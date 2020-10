Ziema tuvojas: notīri un sagatavo dārza lietas

Sasmērē ar mašīneļļu!

Lāpstas, dakšas, grābekļi un kapļi, kā arī dažādi rokas griežamie instrumenti vispirms ar sausu suku jānotīra no augu un zemes paliekām, tad jānoskalo ar ūdeni. Pēc tam instrumenti jānoslauka ar sausu lupatu un jāpārbauda, vai kādu no tiem nevajadzētu uzasināt. Kad tas ir izdarīts paša rokām vai darbnīcā, sasmērē ar mašīneļļu. Eļļa uz metāla izveidos plānu kārtiņu un pasargās instrumentus no rūsēšanas.

Neatstāj tvertnē benzīnu!

Arī šajā gadījumā būtu jāsāk ar to, ka pļāvējs ir jāatbrīvo no zāles un zemes paliekām; no apakšpuses to vislabāk darīt ar augstspiediena mazgātāju. Ja tāda nav, vispirms netīrumus nokasi ar asu birsti vai šauru špaktelēšanas lāpstiņu, pēc tam noskalo kaut vai ar dārza šļūteni. No augšpuses, kur atrodas motobloks, ar ūdens strūklu skalot nevajadzētu, jo ūdens iekļūs vietās, kur tam nevajadzētu būt, un, ziemā sasalstot, var radīt dažādus defektus. Ja ir pļāvējs ar zāles savācēju, arī to neaizmirsti kārtīgi iztīrīt, jo zālei ir tendence pelēt. Sezonas beigās vajadzētu arī nomainīt eļļu.

Uz ziemu nevajadzētu atstāt tvertnē benzīnu, jo pavasarī tas jau būs novadējies, – vislabāk pēc pēdējās pļaušanas ir ļaut pļāvējam kādu laiku vēl padarboties, lai tas pats iztērē visu degvielu. Īpaši tas attiecas uz agregātiem, kuru tehniskā specifikācija paredz eļļas pievienošanu degvielai, – pavasarī šis šķīdums, visticamāk, būs jau sadalījies sastāvdaļās.

Foto: Shutterstock

Ja ir pieredze darbā ar šādu tehniku, mehāniskos aparātus uz ziemu var arī iekonservēt. Vispirms būtu jāsakopj gaisa filtrs – ja tas ir vairākas reizes lietojamais porolona filtrs, tad tas jāizskalo siltā ūdenī un pēc pilnīgas izžūšanas nedaudz jāsamitrina ar mašīneļļu. Savukārt vienreizējais papīra filtrs ir jānomaina. Kad viss benzīns ir noliets vai izstrādāts, jāizskrūvē svece un tā kārtīgi jānotīra – tīrīšanai labāk lietot kādu palīglīdzekli no koka, jo ar metālisku instrumentu, neuzmanīgi rīkojoties, var sabojāt porcelāna izolatoru. Pēc tam to var nomazgāt ar benzīnu. Ielej cilindrā vienu tējkaroti eļļas, ieskrūvē sveci atpakaļ un dažas reizes pagriez motoru ar startera striķi – tad eļļa vienmērīgi noklās visas cilindra sieniņas. Var atvienot arī gaitas pārslēgšanas trosītes, lai tās ziemas laikā nevajadzīgi neizstieptos.

Ja zāles pļāvēju darbina akumulators un tas nav noņemams, to noteikti vajadzētu uzlādēt. Ik pa laikam to būtu labi darīt arī nesezonas laikā. Ar akumulatoru apgādātus mehānismus pēc iespējas vajadzētu glabāt apkurināmās telpās – tā pagarināsi to kalpošanas laiku.

Līdzīgi būtu jārīkojas arī ar trimmeriem, kultivatoriem, motorzāģiem un citām mehāniskajiem agregātiem.

Uzasini asmeņus!

Rudenī visiem instrumentiem vajadzētu uzasināt asmeņus, ķēdes utt. – ja vieta atļauj, tos labāk atvienot un glabāt atsevišķi, ietinot ar mašīneļļu piesūcinātā auduma gabalā.

Līdzīgi var glabāt arī sezonā neizlietoto trimmeru plastmasas pļaujošo auklu – tad tā nekļūs trausla un nelūzīs. Visu mehānismu kustīgās detaļas un skrūvju vietas uz ziemu vēlams ieeļļot ar dažiem pilieniem eļļas.

Protams, visu šo procesu var uzticēt arī profesionāļiem specializētajās darbnīcās, arī par dārza palīgu sezonas laikā gūtajiem defektiem labāk ir parūpēties rudenī, jo pavasarī var jau nākties stāvēt garā rindā.

Izpūt laistīšanas sistēmas!

Jebkura dārza ierīce, kura tā vai citādi ir saistīta ar ūdeni, ir ļoti jutīga pat pret vismazāko salu – ūdens sasalst pie –1 grāda, un tas var beigties ar sasprāgušiem sūkņiem un laistīšanas ierīcēm. Visas šīs ierīces ir jāatvieno, kārtīgi jāiztecina ūdens un ziemā jāglabā apkurināmās telpās. Vērtīgākus mehānismus, piemēram, ūdenssūkņus, vajadzētu izpūst ar gaisu, lai pārliecinātos, ka tajos nepaliek ūdens. Visu šo mehānismu vājākās vietas ir dažādas gumijas blīves savienojumos, gumija ir ļoti jutīga pret salu – materiālā veidojas mikroskopiskas plaisiņas, kuras ar aci neredzēsi, taču ūdens pa tām sūksies un dzīvi sabojās. Ziema tuvojas!

Saistītās ziņas Šorīt sagaidītas pirmās rudens salnas Rudens - asteru laiks. Audzēšana, kopšana, izvēle Kāpēc dārzā dakša ir labāka par lāpstu