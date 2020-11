Tagad arī Eiropā tirgo kamieļu pienu. Cena? 11 eiro par litru

Markvardu ģimenes saimniecībā mīt 60 kamieļu, slaucamas ir astoņas kamieļmātes. Nesen saņemts Eiropas piena ražotāja sertifikāts, lai laistu tirgū pudelēs pildītu pasterizētu kamieļu pienu. Izpildot dažas formalitātes, to varēs piegādāt arī visā Eiropas Savienībā.

Cena gan ir visai augsta – 11 eiro par pasterizēta piena litru, bet tas ir ekskluzīvs produkts. Viena kamieļmāte dod tikai divus līdz piecus litrus dienā. Garša gandrīz neatšķiras no svaiga govs piena, sastāvs ir ļoti līdzīgs cilvēka mātes pienam.

Kamieļu piens satur maz tauku un cukura, bet daudz vitamīnu (īpaši C), dzelzi un kalciju. Tas nesatur beta kazeīnu vai beta laktoglobulīnu, kas daļai cilvēku rada laktozes nepanesamību. Toties ir daudz laktoferīna, svarīgas olbaltumvielas, kas visvairāk sastopamas mātes pirmpienā.

Markvardi kamieļu pienu pārdeva arī agrāk, bet tikai svaigu uz vietas, un bija pircēji, kas brauca pat no tālienes un pirka uzreiz 50 litru, ko mājās sasaldēja ilgākai glabāšanai. Tagad saņemti pasūtījumi no Berlīnes, citām Vācijas vietām, bet sieram – no Austrijas.

Sākās tas kā vaļasprieks, Beke un Andreass Markvardi pēc profesijas ir ģeodēzisti, taču vīrs kopš bērnības bija sapņojis par savu kamieli.

Šā piena ieguve ir sarežģītāka nekā govju fermā. Saimniece Beke skaidro, ka kamieļu mātes ir slaucamas tikai tad, ja tuvumā ir kamielēns. Slauc tikai vienkupra kamieļus – dromedārus, jo divkuprainajiem baktriāniem ir pārāk mazi tesmeņi, kas neder slaukšanas mašīnām.