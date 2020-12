Kas jādara, lai nākamgad dārzā mazāk kaitēkļu

Kas pārziemo lapās?

Ja dārzā ir augļkoku un ogulāju lapu kaudze vai nesagrābtas lapas, apstrādā tās ar biokompostētāju vai sagrāb lapas un iznīcini. Šajās lapās mēdz pārziemot mizgrauži, smecernieki, kodes, dzeltenā jāņogu zāģlapsene, pangodiņi, bumbieru lapu blusiņa, zirgkastaņu raibkode un citi. Augļkoku lapas neber kompostā un neizmanto mulčai.

Nolasi arī visas sačervelējušās lapas no augļkoku un ogulāju zariem, jo tajās var būt ieperinājies, piemēram, lapu koku balteņa kāpurs, kas no lapas izveido sev ligzdu un aptin to ar smalkiem tīmekļiem. Tā viņš karājas zarā visu ziemu līdz pat pavasarim. Neaizmirsti salasīt arī augļu mūmijas, kas kaitēkļiem ir ļoti laba mājvieta ziemā.

Tup uz zariem un zem mizas

Daudzu kukaiņu oliņas lielās kolonijās pārziemo turpat uz augļkoku vai ogulāju zariem. Ja zaru galos, netālu no pumpuriem redzi sarkanīgu krāsu, zini, ka tās ir augļkoku sarkanās tīklērces, bet, ja pamani kaut ko melnu un spīdīgu, – tās ir laputis. No zemākiem zariem vari notraukt tās ar roku, bet augstākus zarus, tuvojoties pavasarim, nomiglo ar kādu no pieejamajiem insekticīdiem.

Stumbru un zaru mizas krokās mēdz pārziemot ābolu tinēja kāpuri, kas ietinušies kokonos. Ja tādus pamani, visus salasi un iznīcini.

Pavisam nelieli caurumi augļkoku zaru mizā var liecināt, ka tur pārziemo vairogutis, mizu vaboles vai mizgrauži. Kaitēkļu apsēstos zarus vislabāk uzreiz nozāģēt un sadedzināt.

Avenāju paresninājumi

Ja uz avenājiem ievēro paresninājumus, uzreiz tos nogriez un sadedzini, jo ikvienā paresninājumā var mājot daudzi kaitēkļi. Pārliecinies, ka jāņogām neviens pumpurs nav izteikti lielāks par pārējiem (to pumpuros labprāt pārziemo upeņu pumpuru ērce). Ja tādu pamani, drošāk būs nozāģēt visu zaru.

Kaitnieki augsnē

Daudzi kaitnieki pārziemo augsnē, tāpēc, kamēr zeme nav sasalusi vai atkušņa laikā, uzrušini apdobes vismaz 8 cm dziļumā, lai iztraucētu tiem ziemas mieru. Pret Kolorādo vabolēm un zemesvēžiem vari cīnīties, pamatīgi uzrokot dārza augsni vismaz 30 cm dziļi, kad gaiss jau tuvojas mīnus grādiem, bet zeme vēl nav sasalusi. Tiesa, šādi vari iznīcināt ne tikai postītājus, bet arī dārzam noderīgos kukainīšus.