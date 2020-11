Kā augststumbra rozes sagatavot ziemai

Kā ieziemot jaunu un ieslīpi iestādītu augststumbra rozi?

Vienkārši pieliec pie zemes un piesedz ar egļu zariem, sausām lapām vai sausu rupjas kūdras slāni. Tā dara, kad gaisa temperatūra noslīd tuvu +1, +2 grādiem.

Talkā ņem apaļu koka bluķīti (jo garāka roze, jo lielāks bluķītis), ko novieto uz zemes un kuram lēnām liec pāri kātu, līdz roze pieliekta pie zemes (to iepriekš vēlams noklāt ar agrotīklu vai egļu zariem). Noliektā roze ir jāpiestiprina pie zemes, vislabāk izmantot garus koka iesmus – galus iesprauž zemē abpus noliektajai rozei. Piestiprināšanai neder metāls, tas strauji atdziest un ilgi saglabā aukstumu.

Kad esi pārliecinājies, ka roze ir stingri nostiprināta, pārklāj to ar egļu zariem. Īpaši pasargā potējuma vietu, jo tā ir sala visjutīgākā.

Rozes zarus piesedz ar mitrumu necaurlaidīgu materiālu, bet atstāj vietu gaisa piekļuvei. Neaizmirsti mulčēt arī rozes saknes ar egļu zariem, sausām lapām vai kūdras kārtu.

Kā ieziemot vecāku un taisni iestādītu augststumbra rozi?

Šādas rozes pieliekt ir sarežģītāk, un tāpēc, lai netraumētu stumbru, tās ieziemo stāvus.

Sagatavo vismaz trīs mietiņus, kas ir kādus 15 cm garāki nekā roze, un iedzen tos zemē netālu no rozes stumbra. Tev vajadzēs režģa vai plastmasas kasti, kurā varēsi ietilpināt rozes zarus, – ideāli, ja to rozei vari uzlikt no abām pusēm, savienojot pa vidu kopā.

Kad kastē salikti rozes zari, aptin to ar agroplēvi, bet augšpusi ciet netaisi, jo pa šo vietu būs jāieber sausas koku lapas, kūdra, zāģskaidas; ber, kamēr nosegti visi rozes zari. Kad kaste pilna, kārtīgi aiztaisi un no ārpuses notin ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu, vislabāk izmantot maisa audumu jeb džutu.

Noteikti mulčē arī rozes saknes.

Pavasarī laikus izpako, lai neizsūt!

