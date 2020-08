Kāpēc vasarā ir svarīgi ēst svaigas mellenes: skaidro eksperte

Melleņu labās īpašības

1. Bagātas ar vitamīniem. Mellenēs ir daudz organismam vērtīgu vielu. Tās satur C, E, K vitamīnus, karotīnus, pektīnvielas, organiskas skābes, B grupas vitamīnus, kā arī flavonoīdus, dzelzi, cinku, kāliju, mangānu un škiedrvielas.

2. Žāvētu ogu drogu izmanto ar gremošanu saistītu problēmu risināšanā – tās uzlabo gremošanu, kā arī tiek lietotas pret caureju.

3. Mellenēm piemīt antioksidanta īpašības, kā arī melleņu ekstrakts palīdz uzturēt normālu redzi. Šīs ogas īpaši ieteicamas tiem, kuri daudz strādā ar datoru, vada automašīnu, skatās TV vai daudz lasa.

4. Melleņu sastāvā esošie antioksidanti pasargā nervu šūnas no nevēlamiem kairinājumiem un palīdz neitralizēt hroniskus iekaisumus. Kā zināms, iekaisumi būtiski paātrina organisma novecošanos.

5. Ogas palīdz stiprināt imunitāti un atmiņu, kā arī ir vērtīgas sirds un asinsvadu saslimšanu profilaksei.

6. Melleņu labo garšas īpašību dēļ tās var plaši izmantot kulinārijā gan vieglos vasaras ēdienos un dzērienos, gan arī uzglabājot ziemas mēnešiem. Ikdienā ogas ir labs papildinājums putrām, desertiem, veselīgiem kokteiļiem un smūtijiem.

7. Melleņu lapu droga pazemina glikozes līmeni asinīs, to izmanto diabēta tēju sastāvā, no lapām gatavo novārījumu. Turklāt lapu drogai ir arī pretiekaisuma darbība. Drogām izmanto žāvētas melleņu ogas un melleņu lapas.

8. Novārījumu no melleņu ogām un lapām tautas medicīnā izmanto arī ārīgi – mutes un kakla skalošanai kakla un smaganu iekaisuma gadījumā un kompresēm ādas slimību gadījumā.

Glāzi melleņu dienā

Salīdzinājumā ar mājās audzētām mellenēm, meža ogas satur vairāk antioksidantu, tomēr arī mājas mellenes ir veselībai ļoti vērtīgas, skaidro farmaceite Ilze Priedniece. Tāpat speciāliste atgādina, ka sezonas laikā ieteicams uzņemt aptuveni vienu melleņu glāzi dienā, kas ir īpaši labs uztura papildinājums sportistiem. Mellenes plaši tiek izmantotas uztura bagātinātājos – gan to sastāvā, gan kā dabīgs aromatizētājs garšas un krāsas uzlabošanai.

Melleņu ekstrakts ir pieejams koncentrētā veidā kapsulās vai kompleksos līdzekļos acu veselībai, piemēram, kopā ar vitamīniem, zivju eļļu, ārstniecības augu ekstraktiem dažādos veidos – kā tabletes, kapsulas vai košļājamas pastilas. Turklāt arī mitrinošo acu pilienu sastāvā var atrast melleņu ekstraktu.

