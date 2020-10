Iedzīvotājiem liela interese par dārziņiem Sporta pils vietā

Kopumā šeit paredzēts ierīkot 150 mazdārziņu, katrs būs 12,5 kvadrātmetrus liels, un varēs izvēlēties dārzu, kurā atrodas speciāli izveidotas trīs, piecas vai astoņas augiem paredzētas kastes. Kopumā teritorijā plānots izvietot aptuveni 1000 kastu.

Pretendēt uz mazdārziņu var jebkurš, tomēr priekšroka būs tuvākajā apkaimē dzīvojošajiem un tiem, kuri piedalīsies teritorijas sakopšanas talkās. Ikvienam talciniekam dārziņu pirmajā gadā piešķirs bez maksas, bet īre atkarībā no kastu skaita sezonā būs 15 līdz 40 eiro. Teritorija būs publiski pieejama visiem, ne tikai mazdārzniekiem, tajā atradīsies arī atpūtas zona. Lai izvairītos no nelūgtiem viesiem, naktī to slēgs.

Prancāne ar šo ierosmi vērsās pie teritorijas īpašniekiem SIA "Rotermann Latvia", kuri atsaukušies un nodevuši teritoriju bezpeļņas organizācijai bezatlīdzības īrē uz trim gadiem.

Uzņēmums šo īpašumu nopirka 2007. gadā, nākamajā gadā nojauca Sporta pili, lai vietā celtu biznesa zonu, taču projekts joprojām nav īstenots. "Rotermann Latvia" pieder Igaunijā reģistrētai kompānijai "Invest Aktsiaselts".

