūtnē, un viņa paraksta īstumu nevar apstrīdēt.

Privāta testamenta gadījumā var apstrīdēt testatora rīcībspēju un apgalvot, piemēram, ka senioram bija smadzeņu asinsrites traucējumi, kas ietekmēja uztveri un domāšanu. Slimnieks lietoja medikamentus un to ietekmē nebija gluži savā prātā, un tamlīdzīgi. Toties notārs apliecina testatora rīcībspēju, un to apstrīdēt nav iespējams.

Ja ir privātais testaments, var mēģināt pierādīt, ka tas tapis maldu vai spaidu ietekmē. Sak, vecajam cilvēkam sasolīja visādus labumus vai sniedza maldinošas ziņas, sastāstīja nezin ko, un tāpēc viņš savu mantu novēlēja nevis radiem, bet gan svešiem cilvēkiem. Ja testamentu raksta pie notāra, arī šī iespēja atkrīt, jo notārs apliecina, ka testaments tapis bez spaidiem, maldiem un viltus.

Gadās, ka privāto testamentu nav iespējams izpildīt, jo tas ir pretrunā ar likumos noteikto vai arī ir neprecīzi un nesaprotami uzrakstīts. Pie notāra rakstītais testaments atbilst likumiem; visi uzvārdi, īpašumu nosaukumi un kadastra numuri ir pārbaudīti un precīzi.

Karantīnā neiet uz pansionātiem

Ārkārtējās situācijas laikā ir grūtāk saņemt notāra pakalpojumus klātienē. “Daļa kolēģu nepieņem apmeklētājus, strādā tikai attālināti,” stāsta Jakušenoka. “Mēs tagad neejam pie klientiem uz slimnīcām, pansionātiem un cietumiem, jo tur ir noteikta karantīna. Veco cilvēku veselības interesēs samazinām mājas vizītes.”

Uz pieņemšanu pie notāra iepriekš jāpierakstās, un var nākties gaidīt divas nedēļas vai mēnesi. “Mēs pieņemam mazāk apmeklētāju, pēc katra vēdinām telpas, raugāmies, lai apmeklētāji nesatiktos,” skaidro Jakušenoka.

Ja sirmgalvis ieradies ar pavadoni, tad pavadonim nāksies gaidīt ārpusē, jo tagad notāra kabinetā drīkst ienākt tikai tie, kas paraksta dokumentus – testators viens pats vai divi darījuma dalībnieki, kuri slēdz, piemēram, pirkuma līgumu, dāvinājuma līgumu vai uztura līgumu.

Cik maksā

Svarīgi. Testamenta taisīšana pie notāra maksā 59 eiro, vēl daži eiro būs jāsamaksā par ieskatīšanos zemesgrāmatā. Salīdzinot ar īpašuma vērtību, tā ir niecīga summa, tāpēc, ja ir iespēja ierasties pie notāra, nevajadzētu riskēt un rakstīt privātu testamentu mājās.

