Aizsargpārklājuma līdzeklis tavam auto: kā to pareizi izvēlēties

Daudzi servisi piedāvā dažādu veidu pārklājumus – vasku, nano, keramisko. Būtībā tas ir viens un tas pats līdzeklis, tikai katrs ar savu cietības pakāpi. Vasks, ko uzsmidzina pēc auto mazgāšanas, darbosies tikai dažas dienas, bet sarežģītāko nano un keramisko pārklājumu darbības laiks būs vairāki mēneši.

Kādas ir šo pārklājumu priekšrocības?

Šo līdzekļu galvenais pluss ir augsta ūdens atgrūšanas spēja. Ūdens nevis izplūst pa virsmu, bet notek. Uzklājot aizsargpārklājuma līdzekli, tiek aizpildītas sīkas mikro plaisas, radot gandrīz ideāli gludu virsmu. Tā uz auto virsbūves uzkrājas mazāk netīrumu un putekļu. Pārklājums aizsargās arī no sīkiem skrāpējumiem, kas iegūti ikdienas gaitās, – nejauši ar somu vai pēc mašīnas mazgāšanas automātiskajās automazgātavās. Mazgātavās, kur auto mazgā ar rokām, no virsmas slaucīšanas ar papīru vai beršanas paliek skrāpējumi, kas labi redzami. Pēc keramisko pārklājumu uzklāšanas automašīna vairs nav jāberž, pietiek ar tās noskalošanu.

Tāpat šie pārklājumi pasargās no UV stariem un apkārtējās vides ietekmes – saules, lietus, putekļiem. Pēc pārklājuma uzklāšanas parādās mirdzums, tiek pastiprināts krāsas dziļums – pat gados vecs auto izskatīsies gandrīz kā jauns, ziemā būs mazāk jāsatraucas par sāls un smilšu maisījumu, ko kaisa uz ielām. Pārklājumu ir iespējams uzklāt uz auto virsbūves, stikliem un diskiem. Jāatceras gan, ka pārklājums nav brīnumlīdzeklis, kas pilnībā glābs automašīnu no rūsas. Tieši tāpat kā nepasargās no lieliem skrāpējumiem un buktēm.

Lai gan veikalos un auto izstādēs ir pieejams plašs aizsargpārklājuma līdzekļu klāsts, ja automašīna būs nepareizi sagatavota pirms līdzekļa uzklāšanas un līdzeklis būs uzklāts nekvalitatīvi, gaidītā rezultāta nebūs.